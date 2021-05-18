Полезная информация о Лакхнау
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Местное время в Лакхнау
23:2439
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Лакхнау
|По-английски
|Lucknow
|Столица региона
|Лакхнау является столицей региона
|Население города
|2 472 011 чел.
|Аэропорт
|Лакхнау LKO
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|126 м. от уровня моря
Где находится Лакхнау на карте
Лакхнау
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