Вы посетите его самые интересные части: Западную и Джайнскую. Рассмотрите в деталях храмы Лакшмана, Вараха, Брахмы и другие. Все они покрыты мастерски выполненными статуями богов и животных, сценами из повседневной жизни и наглядными иллюстрациями к Камасутре. Наш гид поделится историей храмового комплекса, особенностями древней индийской архитектуры и её ролью в мировой культуре.
Прогулка по индийской деревне
Вы пройдёте по Старой части деревни Кхаджурахо, где живут представители всех 4 каст. Заглянете в один из домов — и поймёте, как устроены традиционные индийские комнаты, двор и кухня. Посетите главную площадь и место сбора старейшин, увидите дерево баньян, мини-храмы, колодец, школу и древние терракотовые дома. Получите наглядное представление о жизни в индийской глубинке.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Входные билеты в храмовый комплекс оплачиваются дополнительно — 600 рупий с человека
Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 125$
По желанию мы можем добавить в программу парк с каньоном или сафари-парк с тиграми. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Кхаджурахо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 347 туристов
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство. читать дальшеуменьшить
Мы любим свою работу и всегда с азартом относимся к новым задачам. С одной стороны, в нашей команде индийцы, способные завязать контакт в любом городе и выполнить самые неожиданные запросы. С другой — русскоговорящие люди, понимающие потребности наших гостей и умеющие предвидеть их пожелания.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
–
2
–
1
–
Артем
экскурсия по храмовому комплексу была на русском языке, гид неплохо говорил по-русски, сама экскурсия была довольно интересной. экскурсия по деревне была на английском языке, но для нас это не было проблемой
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
В целом я довольна, что взяла эту экскурсию, так как несмотря на небольшие расстояния, передвигаться в Кхаджурахо самостоятельным туристам не слишком комфортно из-за грязи на улицах и повышенного внимания местного читать дальшеуменьшить
населения, которое настойчиво пытается Вам что-нибудь продать. Из заявленных 6 часов экскурсии мы уложились в 5 с половиной, и это с завозом в 2 магазина (чего не было в программе экскурсии, разумеется). В одним из этих магазинов неожиданно для себя мы даже кое-что купили из сувениров. Вещицы понравились, но все же мы не любители такого рода шоппинга. Также стоит учитывать, что только часть экскурсии проводится на русском, которая по храмам. Чего, опять же, нет в описании. Русский язык гида нормального уровня. В основном он показывал определенные ракурсы и рассказывал, что обозначают изображённые сцены. Лично нам не хватило исторического контекста. Но это не критично, можно прочитать самостоятельно. Часть экскурсии по деревне для нас проводил местный житель на английском языке. Она заняла очень немного времени. Нас просто провели по улицам с краткими комментариями. Было любопытно, но не более. Во время прогулки нас сопровождали местные ребятишки, которые просили шоколада, но у нас ничего такого с собой не было. Дважды за экскурсию нас угостили чаем марсала. В общем-то все бЫло ОК, но мы ожидали более интересного рассказа полностью на русском языке и без завода в магазины.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Замечательная экскурсия, осталась очень довольна, гид рассказывал очень интересно и доступно а так же без проблем отвечал на все вопросы. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Кхаджурахо: тайны древних храмов»