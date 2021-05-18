Полезная информация о Шимле

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Местное время в Шимле
23:2603
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаШимла
По-английскиShimla
Столица регионаШимла является столицей региона
Население города173 503 чел.
АэропортСимла SLV
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота2 073 м. от уровня моря

Где находится Шимла на карте

Шимла фото города
Шимла

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