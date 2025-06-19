Совершите комфортную и быструю поездку между пляжем Санур и Нуса-Пенидой на борту просторного парома с системой кондиционирования.
Наслаждайтесь прекрасными прибрежными пейзажами во время вашего путешествия, обеспечивающего оперативное прибытие в пункт назначения.
Описание тураРоскошные виды Совершите морское путешествие между балийским пляжем Санур и Нуса-Пенидой на скоростном пароме. Забронируйте трансфер заблаговременно и оперативно доберитесь до нужного вам места, чтобы получить максимум удовольствия от отдыха. Располагайтесь с удобством и наслаждайтесь захватывающими видами во время переправы. Скорость и комфорт Отправляйтесь в путь с пляжа Санур или Нуса-Пениды и начните свое плавание в противоположном направлении. Оцените комфортабельные сиденья и просторное багажное отделение. Передвигайтесь с высокой скоростью, достигающей 30-35 узлов, и доберитесь до места назначения всего за полчаса. Важная информация:
- На одного человека разрешено провозить не более 2 мест багажа весом до 30 кг.
- Время отправления и прибытия зависит от состояния моря и погодных условий. Поставщик услуг не несет ответственности за любые задержки на маршруте.
- В целях безопасности оператор лодки оставляет за собой право проверять содержимое любого багажа. Коррозийные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости или любые опасные предметы не допускаются.
- Поставщик услуг не несет ответственности за потерю или повреждение багажа во время транспортировки.
- Данный трансфер не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца, людям в инвалидных креслах и людям старше 95 лет.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Автомобиль с кондиционером
- Wi-Fi
- Вода
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 дня 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
19 июн 2025
Отлично!
F
Fabian
11 мая 2025
Лодка прибыла вовремя.
A
Andrej
7 мая 2025
Работники порта Нуса Пенида проявили себя как отзывчивые и готовые помочь. Организация посадки была на высоте, особенно ценной оказалась поддержка с доставкой чемоданов на быстроходный катер. Выражаем нашу благодарность. Переправа по морю также не вызвала никаких нареканий.
Л
Лора
3 мая 2025
Неоспоримое соотношение цены и качества
Я
Ясмин
14 апр 2025
Все оказалось на удивление легко и доступно для понимания. К багажу относились бережно и аккуратно. В лодке не было тесно, свободного пространства хватало с избытком.
Тур входит в следующие категории Бали
