Долететь напрямую до Мумбаи любым рейсом, прибывающим в Мумбаи утром в первый день тура до 13:00 либо накануне. Также можно долететь с пересадкой в Дели.

Проживание. В двухместных номерах 4-звёздочного отеля в Мумбаи и 3-звёздочных отелях в Аурангабаде и Пуне. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.