Посетить один из важнейших храмовых комплексов Индии и погулять по аутентичной деревне
Вы увидите настоящее средневековое великолепие: изящные росписи, искусные барельефы и высеченные из камня изваяния богов.
А потом перенесётесь в настоящее: погуляете по центру деревни и понаблюдаете за её повседневной жизнью.
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Описание
Что вас ожидает
Храмовый комплекс Кхаджурахо
Вы посетите его самые интересные части: Западную и Джайнскую. Рассмотрите в деталях храмы Лакшмана, Вараха, Брахмы и другие. Все они покрыты мастерски выполненными статуями богов и животных, сценами из повседневной жизни и наглядными иллюстрациями к Камасутре. Наш гид поделится историей храмового комплекса, особенностями древней индийской архитектуры и её ролью в мировой культуре.
Прогулка по индийской деревне
Вы пройдёте по Старой части деревни Кхаджурахо, где живут представители всех 4 каст. Заглянете в один из домов — и поймёте, как устроены традиционные индийские комнаты, двор и кухня. Посетите главную площадь и место сбора старейшин, увидите дерево баньян, мини-храмы, колодец, школу и древние терракотовые дома. Получите наглядное представление о жизни в индийской глубинке.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
- Входные билеты в храмовый комплекс оплачиваются дополнительно — 600 рупий с человека
- Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 125$
- По желанию мы можем добавить в программу парк с каньоном или сафари-парк с тиграми. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.