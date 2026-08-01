Индивидуальная
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Кхаджурахо: тайны древних храмов
Посетить один из важнейших храмовых комплексов Индии и погулять по аутентичной деревне
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
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Индивидуальная
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«Город храмов» Кхаджурахо
Посетить древний храмовый комплекс в штате Мадхья-Прадеш и раскрыть его секреты с опытным гидом
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от $100 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кхаджурахо
Самые популярные экскурсии в Кхаджурахо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Кхаджурахо в августе 2026
Сейчас в Кхаджурахо можно забронировать 2 экскурсии от 100 до 102. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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