Полезная информация о Лудхияне
Что нужно знать о Лудхияне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лудхияне
23:2504
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Лудхияна
|По-английски
|Ludhiana
|Население города
|1 545 368 чел.
|Аэропорт
|Ludhiana Sahnewal Airport LUH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|256 м. от уровня моря