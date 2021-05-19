Всё о Нью-Дели

Полезная информация о Нью-Дели

Что нужно знать о Нью-Дели: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нью-Дели
07:5831
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаНью-Дели
По-английскиNew Delhi
Это столицаНью-Дели является столицей Индии
Население города317 797 чел.
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота212 м. от уровня моря

Где находится Нью-Дели на карте