Полезная информация о Нью-Дели
Что нужно знать о Нью-Дели: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нью-Дели
07:5831
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Нью-Дели
|По-английски
|New Delhi
|Это столица
|Нью-Дели является столицей Индии
|Население города
|317 797 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|212 м. от уровня моря
Где находится Нью-Дели на карте