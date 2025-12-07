Хампи — это путешествие в сердце древней Индии, где руины могущественной империи Виджаянагара XIV века создают атмосферу настоящей машины времени.
Каждый камень здесь хранит легенды величественного прошлого, а гармоничное соседство храмовых комплексов с индийской глубинкой делает это место объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Закаты над гранитными скалами и храмовыми шпилями дарят незабываемые впечатления, от которых замирает сердце.
Описание трансфер
Первый день экскурсии посвящен знакомству с главными архитектурными шедеврами древней столицы. Вы посетите храмовые комплексы, сохранившие дух индуистской духовности, подниметесь на смотровые площадки, открывающие панорамы каменного города, и осмотрите королевские купальни, свидетельствующие о былой роскоши, свидетельствующие о былой роскоши. День завершится наблюдением заката с холма Хемакута, где древний храм Вирупакши создает неповторимую атмосферу вечности. Второй день начинается с рассвета на холме Матанга, откуда открывается захватывающий вид на пробуждающийся город. Вас ждет посещение знаменитого комплекса Виттала с его каменной колесницей и музыкальными колоннами, осмотр дворцовых сооружений и святилищ, а также прогулка по территории древнего базара. Завершится путешествие в музее, где хранятся артефакты, рассказывающие историю великой империи, оставившей после себя этот уникальный архитектурный комплекс. Важная информация:
Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день
- Храмовый комплекс Рамы и индуистские храмы Нарасимхи и Ганеши
- Холм Маляванта и смотровая площадка Маханавами
- Королевские купальни и бассейны для омовений
- Закат на холме Хемакута у храма Вирупакши
- Храм Вирупакши XIII века и храм Шивы IX века
- Ужин в ресторане, путь к которому лежит через банановую рощу
- Второй день
- Встреча рассвета на холме Матанга
- Храм богини Кали и храмовый комплекс Ачутарая
- Прогулка по древнему базару
- Храмовый комплекс Виттала - каменная колесница, храм Кришны, танцевальный зал с музыкальными колоннами
- Территория гарема, дворец Лотос и королевский слоновник
- Музей с артефактами древней империи
Что включено
- Входные билеты во все храмовые комплексы
- Транспорт с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида
- Завтраки
- Отель 3*
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 дня 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Южный Гоа - доплата за трансфер
- Дети 0-4 лет - бесплатно
- Размещение в отеле двухместное
- За одноместное - доплата 10$
- Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
