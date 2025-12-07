Эта экскурсия познакомит вас с двумя уникальными мирами — величием древней индийской империи и духовной атмосферой Малого Тибета. Мы осмотрим руины Виджаянагарской империи в Хампи, храмовые комплексы, королевские купальни и дворцовые сооружения. В Малом Тибете вы посетите тибетский храм-монастырь, университетский зал, прогуляетесь по улицам поселения и при возможности станете свидетелем службы монахов. Важная информация:

Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$.