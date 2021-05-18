Всё о Порбандароме

Полезная информация о Порбандароме

Что нужно знать о Порбандароме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порбандароме
23:2534
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаПорбандаром
По-английскиPorbandar
Население города138 872 чел.
АэропортПорбандар PBD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Порбандаром на карте