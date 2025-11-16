К вечеру мы прибудем в отель на берегу реки в городе Коллам. По приезде вы сможете расслабиться в бассейне, а затем вас ждёт консультация у аюрведического врача. Он определит вашу дошу (жизненные энергии, которые управляют физиологическими и психологическими функциями организма) и подберёт персональные рекомендации по питанию, массажам и оздоровительным процедурам.

Вечер мы посвятим подготовке к практике молчания — мануа. Это время для настройки на внутреннюю тишину и осознанность.