Этот эксклюзивный тур мы организуем для путешественников, которые хотят узнать об Индонезии больше, ведь Индонезия — это не только остров 🏝️ Бали. Программа тура позволяет увидеть своими глазами старинный город 🏙️ Джокьякарту, который расположился на острове Ява.

Утром наш гид доставит Вас в аэропорт Денпасара, чтобы вы совершили короткий перелет на остров Ява, где Вас встретит русскоговорящий гид. Там и начнется удивительное путешествие по самому сердцу острова Явы — городу Джокьякарта (в переводе «процветающий город»)

Город расположен в 30 км от загадочного вулкана Мерапи. До 1006 года Джокьякарта являлась столицей ⭐️ яванско-индийского царства Матарам, уничтоженного в результате извержения вулкана Мерапи (2900 м над уровнем моря).

В сопровождении русскоговорящего гида Вы посетите памятники культурно-исторического наследия Индонезии на о. Ява — всемирно известные храмовые комплексы Боробудур, Прамбанан и Мендут.

Далее мы посетим знаменитый район Кота Геде и Дворец султана (Sultan Palace) в городе Джокьякарта.

После выполнения этой интереснейшей и яркой программы, гид отвезет Вас в аэропорт для перелета на остров Бали. В аэропорту Вас встретит наш гид, чтобы доставить Вас в отель 🏨