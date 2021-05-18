Полезная информация о Шимле
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Местное время в Шимле
23:2603
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Шимла
|По-английски
|Shimla
|Столица региона
|Шимла является столицей региона
|Население города
|173 503 чел.
|Аэропорт
|Симла SLV
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|2 073 м. от уровня моря
Где находится Шимла на карте
Шимла
Когда лучше лететь в Шимлу