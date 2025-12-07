Это двухдневное путешествие проведет вас через самые значимые страницы древней индийской истории, от величественных руин Хампи до скальных храмов Бадами.
Вы откроете для себя имперское наследие Виджаянагарской цивилизации и архитектурные шедевры эпохи Чалукьев, погружаясь в сакральную атмосферу мест, где веками переплетаются легенды, религия и искусство.
Описание трансфер
Первый день посвящен знакомству с Хампи — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где каменные сооружения повествуют о былом могуществе империи. Вы посетите храмовые комплексы с их уникальной резьбой, царские павильоны и монументальные скульптуры, а завершится день наблюдением заката с холма Хемакута, когда последние лучи солнца окрашивают древние руины в золотистые тона. Особое внимание уделите знаменитому комплексу Виттала с каменной колесницей — символом индийского архитектурного гения. Второй день начинается с рассветной панорамы с горы Малеванта, после чего путь лежит в Бадами — бывшую столицу династии Чалукьев. Вас ждет знакомство с пещерными храмами, высеченными в отвесных скалах из красного песчаника, где сквозь века сохранились изысканные барельефы индуистских божеств. С высоты пещер откроется вид на бирюзовые воды озера Агастьятиртха, создавая гармоничный образ, объединяющий творения природы и человеческого гения. Важная информация:
Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак).
Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день
- Храмовый комплекс Хазара Рама
- Королевские купальни
- Кремль Виджаянагара: секретная комната, бассейн из базальта, королевская платформа
- Статуи Нарасимхи, Ганеши, Шива Лингама
- Закат на холме Хемакута у храма Вирупакши
- Действующий храм Вирупакша XIII века
- Храмовый комплекс Виттала: каменная колесница, храм Вишну, музыкальные колонны
- Территория гарема, дворец Лотос и королевский слоновник
- Второй день
- Рассвет на горе Малеванта
- Храм Рамы и храм Хазара Рама
- Переезд в Бадами
- Пещерные храмы Бадами:
- 1-я пещера - бог Шива и его семья
- 2-я и 3-я пещеры - посвящены богу Вишну
- 4-я пещера - джайнистское святилище с Махавирой, к которому можно прикоснуться и загадать желание
- Обратный путь в Гоа
Что включено
- Входные билеты во все комплексы
- Транспорт с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида
- Завтраки
- Отель 3*
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
