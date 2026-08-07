Кхаджурахо — маленький город, окружённый горами. Он прославился на весь мир благодаря фантастическому храмовому комплексу 10–12 веков. Его мы и отправимся исследовать! Вы увидите древние индуистские и джайнские храмы, расшифруете их скульптуры, символы и знаки. Раскроете особенности архитектуры в стиле Нагара и многое другое.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите самые значимые храмы комплекса. Особенно подробно мы рассмотрим:

Храм Чаунсат Йогини. Старейший из 20 сохранившихся храмов. Он построен из гранита и посвящён грозной богине Кали. Я расшифрую её противоречивый образ.

Храм Кандарья Махадео. Крупнейший храм комплекса, который поразит вас яркой изящной резьбой и мастерским изображением богов.

Храм Читрагупта. Обращённый на восток, он посвящён богу солнца Сурье. Во внутреннем святилище храма находится его изображение в колеснице, запряжённой лошадьми. Мы рассмотрим его в деталях.

Я расскажу, как в маленькой деревне появился гигантский храмовый комплекс и как с ним связана династия Чандела, из чего построены храмы и сколько их было изначально. Почему Кхаджурахо называют «городом любви» и каковы особенности древних эротических изображений.

Организационные детали