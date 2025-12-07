Первый день экскурсии посвящен знакомству с главными архитектурными шедеврами древней столицы. Вы посетите храмовые комплексы, сохранившие дух индуистской духовности, подниметесь на смотровые площадки, открывающие панорамы каменного города, и осмотрите королевские купальни, свидетельствующие о былой роскоши, свидетельствующие о былой роскоши. День завершится наблюдением заката с холма Хемакута, где древний храм Вирупакши создает неповторимую атмосферу вечности. Второй день начинается с рассвета на холме Матанга, откуда открывается захватывающий вид на пробуждающийся город. Вас ждет посещение знаменитого комплекса Виттала с его каменной колесницей и музыкальными колоннами, осмотр дворцовых сооружений и святилищ, а также прогулка по территории древнего базара. Завершится путешествие в музее, где хранятся артефакты, рассказывающие историю великой империи, оставившей после себя этот уникальный архитектурный комплекс. Важная информация:

Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак).