АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

Дайвинг широко представлен на Бали и мест для погружений несколько. Все они находятся в одном районе Нуса-Дуа с комфортной инфраструктурой для дайверов.

Амед

В Амеде богатейшая подводная жизнь. Тут разнообразные виды рыб и моллюсков, красивейшие 🤩 подводные кораллы. Течение здесь спокойно и именно этим привлекает это место новичков в дайвинге.

Добраться сюда мы вам поможем на лодке ⚓ самое посещаемое дайверами место, поскольку именно здесь во время Второй Мировой войны в одно из сражений затопили американский крейсер под названием «Либерти». После долгого нахождения в воде крейсер покрылся кораллами и это зрелище манит.

Ну и конечно шестидесятиметровая отвесная скала из кораллов. Эта каменная скала обросшая зарослями из кораллов впечатляет и заставляет дайверов возвращаться сюда.

Лембонган и Пенида

Между двумя островами, на юго-востоке района Нуса-Дуа очень привлекательные места для погружения. Тут и богатейший подводный мир и прекрасная видимость, что заманчиво не только для дайверов с опытом, но и для новичков.

Дайвинг на Бали давно уже стал целенаправленным видом туризма для многих. Прошли времена, когда Бали ассоциировался только с пляжами и серфингистами, ловящими тут волну. Бали чудесный остров 🏝️ с богатыми глубоководными пейзажами, невероятной подводной жизнью его обитателей, с впадинами и коралловыми рифами, с историей 📖 на морском дне, чего стоит только затонувший крейсер. Всё вышеописанное делает остров лидером по посещению туристов именно ради дайвинга.