Всё о Райпуре

Полезная информация о Райпуре

Что нужно знать о Райпуре: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Райпур, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Райпуре
23:2551
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаРайпур
По-английскиRaipur
Столица регионаРайпур является столицей региона
Население города679 995 чел.
АэропортРайпур RPR
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота296 м. от уровня моря

Где находится Райпур на карте

Райпур фото города
Райпур

Когда лучше лететь в Райпур

Расписание авиа-рейсов