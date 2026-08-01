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На машине 6 часов 3 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Кхаджурахо: тайны древних храмов Посетить один из важнейших храмовых комплексов Индии и погулять по аутентичной деревне Начало: У вашего отеля от $102 за всё до 2 чел. На машине 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. «Город храмов» Кхаджурахо Посетить древний храмовый комплекс в штате Мадхья-Прадеш и раскрыть его секреты с опытным гидом от $100 за всё до 4 чел.

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