Хампи и Малый Тибет (2 дня)

Приглашаем вас на двухдневную экскурсию, где вы откроете два уникальных мира — древние руины Хампи и духовную атмосферу Малого Тибета.

Вы посетите храмовые комплексы империи Виджаянагар, увидите знаменитую каменную колесницу и встретите закат на холме Хемакута. Вас ждет знакомство с тибетским монастырем, местными традициями и обед с аутентичной кухней.
Описание тура

Эта экскурсия познакомит вас с двумя уникальными мирами — величием древней индийской империи и духовной атмосферой Малого Тибета. Мы осмотрим руины Виджаянагарской империи в Хампи, храмовые комплексы, королевские купальни и дворцовые сооружения. В Малом Тибете вы посетите тибетский храм-монастырь, университетский зал, прогуляетесь по улицам поселения и при возможности станете свидетелем службы монахов. Важная информация:
Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$.

Ежедневно с 5:00 до 20:00 следующего дня

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • День 1 - Хампи
  • Храмовый комплекс Рамы
  • Холм Маляванта
  • Королевские купальни
  • Смотровая площадка Маханавами
  • Бассейны для омовений
  • Храмы Рамы, Нарасимхи, Ганеши
  • Закат на холме Хемакута у храма Вирупакши
  • Древний храм Вирупакши (XIII в.) и храм Шивы (IX в.)
  • Храм богини Кали, комплекс Ачутарая, древний базар
  • Храмовый комплекс Виттала: каменная колесница, «музыкальные колонны»
  • Гарем, дворец Лотос, королевский слоновник, музей
  • Ужин в ресторане среди банановых рощ
  • День 2 - Малый Тибет
  • Рассвет на холме Матанга
  • Переезд в Малый Тибет
  • Университетский зал - место Учений и экзаменов
  • Храм-монастырь (жизнь и обучение монахов)
  • Центральный тибетский храм
  • Прогулка по улицам тибетского поселка
  • Служба монахов (при возможности)
  • Обед с блюдами национальной тибетской кухни
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Транспорт с кондиционером
  • Завтраки
  • Все входные билеты
  • Отель 3*
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5:00 до 20:00 следующего дня
Экскурсия длится около 1 дня 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Южный Гоа - доплата за трансфер
  • Дети 0-4 лет - бесплатно
  • Размещение в отеле двухместное
  • За одноместное - доплата 10$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

