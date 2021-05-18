Полезная информация о Райпуре
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Местное время в Райпуре
23:2551
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Райпур
|По-английски
|Raipur
|Столица региона
|Райпур является столицей региона
|Население города
|679 995 чел.
|Аэропорт
|Райпур RPR
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|296 м. от уровня моря
Где находится Райпур на карте
Райпур
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