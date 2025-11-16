Мы увидим юг Индии во всей
Описание тура
Организационные детали
Российские карты в Индии не работают, желательно иметь с собой наличку — доллары. Платить можно в них или в местной валюте.
Питание. Включены завтраки, остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн.
Возраст участников. 17-60 лет.
Виза. Нужна, оформляется самостоятельно и оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в портовый город Кочин. Его улочки украшены граффити, здесь можно увидеть португальские дома 18 века, лавки с антиквариатом и яркими тканями, уловить запах свежих морепродуктов и ощутить неспешную атмосферу. Мы остановимся в уникальном отеле, расположенном в здании 17 века.
Переезд в Муннар, виды чайных плантаций и атмосфера спокойствия
Утром мы отправимся в Муннар — высокогорный регион. По пути увидим, как густые заросли уступят место аккуратным склонам, покрытым сочной зеленью чайных плантаций. Здесь, среди холмов, царит особая тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц и лёгким шелестом листвы. Вид бескрайних изумрудных террас поможет настроиться на спокойный, созерцательный лад и отпустить суету большого мира.
Прогулка по чайным плантациям к водопаду и шоколадная лавка
После завтрака на балконе с видом на горы мы отправимся на прогулку по живописным чайным плантациям. Путь приведёт нас к водопаду, скрытому среди холмов. Мы увидим, как местные жители вручную собирают чай с помощью необычных приспособлений. Муннар славится не только чаем, но и шоколадом. Мы заглянем в небольшую лавку, где можно будет попробовать необычные вкусы: шоколад с манго, кориандром, кешью и, конечно, пряным масала чаем.
Переезд в Коллам и консультация у аюрведического врача
К вечеру мы прибудем в отель на берегу реки в городе Коллам. По приезде вы сможете расслабиться в бассейне, а затем вас ждёт консультация у аюрведического врача. Он определит вашу дошу (жизненные энергии, которые управляют физиологическими и психологическими функциями организма) и подберёт персональные рекомендации по питанию, массажам и оздоровительным процедурам.
Вечер мы посвятим подготовке к практике молчания — мануа. Это время для настройки на внутреннюю тишину и осознанность.
Практика молчания
С самого утра мы начнём практику молчания — мануа. Это особое состояние, в котором внимание обращено внутрь. В течение дня вы будете наблюдать за собой, окружающим пространством и настроитесь на более глубокое восприятие мира. Цель практики — осознать силу слова, собрать внутреннюю энергию и направить её на реализацию намерений.
В это время особенно полезны аюрведические процедуры: массажи, масляные растирания и паровые терапии усилят телесную чувствительность. По желанию можно отправиться на катамаране к острову, где местные рыбаки приносят подношения богам.
Отдых у океана, создание вашего персонального аромата на основе имени и даты рождения
Сегодня нас встретит океан — бушующий, дерзкий, солёный. Мы искупаемся в его волнах, ощущая силу стихии. После отправимся исследовать местные магазинчики, где можно не только купить сувениры, но и пообщаться с местными и поторговаться.
Заглянем в лавку к Кхану. Он создаст для каждого желающего персональный аромат на основе имени и даты рождения — уникальную композицию, которая будет принадлежать только вам.
Чёрный пляж, купание в океане, встреча с мастером кристаллов
Утром прогуляемся к чёрному пляжу с вулканическим песком и окунёмся в океан. Затем нас ждёт встреча с мастером кристаллов. Он проведёт диагностику вашего состояния, используя методы энергетической настройки, и даст индивидуальные рекомендации, которые помогут восстановить внутреннее равновесие и направить внимание на важное.
Тривандрам, храмы Падманабхасвами и Аттукал и ужин в мишленовском ресторане
После обеда отправимся в Тривандрам — столицу штата Керала. Этот день будет посвящён работе с мужским и женским аспектами через посещение священных пространств.
Посетим храм Падманабхасвами, посвящённый Вишну, и Аттукал, известный как «женский храм». Он почитается за особую энергию заботы, мягкости и интуитивной силы. Это место позволяет почувствовать баланс через противоположности.
Завершим день в ресторане, отмеченном звёздами Мишлен.
Свободное время и мастер-класс по созданию ароматической палочки
Утром будет свободное время: можно прогуляться по побережью, побыть в уединении, пройти дополнительные процедуры или просто насладиться неспешным ритмом. Вечером мы отправимся на мастер-класс по изготовлению аромапалочек. Вы увидите весь процесс своими глазами — от смешивания натуральных компонентов до ручного скручивания. Каждый участник создаст собственную палочку с тем ароматом, который откликнется именно ему. Это будет не просто сувенир, а вещь с личной энергией и смыслом.
Свободный день
Свободный день. Вечером проведём завершающий общий круг.
Отъезд
После завтрака — выезд из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2347
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Практики, лекции
- Диагностика кристаллами и рекомендации Мастера
- Определение вашей доши аюрведическим врачом, рекомендации
- Мастер-класс по изготовлению аромапалочек
- Составление аромата по дате рождения и имени
Что не входит в цену
- Билеты до Кочина и обратно
- Обеды и ужины
- Оздоровительные процедуры, SPA, массажи
- Доплата за 1-местное размещение
- Виза