Полезная информация о Тханджавуре
Что нужно знать о Тханджавуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тханджавуре
02:0242
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Тханджавур
|По-английски
|Tanjore
|Население города
|219 571 чел.
|Аэропорт
|Тханджавур TJV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|57 м. от уровня моря