АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
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природные особенности и необычайный подводный мир острова, его глубокие впадины и крутые берега, красивейшие 🤩 коралловые сады и затонувшие суда (Например известны крейсер «Либерти») делают дайвинг в здешних краях незабываемым.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $120 за человека

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Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг широко представлен на Бали и мест для погружений несколько. Все они находятся в одном районе Нуса-Дуа с комфортной инфраструктурой для дайверов.
Амед
В Амеде богатейшая подводная жизнь. Тут разнообразные виды рыб и моллюсков, красивейшие 🤩 подводные кораллы. Течение здесь спокойно и именно этим привлекает это место новичков в дайвинге.
Добраться сюда мы вам поможем на лодке ⚓ самое посещаемое дайверами место, поскольку именно здесь во время Второй Мировой войны в одно из сражений затопили американский крейсер под названием «Либерти». После долгого нахождения в воде крейсер покрылся кораллами и это зрелище манит.
Ну и конечно шестидесятиметровая отвесная скала из кораллов. Эта каменная скала обросшая зарослями из кораллов впечатляет и заставляет дайверов возвращаться сюда.
Лембонган и Пенида
Между двумя островами, на юго-востоке района Нуса-Дуа очень привлекательные места для погружения. Тут и богатейший подводный мир и прекрасная видимость, что заманчиво не только для дайверов с опытом, но и для новичков.
Дайвинг на Бали давно уже стал целенаправленным видом туризма для многих. Прошли времена, когда Бали ассоциировался только с пляжами и серфингистами, ловящими тут волну. Бали чудесный остров 🏝️ с богатыми глубоководными пейзажами, невероятной подводной жизнью его обитателей, с впадинами и коралловыми рифами, с историей 📖 на морском дне, чего стоит только затонувший крейсер. Всё вышеописанное делает остров лидером по посещению туристов именно ради дайвинга.
Что входит
  • трансфер
  • снаряжение
  • напитки
  • легкий ланч.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Дайвинг

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
АриКетут
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