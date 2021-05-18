Полезная информация о Шиллонге
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Местное время в Шиллонге
23:2557
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Шиллонг
|По-английски
|Shillong
|Столица региона
|Шиллонг является столицей региона
|Население города
|132 842 чел.
|Аэропорт
|Шиллонг SHL
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|1 507 м. от уровня моря
Где находится Шиллонг на карте
Шиллонг
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