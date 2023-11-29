«Город храмов» Кхаджурахо

Индивидуальная экскурсия в Кхаджурахо

Посетить древний храмовый комплекс в штате Мадхья-Прадеш и раскрыть его секреты с опытным гидом

Кхаджурахо — маленький город, окружённый горами. Он прославился на весь мир благодаря фантастическому храмовому комплексу 10-12 веков.

Его мы и отправимся исследовать! Вы увидите древние индуистские и джайнские храмы, расшифруете их скульптуры, символы и знаки. Раскроете особенности архитектуры в стиле Нагара и многое другое.
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
«Город храмов» Кхаджурахо
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите самые значимые храмы комплекса. Особенно подробно мы рассмотрим:

Храм Чаунсат Йогини. Старейший из 20 сохранившихся храмов. Он построен из гранита и посвящен грозной богине Кали. Я расшифрую её противоречивый образ.

Храм Кандарья Махадео. Крупнейший храм комплекса, который поразит вас яркой изящной резьбой и мастерским изображением богов.

Храм Читрагупта. Обращённый на восток, он посвящён богу солнца Сурье. Во внутреннем святилище храма находится его изображение в колеснице, запряжённой лошадьми. Мы рассмотрим его в деталях.

Я расскажу, как в маленькой деревне появился гигантский храмовый комплекс и как с ним связана династия Чандела, из чего построены храмы и сколько их было изначально. Почему Кхаджурахо называют «городом любви» и каковы особенности древних эротических изображений.

Организационные детали

  • Экскурсия по храмовому комплексу пешеходная. По запросу я могу организовать трансфер из вашего отеля до главного входа и обратно (без доплаты).
  • Дополнительные расходы: входные билеты в храмовый комплекс — 600 рупий с человека, право на фотосъемку — 25 рупий с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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