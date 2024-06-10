Julia — ваша команда гидов на Бали

Провели экскурсии для 523 туристов

Добрый день! Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители.