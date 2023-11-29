Посетить древний храмовый комплекс в штате Мадхья-Прадеш и раскрыть его секреты с опытным гидом
Его мы и отправимся исследовать! Вы увидите древние индуистские и джайнские храмы, расшифруете их скульптуры, символы и знаки. Раскроете особенности архитектуры в стиле Нагара и многое другое.
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите самые значимые храмы комплекса. Особенно подробно мы рассмотрим:
Храм Чаунсат Йогини. Старейший из 20 сохранившихся храмов. Он построен из гранита и посвящен грозной богине Кали. Я расшифрую её противоречивый образ.
Храм Кандарья Махадео. Крупнейший храм комплекса, который поразит вас яркой изящной резьбой и мастерским изображением богов.
Храм Читрагупта. Обращённый на восток, он посвящён богу солнца Сурье. Во внутреннем святилище храма находится его изображение в колеснице, запряжённой лошадьми. Мы рассмотрим его в деталях.
Я расскажу, как в маленькой деревне появился гигантский храмовый комплекс и как с ним связана династия Чандела, из чего построены храмы и сколько их было изначально. Почему Кхаджурахо называют «городом любви» и каковы особенности древних эротических изображений.
Организационные детали
- Экскурсия по храмовому комплексу пешеходная. По запросу я могу организовать трансфер из вашего отеля до главного входа и обратно (без доплаты).
- Дополнительные расходы: входные билеты в храмовый комплекс — 600 рупий с человека, право на фотосъемку — 25 рупий с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.