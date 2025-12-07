Первый день начнется с исследования храмовых комплексов, украшенных изысканной резьбой, и королевских купален, свидетельствующих о высочайшем уровне развития древней архитектуры. Вы подниметесь на смотровые площадки, откуда откроются панорамы каменного города, и станете свидетелем заката у древнего храма Вирупакши. Особое внимание уделите знаменитому комплексу Виттала с его уникальной каменной колесницей и музыкальными колоннами, а также изучите территорию царского гарема и слоновьих конюшен. На второй день ранний рассвет вы встретите на холме Маляванта, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают гранитные валуны в золотистые тона. После завтрака вас ждет переход к современным достопримечательностям — джип-сафари по заповеднику, где можно наблюдать тигров и львов в естественных условиях, и посещение зоопарка с богатой коллекцией тропических животных. Этот контраст древней цивилизации и дикой природы создаст полное представление о многогранности индийской культуры и природы. Важная информация:

Южный Гоа — доплата за трансфер • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак).