Присоединяйтесь к культурно-историческому путешествию по Аурангабаду, Аджанте и Эллоре, где вы сможете увидеть величественные памятники древней Индии.
В программе — посещение Форта Даулатабад, пещер Аджанты с их буддийским искусством и уникальных храмов Эллоры, включая грандиозный храм Кайласанатха.
Этот тур подарит вам возможность погрузиться в богатое культурное наследие и духовные традиции Индии.
Описание тураПогружение в историю: 4 дня в сердце Индии Это насыщенное культурно-историческое путешествие по сердцу штата Махараштра раскрывает величие древней Индии, её духовные традиции и архитектурные шедевры, высеченные прямо в скалах. Экскурсия сочетает монументальные форты, изысканную могольскую архитектуру и уникальные комплексы пещер, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. День 1: Аурангабад Аурангабад служит идеальной отправной точкой маршрута. Здесь путешественники знакомятся с Фортом Даулатабад — одной из самых неприступных крепостей Индии, некогда столицей Делийского султаната. Его многоуровневая система обороны, тайные проходы и древние пещерные храмы внутри крепостных стен поражают инженерной продуманностью. Подъём к вершине вознаграждается захватывающими панорамами окрестностей. Вечером экскурсия продолжается у Биби-ка-Макбара — изящного мавзолея XVII века, созданного по мотивам Тадж-Махала и ставшего архитектурным символом Аурангабада. Гармония пропорций, минареты и классический могольский сад создают атмосферу спокойствия и благородства. День 2: Пещеры Аджанты На второй день маршрут ведёт к пещерам Аджанты — выдающемуся памятнику буддийского искусства. Древние фрески и скульптуры, созданные более двух тысяч лет назад, рассказывают о жизни Будды и философии сострадания и гармонии. Аджанта завораживает тишиной скал, духовной глубиной и ощущением соприкосновения с вечностью. День 3: Пещеры Эллоры Третий день посвящён пещерам Эллоры — уникальному комплексу, где на одном пространстве сосуществуют буддийские, индуистские и джайнские храмы. Центральной достопримечательностью является храм Кайласанатха — грандиозное монолитное сооружение, высеченное из цельной скалы и признанное одним из величайших архитектурных достижений мира. Эта экскурсия — идеальный выбор для тех, кто хочет глубоко прочувствовать историю, религию и художественное наследие Индии в комфортном и продуманном формате.
Экскурсионная программа проводится в любые даты
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аурангабад
- Форт Даулатабад
- Биби-ка-Макбара
- Пещеры Аджанты
- Пещеры Эллоры
- Храм Кайласанатха
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание в отелях 3*-4*
- Завтраки в отеле
- Входные билеты ко всем посещаемым объектам
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Плата за фото - и видеосъемку на монументах
- Медицинские услуги и страховка
- Чаевые
Место начала и завершения?
Мумбай
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
