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Индивидуальная экскурсия в Джакарту

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию ⛳ с русскоговорящим гидом по Джакарте — мегаполису, где бедные бунгало соседствуют с роскошными небоскрёбами.

Мы покажем грандиозные культурные объекты маршрута №1: Национальный монумент, Старый город 🏙️, площадь Ратуши и рынок Искусств.

Либо внутреннюю жизнь островитян по маршруту №2: порт Сунда Келапа, этнографический музей 🖼 Таман-Мини.

Самые любознательные могут совместить предложение, превратив экскурсию в двухдневную.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $265 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Джакарту

Что вы увидите

  • Программа 1:
  • Национальный монумент Джакарты
  • Старый город
  • Площадь Ратуши
  • Рынок Искусства
  • Программа 2:
  • Порт Сунда Келапа
  • Этнографический музей Таман-Мини, Индонезия в миниатюре

Маршрут (на выбор):

  • Программа 1. Национальный монумент Монас - Старый город 🏙️ - комплекс Фатахилла - Рынок Искусства (Анчол).
  • Программа 2. Порт Сунда Келапа - Этнографический музей 🖼 Таман-Мини.
  • Программа 1. Джакарта – это современный балийский мегаполис вперемешку с островными допотопными бунгало. Город контрастов и первым пунктом - посещение Национального памятника Монас, звезды Джакарты, быть здесь и не приехать к памятнику, значит не увидеть ничего. Затем поездка в старую часть города с тысячелетней историей 📖. По архитектуре этой части города видно, как менялось со временем влияние различных культур на портовое место. В семидесятых годах прошлого века реставрировали комплекс Фатахилл, и это превратило старинный райончик городка в современный и красивый район. А в районе Анчол можно пообедать в национальном ресторане и после посетить базар искусств.
Программа 2. Поездка в старинный порт Сунда Келапа, где можно посмотреть на древнейшие корабли, которых больше нет нигде в мире. Во времена, когда Джакарта была колонией Нидерландов, тут был самый большой торговый порт. Посещение этнографического парка Таман-Мини – галереи из тридцати четырех экспозиций провинций Индонезии. Все 34 населённых пункта Стоун Грейв в Лимо, от самых скромных экспонатов до самых значимых. Все модели пропорциональны оригиналам и призваны ознакомить туристов с жизнью, культурой, предметами утвари, едой, национальной одеждой местных. Парк 🌳 демонстрирует многообразие культуры островных народов. Познакомиться и запомнить на всю жизнь!
После насыщенного дня переезд в аэропорт и воздушный трансфер на Бали.
** возможен заказ двухдневной экскурсии 🧭. В таком случае стоимость двух программ суммируется.
Что входит
  • машина
  • бензин
  • русскоговорящий гид
  • входные билеты
  • обед
  • парковка
  • пожертвования
Что не входит
  • авиабилеты
  • *Можем приобрести билеты Бали-Джакарта-Бали под заказ. Для покупки авиабилетов следует предоставить нам паспортные данные - имена и фамилии на англ. языке, как в паспорте, даты рождения, номер паспорта.
  • Стоимость авиаперелета Бали-Джакарта-Бали на вашу дату уточняйте у менеджера.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
АриКетут
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