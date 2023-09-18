Кхаджурахо: тайны древних храмов

Посетить один из важнейших храмовых комплексов Индии и погулять по аутентичной деревне

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Ответы на вопросы
Кхаджурахо — небольшое поселение в штате Мадхья-Прадеш, рядом с которым расположен гигантский храмовый комплекс. По красоте и значимости его можно сравнить с Ангкор-Ватом в Камбодже.

Вы увидите настоящее средневековое великолепие: изящные росписи, искусные барельефы и высеченные из камня изваяния богов.

А потом перенесётесь в настоящее: погуляете по центру деревни и понаблюдаете за её повседневной жизнью.
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
Кхаджурахо: тайны древних храмов
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Описание

Что вас ожидает

Храмовый комплекс Кхаджурахо

Вы посетите его самые интересные части: Западную и Джайнскую. Рассмотрите в деталях храмы Лакшмана, Вараха, Брахмы и другие. Все они покрыты мастерски выполненными статуями богов и животных, сценами из повседневной жизни и наглядными иллюстрациями к Камасутре. Наш гид поделится историей храмового комплекса, особенностями древней индийской архитектуры и её ролью в мировой культуре.

Прогулка по индийской деревне

Вы пройдёте по Старой части деревни Кхаджурахо, где живут представители всех 4 каст. Заглянете в один из домов — и поймёте, как устроены традиционные индийские комнаты, двор и кухня. Посетите главную площадь и место сбора старейшин, увидите дерево баньян, мини-храмы, колодец, школу и древние терракотовые дома. Получите наглядное представление о жизни в индийской глубинке.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Входные билеты в храмовый комплекс оплачиваются дополнительно — 600 рупий с человека
  • Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 125$
  • По желанию мы можем добавить в программу парк с каньоном или сафари-парк с тиграми. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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