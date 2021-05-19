Полезная информация об Амбоне

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Местное время в Амбоне
02:5638
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаАмбон
По-английскиAmbon
Столица регионаАмбон является столицей региона
Население города355 596 чел.
АэропортАмбон AMQ
Часовой поясAsia/Jayapura
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Амбон на карте

Амбон фото города
Амбон

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