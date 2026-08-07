Посетить древний храмовый комплекс в штате Мадхья-Прадеш и раскрыть его секреты с опытным гидом
Кхаджурахо — маленький город, окружённый горами. Он прославился на весь мир благодаря фантастическому храмовому комплексу 10–12 веков.
Его мы и отправимся исследовать! Вы увидите древние индуистские и джайнские храмы, расшифруете их скульптуры, символы и знаки. Раскроете особенности архитектуры в стиле Нагара и многое другое.
Описание экскурсии
Вы увидите самые значимые храмы комплекса. Особенно подробно мы рассмотрим:
Храм Чаунсат Йогини. Старейший из 20 сохранившихся храмов. Он построен из гранита и посвящён грозной богине Кали. Я расшифрую её противоречивый образ. Храм Кандарья Махадео. Крупнейший храм комплекса, который поразит вас яркой изящной резьбой и мастерским изображением богов. Храм Читрагупта. Обращённый на восток, он посвящён богу солнца Сурье. Во внутреннем святилище храма находится его изображение в колеснице, запряжённой лошадьми. Мы рассмотрим его в деталях.
Я расскажу, как в маленькой деревне появился гигантский храмовый комплекс и как с ним связана династия Чандела, из чего построены храмы и сколько их было изначально. Почему Кхаджурахо называют «городом любви» и каковы особенности древних эротических изображений.
Организационные детали
Экскурсия по храмовому комплексу пешеходная. По запросу я могу организовать трансфер из вашего отеля до главного входа и обратно (без доплаты).
Дополнительные расходы: входные билеты в храмовый комплекс — 600 рупий с человека, право на фотосъёмку — 25 рупий с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ананд — ваш гид в Кхаджурахо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Намасте, дорогие исследователи загадочной Индии! Меня зовут Ананд, я родился в «городе-храме» Кхаджурахо. Работаю гидом на русском и английском языках уже более 7 лет. Окончил аспирантуру по специальности «Археология» в университете Дживаджи, имею обширные знания по истории. Провожу авторские экскурсии, программы которых создаю сам. На них я не просто показываю достопримечательности, а по-настоящему раскрываю душу Индии, её традиции и историю.