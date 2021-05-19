Полезная информация о Виджаяваде
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Местное время в Виджаяваде
01:0210
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Виджаявада
|По-английски
|Vijayawada
|Население города
|874 587 чел.
|Аэропорт
|Виджаявада VGA
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|47 м. от уровня моря
Где находится Виджаявада на карте
Виджаявада