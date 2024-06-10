Бали красив сам по себе, но наш способ исследовать его добавит ярких красок в ваши впечатления. Поездка на классическом кабриолете VW придаст путешествию особое — романтичное — очарование.
Остальное сделает сам Бали: разнообразие его ландшафтов — от пышных рисовых полей и водопадов до прекрасных гор — не потускнеет в памяти много-много лет.
Остальное сделает сам Бали: разнообразие его ландшафтов — от пышных рисовых полей и водопадов до прекрасных гор — не потускнеет в памяти много-много лет.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Изумрудные рисовые террасы Убуд Тегаллаланг — визитная карточка Бали. Вы найдёте прекрасные ракурсы для снимков и высокие качели — главный местный реквизит для живописных фотосессий
- Храмовый комплекс Гунунг Кави Себату со святыми источниками и купальнями. Вы сможете пройти обряд Мелукат, который освободит ваш разум и очистит дух. Мы проследим за соблюдением всех канонов ритуала и расскажем о его значении
- Водопад Баяд — мощный 25-метровый каскад, спрятанный среди буйной зелени. При желании вы искупаетесь в освежающей воде
- Тропические плантации, на которых вы продегустируете несколько сортов балийского чая, какао и кофе — в том числе знаменитый кофе лювак
Во время путешествия мы расскажем о каждой посещаемой локации, а также о культуре и традициях Бали.
Организационные детали
- Мы заберём вас с курортов Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран (внизу в центре), Кута, Легиан, Семиньяк, Санур, Саба, Сукавати, Кетевел или Убуд
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на рисовые террасы — 25000 рупий за человека
- Посещение храма и обряд Мелукат (включая подношения чананг сари и ткани) — 60000 рупий за человека
- Вход на водопад — 20000 рупий за человека
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Julia — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 523 туристов
Добрый день! Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители.Задать вопрос
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