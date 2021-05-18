Всё о Лакхнау

Полезная информация о Лакхнау

Что нужно знать о Лакхнау: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Лакхнау, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лакхнау
23:2439
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаЛакхнау
По-английскиLucknow
Столица регионаЛакхнау является столицей региона
Население города2 472 011 чел.
АэропортЛакхнау LKO
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота126 м. от уровня моря

Где находится Лакхнау на карте

Лакхнау фото города
Лакхнау

Когда лучше лететь в Лакхнау

Расписание авиа-рейсов