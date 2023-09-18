Кхаджурахо — небольшое поселение в штате Мадхья-Прадеш, рядом с которым расположен гигантский храмовый комплекс. По красоте и значимости его можно сравнить с Ангкор-Ватом в Камбодже. Вы увидите настоящее средневековое великолепие: изящные росписи, искусные барельефы и высеченные из камня изваяния богов. А потом перенесётесь в настоящее: погуляете по центру деревни и понаблюдаете за её повседневной жизнью.

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Описание

Что вас ожидает

Храмовый комплекс Кхаджурахо

Вы посетите его самые интересные части: Западную и Джайнскую. Рассмотрите в деталях храмы Лакшмана, Вараха, Брахмы и другие. Все они покрыты мастерски выполненными статуями богов и животных, сценами из повседневной жизни и наглядными иллюстрациями к Камасутре. Наш гид поделится историей храмового комплекса, особенностями древней индийской архитектуры и её ролью в мировой культуре.

Прогулка по индийской деревне

Вы пройдёте по Старой части деревни Кхаджурахо, где живут представители всех 4 каст. Заглянете в один из домов — и поймёте, как устроены традиционные индийские комнаты, двор и кухня. Посетите главную площадь и место сбора старейшин, увидите дерево баньян, мини-храмы, колодец, школу и древние терракотовые дома. Получите наглядное представление о жизни в индийской глубинке.

Организационные детали