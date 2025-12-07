Первый день посвящен знакомству с Хампи — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где каменные сооружения повествуют о былом могуществе империи. Вы посетите храмовые комплексы с их уникальной резьбой, царские павильоны и монументальные скульптуры, а завершится день наблюдением заката с холма Хемакута, когда последние лучи солнца окрашивают древние руины в золотистые тона. Особое внимание уделите знаменитому комплексу Виттала с каменной колесницей — символом индийского архитектурного гения. Второй день начинается с рассветной панорамы с горы Малеванта, после чего путь лежит в Бадами — бывшую столицу династии Чалукьев. Вас ждет знакомство с пещерными храмами, высеченными в отвесных скалах из красного песчаника, где сквозь века сохранились изысканные барельефы индуистских божеств. С высоты пещер откроется вид на бирюзовые воды озера Агастьятиртха, создавая гармоничный образ, объединяющий творения природы и человеческого гения. Важная информация:

Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак).