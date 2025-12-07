Приглашаем вас в двухдневное путешествие, которое позволит вам соединить величие древней истории с захватывающими встречами с дикой природой.
В первый день вы погрузитесь в атмосферу Хампи — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, где каменные руины империи Виджаянагара рассказывают о былом могуществе XIV века.
Второй день подарит совершенно иные эмоции: сафари к царям джунглей и знакомство с разнообразием тропической фауны в зоопарке.
В первый день вы погрузитесь в атмосферу Хампи — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, где каменные руины империи Виджаянагара рассказывают о былом могуществе XIV века.
Второй день подарит совершенно иные эмоции: сафари к царям джунглей и знакомство с разнообразием тропической фауны в зоопарке.
Описание трансфер
Первый день начнется с исследования храмовых комплексов, украшенных изысканной резьбой, и королевских купален, свидетельствующих о высочайшем уровне развития древней архитектуры. Вы подниметесь на смотровые площадки, откуда откроются панорамы каменного города, и станете свидетелем заката у древнего храма Вирупакши. Особое внимание уделите знаменитому комплексу Виттала с его уникальной каменной колесницей и музыкальными колоннами, а также изучите территорию царского гарема и слоновьих конюшен. На второй день ранний рассвет вы встретите на холме Маляванта, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают гранитные валуны в золотистые тона. После завтрака вас ждет переход к современным достопримечательностям — джип-сафари по заповеднику, где можно наблюдать тигров и львов в естественных условиях, и посещение зоопарка с богатой коллекцией тропических животных. Этот контраст древней цивилизации и дикой природы создаст полное представление о многогранности индийской культуры и природы. Важная информация:
Южный Гоа — доплата за трансфер • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак).
Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день
- Храмовый комплекс Хазара Рама
- Королевские купальни
- Кремль Виджаянагара: секретная комната, базальтовый бассейн, королевская платформа
- Статуи Нарасимхи, Ганеши, Шива Лингам
- Закат на холме Хемакута у храма Вирупакши
- Действующий храм Вирупакша XIII века
- Храмовый комплекс Виттала: каменная колесница, храм Вишну, музыкальные колонны
- Территория гарема, дворец Лотос, королевский слоновник
- Второй день
- Рассвет на холме Маляванта
- Действующий храм Рама Темпл
- Завтрак
- Джип-сафари к тиграм и львам
- Зоопарк с тропическими животными и птицами
Что включено
- Входные билеты во все храмовые комплексы
- Входные билеты в зоопарк и на джип-сафари
- Транспорт с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида
- Завтраки
- Отель 3*
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
Экскурсия длится около 1 дня 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Южный Гоа - доплата за трансфер
- Размещение в отеле двухместное
- За одноместное - доплата 10$
- Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Хампи
Хампи и Малый Тибет (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 5:00 до 20:00 следующего дня
$190 за человека
-
5%
Империи, храмы и тигры Южной Индии
Начало: Международный аэропорт Бангалор, Аэропорт · Devana...
3 янв в 09:00
$897.80
$945 за человека
Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня
$170 за человека