  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

Культура острова Ява

Ольга Б.
Ольга Б. – Гид из Бали
Культура острова Ява
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $200 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Культура острова Ява
Культура острова Ява

Что вы увидите

  • Боробудур
  • Прамбанан
  • Мендут
  • дворец Султана Кератон
  • купальни Султана Таман Сари
Этот эксклюзивный тур мы организуем для путешественников, которые хотят узнать об Индонезии больше, ведь Индонезия — это не только остров 🏝️ Бали. Программа тура позволяет увидеть своими глазами старинный город 🏙️ Джокьякарту, который расположился на острове Ява.
Утром наш гид доставит Вас в аэропорт Денпасара, чтобы вы совершили короткий перелет на остров Ява, где Вас встретит русскоговорящий гид. Там и начнется удивительное путешествие по самому сердцу острова Явы — городу Джокьякарта (в переводе «процветающий город»)
Город расположен в 30 км от загадочного вулкана Мерапи. До 1006 года Джокьякарта являлась столицей ⭐️ яванско-индийского царства Матарам, уничтоженного в результате извержения вулкана Мерапи (2900 м над уровнем моря).
В сопровождении русскоговорящего гида Вы посетите памятники культурно-исторического наследия Индонезии на о. Ява — всемирно известные храмовые комплексы Боробудур, Прамбанан и Мендут.
Далее мы посетим знаменитый район Кота Геде и Дворец султана (Sultan Palace) в городе Джокьякарта.
После выполнения этой интереснейшей и яркой программы, гид отвезет Вас в аэропорт для перелета на остров Бали. В аэропорту Вас встретит наш гид, чтобы доставить Вас в отель 🏨
Что входит
  • индивидуальный автомобиль с водителем на Яве
  • русскоязычный гид на Яве
Что не входит
  • авиабилеты Бали-Джокьякарта-Бали
  • входные билеты на достопримечательности по программе
  • обед
  • трансфер отель-аэропорт-отель на Бали
Начало и место завершения
🚩 аэропорт г. Джокьякарта
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява
Культура острова Ява

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Б.
Ольга Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ольга Б. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали
$115
8 часов
Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали
День в Индийском океане
$600
8 часов
День в Индийском океане
Загадочная Ява (2 дня)
$400
10 часов
Загадочная Ява (2 дня)
Обзорная по Бали до вулкана Батур
$115
8 часов
Обзорная по Бали до вулкана Батур
волшебные пляжи Нуса Пениды
$145
10 часов
волшебные пляжи Нуса Пениды

Еще несколько необычных экскурсий в Бали

Путешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
230
$92
9 часов
Путешествие в аутентичный Убуд
187 отзывов
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
$130
11 часов
Джип-приключение на вулкане Батур
135 отзывов
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Самые классные места Бали за один день
От $216
8 часов
Самые классные места Бали за один день
124 отзыва
Открыть многогранность Бали в авто-туре по его священным и природным богатствам
Символы Бали
От $216
8 часов
Символы Бали
57 отзывов
Проникнуться балийским изобилием и почувствовать свое единение с островом
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
$60
10 часов
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
45 отзывов
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
В мире животных на Бали
$55
8 часов
В мире животных на Бали
25 отзывов
Путешествие по паркам и заповедникам острова