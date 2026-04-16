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населения, которое настойчиво пытается Вам что-нибудь продать. Из заявленных 6 часов экскурсии мы уложились в 5 с половиной, и это с завозом в 2 магазина (чего не было в программе экскурсии, разумеется). В одним из этих магазинов неожиданно для себя мы даже кое-что купили из сувениров. Вещицы понравились, но все же мы не любители такого рода шоппинга. Также стоит учитывать, что только часть экскурсии проводится на русском, которая по храмам. Чего, опять же, нет в описании. Русский язык гида нормального уровня. В основном он показывал определенные ракурсы и рассказывал, что обозначают изображённые сцены. Лично нам не хватило исторического контекста. Но это не критично, можно прочитать самостоятельно. Часть экскурсии по деревне для нас проводил местный житель на английском языке. Она заняла очень немного времени. Нас просто провели по улицам с краткими комментариями. Было любопытно, но не более. Во время прогулки нас сопровождали местные ребятишки, которые просили шоколада, но у нас ничего такого с собой не было. Дважды за экскурсию нас угостили чаем марсала. В общем-то все бЫло ОК, но мы ожидали более интересного рассказа полностью на русском языке и без завода в магазины.