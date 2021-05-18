Полезная информация о Пондишери
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Местное время в Пондишери
23:2528
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Пондишери
|По-английски
|Puducherry
|Столица региона
|Пондишери является столицей региона
|Население города
|227 411 чел.
|Аэропорт
|Пудучерри PNY
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Пондишери на карте
Пондишери
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