Полезная информация о Порбандароме
Что нужно знать о Порбандароме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порбандароме
23:2534
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Порбандаром
|По-английски
|Porbandar
|Население города
|138 872 чел.
|Аэропорт
|Порбандар PBD (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря