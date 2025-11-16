Мои заказы

Ретрит-девичник в Индии: практики, рекомендации от аюрведического врача и мастер-класс

Получить индивидуальный аромат, пройти диагностику кристаллами, обрести опору, баланс и спокойствие
Этот тур — не просто поездка, а настоящее путешествие к себе настоящей, возможность услышать себя, проявиться и прийти в контакт со своей душой и телом.

Мы увидим юг Индии во всей
красе: от бескрайних чайных плантаций в Муннаре до океанских просторов Варкалы.

Вас ждёт консультация у аюрведического врача: он определит вашу дошу (жизненные энергии, которые управляют физиологическими и психологическими функциями организма) и подберёт персональные рекомендации по питанию и процедурам. А мастер кристаллов диагностирует ваше состояние и посоветует, как восстановить равновесие.

Ещё вы получите персональный аромат, созданный на основе ваших имени и даты рождения, пройдёте практику молчания, чтобы настроиться на внутреннюю тишину и осознанность.

Описание тура

Организационные детали

Российские карты в Индии не работают, желательно иметь с собой наличку — доллары. Платить можно в них или в местной валюте.

Питание. Включены завтраки, остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Возраст участников. 17-60 лет.

Виза. Нужна, оформляется самостоятельно и оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в портовый город Кочин. Его улочки украшены граффити, здесь можно увидеть португальские дома 18 века, лавки с антиквариатом и яркими тканями, уловить запах свежих морепродуктов и ощутить неспешную атмосферу. Мы остановимся в уникальном отеле, расположенном в здании 17 века.

2 день

Переезд в Муннар, виды чайных плантаций и атмосфера спокойствия

Утром мы отправимся в Муннар — высокогорный регион. По пути увидим, как густые заросли уступят место аккуратным склонам, покрытым сочной зеленью чайных плантаций. Здесь, среди холмов, царит особая тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц и лёгким шелестом листвы. Вид бескрайних изумрудных террас поможет настроиться на спокойный, созерцательный лад и отпустить суету большого мира.

3 день

Прогулка по чайным плантациям к водопаду и шоколадная лавка

После завтрака на балконе с видом на горы мы отправимся на прогулку по живописным чайным плантациям. Путь приведёт нас к водопаду, скрытому среди холмов. Мы увидим, как местные жители вручную собирают чай с помощью необычных приспособлений. Муннар славится не только чаем, но и шоколадом. Мы заглянем в небольшую лавку, где можно будет попробовать необычные вкусы: шоколад с манго, кориандром, кешью и, конечно, пряным масала чаем.

Прогулка по чайным плантациям к водопаду и шоколадная лавка
4 день

Переезд в Коллам и консультация у аюрведического врача

К вечеру мы прибудем в отель на берегу реки в городе Коллам. По приезде вы сможете расслабиться в бассейне, а затем вас ждёт консультация у аюрведического врача. Он определит вашу дошу (жизненные энергии, которые управляют физиологическими и психологическими функциями организма) и подберёт персональные рекомендации по питанию, массажам и оздоровительным процедурам.

Вечер мы посвятим подготовке к практике молчания — мануа. Это время для настройки на внутреннюю тишину и осознанность.

Переезд в Коллам и консультация у аюрведического врача
5 день

Практика молчания

С самого утра мы начнём практику молчания — мануа. Это особое состояние, в котором внимание обращено внутрь. В течение дня вы будете наблюдать за собой, окружающим пространством и настроитесь на более глубокое восприятие мира. Цель практики — осознать силу слова, собрать внутреннюю энергию и направить её на реализацию намерений.

В это время особенно полезны аюрведические процедуры: массажи, масляные растирания и паровые терапии усилят телесную чувствительность. По желанию можно отправиться на катамаране к острову, где местные рыбаки приносят подношения богам.

Практика молчания
6 день

Отдых у океана, создание вашего персонального аромата на основе имени и даты рождения

Сегодня нас встретит океан — бушующий, дерзкий, солёный. Мы искупаемся в его волнах, ощущая силу стихии. После отправимся исследовать местные магазинчики, где можно не только купить сувениры, но и пообщаться с местными и поторговаться.

Заглянем в лавку к Кхану. Он создаст для каждого желающего персональный аромат на основе имени и даты рождения — уникальную композицию, которая будет принадлежать только вам.

Отдых у океана, создание вашего персонального аромата на основе имени и даты рождения
7 день

Чёрный пляж, купание в океане, встреча с мастером кристаллов

Утром прогуляемся к чёрному пляжу с вулканическим песком и окунёмся в океан. Затем нас ждёт встреча с мастером кристаллов. Он проведёт диагностику вашего состояния, используя методы энергетической настройки, и даст индивидуальные рекомендации, которые помогут восстановить внутреннее равновесие и направить внимание на важное.

Чёрный пляж, купание в океане, встреча с мастером кристаллов
8 день

Тривандрам, храмы Падманабхасвами и Аттукал и ужин в мишленовском ресторане

После обеда отправимся в Тривандрам — столицу штата Керала. Этот день будет посвящён работе с мужским и женским аспектами через посещение священных пространств.

Посетим храм Падманабхасвами, посвящённый Вишну, и Аттукал, известный как «женский храм». Он почитается за особую энергию заботы, мягкости и интуитивной силы. Это место позволяет почувствовать баланс через противоположности.

Завершим день в ресторане, отмеченном звёздами Мишлен.

Тривандрам, храмы Падманабхасвами и Аттукал и ужин в мишленовском ресторане
9 день

Свободное время и мастер-класс по созданию ароматической палочки

Утром будет свободное время: можно прогуляться по побережью, побыть в уединении, пройти дополнительные процедуры или просто насладиться неспешным ритмом. Вечером мы отправимся на мастер-класс по изготовлению аромапалочек. Вы увидите весь процесс своими глазами — от смешивания натуральных компонентов до ручного скручивания. Каждый участник создаст собственную палочку с тем ароматом, который откликнется именно ему. Это будет не просто сувенир, а вещь с личной энергией и смыслом.

Свободное время и мастер-класс по созданию ароматической палочки
10 день

Свободный день

Свободный день. Вечером проведём завершающий общий круг.

11 день

Отъезд

После завтрака — выезд из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2347
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Практики, лекции
  • Диагностика кристаллами и рекомендации Мастера
  • Определение вашей доши аюрведическим врачом, рекомендации
  • Мастер-класс по изготовлению аромапалочек
  • Составление аромата по дате рождения и имени
Что не входит в цену
  • Билеты до Кочина и обратно
  • Обеды и ужины
  • Оздоровительные процедуры, SPA, массажи
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кочина, 14:00
Завершение: Отель в Тривандраме, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Кочине
Провела экскурсии для 2 туристов
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе,
соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.

