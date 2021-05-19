Полезная информация об Амбоне
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Местное время в Амбоне
02:5638
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Амбон
|По-английски
|Ambon
|Столица региона
|Амбон является столицей региона
|Население города
|355 596 чел.
|Аэропорт
|Амбон AMQ
|Часовой пояс
|Asia/Jayapura
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Амбон на карте
Амбон