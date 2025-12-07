Мои заказы

Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии

Это двухдневное путешествие проведет вас через самые значимые страницы древней индийской истории, от величественных руин Хампи до скальных храмов Бадами.

Вы откроете для себя имперское наследие Виджаянагарской цивилизации и архитектурные шедевры эпохи Чалукьев, погружаясь в сакральную атмосферу мест, где веками переплетаются легенды, религия и искусство.
Описание трансфер

Первый день посвящен знакомству с Хампи — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где каменные сооружения повествуют о былом могуществе империи. Вы посетите храмовые комплексы с их уникальной резьбой, царские павильоны и монументальные скульптуры, а завершится день наблюдением заката с холма Хемакута, когда последние лучи солнца окрашивают древние руины в золотистые тона. Особое внимание уделите знаменитому комплексу Виттала с каменной колесницей — символом индийского архитектурного гения. Второй день начинается с рассветной панорамы с горы Малеванта, после чего путь лежит в Бадами — бывшую столицу династии Чалукьев. Вас ждет знакомство с пещерными храмами, высеченными в отвесных скалах из красного песчаника, где сквозь века сохранились изысканные барельефы индуистских божеств. С высоты пещер откроется вид на бирюзовые воды озера Агастьятиртха, создавая гармоничный образ, объединяющий творения природы и человеческого гения. Важная информация:
Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак).

Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Первый день
  • Храмовый комплекс Хазара Рама
  • Королевские купальни
  • Кремль Виджаянагара: секретная комната, бассейн из базальта, королевская платформа
  • Статуи Нарасимхи, Ганеши, Шива Лингама
  • Закат на холме Хемакута у храма Вирупакши
  • Действующий храм Вирупакша XIII века
  • Храмовый комплекс Виттала: каменная колесница, храм Вишну, музыкальные колонны
  • Территория гарема, дворец Лотос и королевский слоновник
  • Второй день
  • Рассвет на горе Малеванта
  • Храм Рамы и храм Хазара Рама
  • Переезд в Бадами
  • Пещерные храмы Бадами:
  • 1-я пещера - бог Шива и его семья
  • 2-я и 3-я пещеры - посвящены богу Вишну
  • 4-я пещера - джайнистское святилище с Махавирой, к которому можно прикоснуться и загадать желание
  • Обратный путь в Гоа
Что включено
  • Входные билеты во все комплексы
  • Транспорт с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Завтраки
  • Отель 3*
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня
Экскурсия длится около 1 дня 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Южный Гоа - доплата за трансфер
  • Дети 0-4 лет - бесплатно
  • Размещение в отеле двухместное
  • За одноместное - доплата 10$
  • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Просто перейдите в эту форму и

