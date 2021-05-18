Всё о Шиллонге

Полезная информация о Шиллонге

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Местное время в Шиллонге
23:2557
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаШиллонг
По-английскиShillong
Столица регионаШиллонг является столицей региона
Население города132 842 чел.
АэропортШиллонг SHL
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота1 507 м. от уровня моря

Где находится Шиллонг на карте

Шиллонг фото города
Шиллонг

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