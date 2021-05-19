Всё о Тханджавуре

Полезная информация о Тханджавуре

Что нужно знать о Тханджавуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тханджавуре
02:0242
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаТханджавур
По-английскиTanjore
Население города219 571 чел.
АэропортТханджавур TJV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота57 м. от уровня моря

Где находится Тханджавур на карте