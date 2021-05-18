Всё о Лудхияне

Полезная информация о Лудхияне

Что нужно знать о Лудхияне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лудхияне
23:2504
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаЛудхияна
По-английскиLudhiana
Население города1 545 368 чел.
АэропортLudhiana Sahnewal Airport LUH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота256 м. от уровня моря

Где находится Лудхияна на карте