Маршрут (на выбор):

Программа 1. Национальный монумент Монас - Старый город 🏙️ - комплекс Фатахилла - Рынок Искусства (Анчол).

Программа 2. Порт Сунда Келапа - Этнографический музей 🖼 Таман-Мини.

Программа 1. Джакарта – это современный балийский мегаполис вперемешку с островными допотопными бунгало. Город контрастов и первым пунктом - посещение Национального памятника Монас, звезды Джакарты, быть здесь и не приехать к памятнику, значит не увидеть ничего. Затем поездка в старую часть города с тысячелетней историей 📖. По архитектуре этой части города видно, как менялось со временем влияние различных культур на портовое место. В семидесятых годах прошлого века реставрировали комплекс Фатахилл, и это превратило старинный райончик городка в современный и красивый район. А в районе Анчол можно пообедать в национальном ресторане и после посетить базар искусств.

Программа 2. Поездка в старинный порт Сунда Келапа, где можно посмотреть на древнейшие корабли, которых больше нет нигде в мире. Во времена, когда Джакарта была колонией Нидерландов, тут был самый большой торговый порт. Посещение этнографического парка Таман-Мини – галереи из тридцати четырех экспозиций провинций Индонезии. Все 34 населённых пункта Стоун Грейв в Лимо, от самых скромных экспонатов до самых значимых. Все модели пропорциональны оригиналам и призваны ознакомить туристов с жизнью, культурой, предметами утвари, едой, национальной одеждой местных. Парк 🌳 демонстрирует многообразие культуры островных народов. Познакомиться и запомнить на всю жизнь!

После насыщенного дня переезд в аэропорт и воздушный трансфер на Бали.

** возможен заказ двухдневной экскурсии 🧭. В таком случае стоимость двух программ суммируется.