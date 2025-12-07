Приглашаем вас на двухдневную экскурсию, где вы откроете два уникальных мира — древние руины Хампи и духовную атмосферу Малого Тибета.
Вы посетите храмовые комплексы империи Виджаянагар, увидите знаменитую каменную колесницу и встретите закат на холме Хемакута. Вас ждет знакомство с тибетским монастырем, местными традициями и обед с аутентичной кухней.
Описание тура
Эта экскурсия познакомит вас с двумя уникальными мирами — величием древней индийской империи и духовной атмосферой Малого Тибета. Мы осмотрим руины Виджаянагарской империи в Хампи, храмовые комплексы, королевские купальни и дворцовые сооружения. В Малом Тибете вы посетите тибетский храм-монастырь, университетский зал, прогуляетесь по улицам поселения и при возможности станете свидетелем службы монахов. Важная информация:
Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$.
Ежедневно с 5:00 до 20:00 следующего дня
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1 - Хампи
- Храмовый комплекс Рамы
- Холм Маляванта
- Королевские купальни
- Смотровая площадка Маханавами
- Бассейны для омовений
- Храмы Рамы, Нарасимхи, Ганеши
- Закат на холме Хемакута у храма Вирупакши
- Древний храм Вирупакши (XIII в.) и храм Шивы (IX в.)
- Храм богини Кали, комплекс Ачутарая, древний базар
- Храмовый комплекс Виттала: каменная колесница, «музыкальные колонны»
- Гарем, дворец Лотос, королевский слоновник, музей
- Ужин в ресторане среди банановых рощ
- День 2 - Малый Тибет
- Рассвет на холме Матанга
- Переезд в Малый Тибет
- Университетский зал - место Учений и экзаменов
- Храм-монастырь (жизнь и обучение монахов)
- Центральный тибетский храм
- Прогулка по улицам тибетского поселка
- Служба монахов (при возможности)
- Обед с блюдами национальной тибетской кухни
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт с кондиционером
- Завтраки
- Все входные билеты
- Отель 3*
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Южный Гоа - доплата за трансфер
- Дети 0-4 лет - бесплатно
- Размещение в отеле двухместное
- За одноместное - доплата 10$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
