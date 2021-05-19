Всё о Виджаяваде

Полезная информация о Виджаяваде

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Местное время в Виджаяваде
01:0210
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаВиджаявада
По-английскиVijayawada
Население города874 587 чел.
АэропортВиджаявада VGA
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота47 м. от уровня моря

Где находится Виджаявада на карте

Виджаявада фото города
Виджаявада

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