Полезная информация о Хубли-Дхарваде

Что нужно знать о Хубли-Дхарваде: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Хубли-Дхарвар, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится