Всё о Пондишери

Полезная информация о Пондишери

Что нужно знать о Пондишери: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пудучерри, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пондишери
23:2528
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаПондишери
По-английскиPuducherry
Столица регионаПондишери является столицей региона
Население города227 411 чел.
АэропортПудучерри PNY
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Пондишери на карте

Пондишери фото города
Пондишери

Когда лучше лететь в Пондишери

Расписание авиа-рейсов