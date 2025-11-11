Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура День 1 В день начала вашего путешествия мы доставим вас прямо из отеля на Бали до отеля у подножия вулкана Бромо всего в несколько простых шагов: трансфер из отеля до аэропорта, перелёт в Сурабаю длиною в час, встреча с местным водителем, который доставит вас на комфортном автомобиле до пункта Б, где вы сможете набраться сил перед восхождением. День 2 Этот день начнётся с неповторимой встречи рассвета в долине вулканов, красота которого запомнится вам на всю жизнь! Проснувшись и позавтракав, мы отправимся с вами на джипах в одну из визитных карточек Индонезии — к смотровой площадке на горе Пенанджакан, откуда открывается вид на другие вулканы. После того, как день опустится на землю и лучи солнца проникнут через густые покрывала облаков, которые затихли между горами, вы сможете продолжить свое путешествие к кальдере Тенггер — одному из великолепных пейзажных пунктов долины вулкана Бромо, и ощутить свободу, покатавшись на горных лошадях! А далее вы достигнете финишного пункта, а именно вершины самого Брома, преодолев 250 ступеней! После такого раннего и насыщенного утра вас ждёт отдых в отеле, ну, а потом следующий пункт нашего замечательного приключения — ещё один вулкан, который покоряет своей необычностью — Иджен. День 3 Подъём на Иджен нужно начинать ранним утром, чтобы успеть увидеть неповторимые голубые огни, которыми кипит лава! Местный рейнджер, познавший все обходные пути, подводные камни и необычные истории этого вулкана, отведёт вас к самому кратеру (2883 метров над уровнем моря), где вы сможете вплотную подойти к кислотному голубому озеру, ни с чем не схожему на этой планете, ощутить себя на Марсе, теряясь в облаках дыма из кратера, и для самых любопытных — вы сможете почувствовать на себе тяжесть и опасность рабочего процесса серодобытчиков, которые работают там не покладая рук, постоянно перетаскивая на себе от 75 до 90 кг серы в соседние долины! Подзарядившись энергией с другого мира и получив массу впечатлений, вы готовы к возвращению на Бали. От Иджена до порта Гилиманук, откуда отходит паром на Бали, совсем недалеко, так что вы сможете расслабиться в комфортном минивэне, который после парома доставит вас до вашего отеля расстоянием всего лишь в 4 часа!

