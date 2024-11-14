Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: нескользящую удобную обувь, солнцезащитный крем с защитой не менее 30 SPF, спрей от насекомых, пляжное полотенце. Лучше брать наличные доллары нового образца. Загранпаспорт должен быть действителен не менее полугода. Могут также попросить показать обратный авиабилет.
Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. В некоторых гостиницах есть бассейн.
*Фото гостиниц предоставлены организатором для примера в 1-м дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Включены все трансферы: на минивэне, пароме, скоростных лодках, джипах, такси. Также в стоимость входит внутренний перелёт Сурабайя – Денпасар.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Уровень сложности. 3 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Максимальный набор высоты во время восхождений — 2386 м, общий километраж, который мы преодолеем в этот период пешком, — 5,2 км. Переживать не о чем — восхождения на яванские вулканы обычно безопасны. В случае возникновения опасности (много дыма, извержение), организатор оставляет за собой право изменить программу.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.
Программа тура по дням
Прибытие на Бали
Встретим вас у аэропорта Денпасара. Под каждый рейс запланирован индивидуальный трансфер, поэтому остальных участников ждать не нужно. Уже через полчаса вы будете отдыхать в уютном отеле в Легиане. Будет время поплавать в бассейне или позагорать на пляже. Вечером соберёмся всей группой, чтобы познакомиться, обсудить предстоящее путешествие и поужинать.
Пляжный отдых на Бали
Сегодня отправимся исследовать полуостров Букит, где сосредоточены самые живописные балийские пляжи. Весь день будем загорать и купаться, любоваться скалистыми утёсами и бирюзовым океаном, наблюдать за сёрферами.
Закат проводим на атмосферном пляже Джимбаран. Здесь нет дорогих ресторанов, зато много традиционных кафе — варунгов. В одном из таких поужинаем морепродуктами из свежайшего улова, а затем вернёмся в отель.
Пляжный отдых на Нуса-Пениде
Встанем пораньше, доедем к порту и на скоростной лодке доберёмся к соседнему острову Нуса-Пенида, где останемся на следующие несколько дней. Здесь много красивейших пляжей, о которых ещё 10 лет назад путешественники не слышали.
Позавтракаем в видовом кафе, любуясь океаном и вулканом Агунг. Затем устроим трип по визитным карточкам острова — пляжам западного побережья. Будем подниматься на смотровые и наблюдать, как пенящиеся волны со всей мощи разбиваются о причудливые скалы, а огромные фонтаны брызг взмывают к облакам.
К закату прибудем на пляж с чёрным вулканическим песком, искупаемся. Вечером разместимся в отеле и поужинаем в кафе на берегу.
Релакс у океана
Целый день посвятим восточному побережью Нуса-Пениды. Будем загорать, купаться и побываем на одном из красивейших и труднодоступных пляжей острова, к которому не так уж легко спуститься. Также прогуляемся к двум видовым пляжам с головокружительными панорамами.
Снорклинг с мантами
Утром отправимся на поиски мант — гигантских и безопасных для человека скатов, словно парящих в океанской бездне. Посетим локацию, где они могут находиться, и, если повезёт, поплаваем среди этих прекрасных созданий. И точно поснорклим на 3-х точках у коралловых рифов, где обитает множество ярких рыбок и морских черепах.
Сойдя на берег, прикоснёмся к духовной жизни острова. Спустимся к алтарю пещерного храма и увидим, как балийцы делают подношения богам. Затем вернёмся на Бали, чтобы хорошенько отдохнуть и выспаться перед встречей с вулканами, ведь в следующие 2 дня вам будет не до сна!
Восхождение на вулкан Иджен
Начнём день с долгого переезда — пересечём Бали, чтобы оказаться в порту Гилиманук. Дорога займёт 5 часов, но мы постараемся, чтобы вы их не заметили: вас ждут увлекательные рассказы об острове и весёлые игры.
Далее на пароме доберёмся к острову Ява. Благодаря мусульманской культуре он сильно отличается от соседнего Бали. Доедем до деревушки у подножия вулкана Иджен (1,5 часа в пути) и разместимся в отеле.
После ужина рекомендуем немного поспать. Уже в 1:00 ночи мы начнём восхождение (1,5 часа пешком) к кратеру действующего вулкана, в котором шахтёры вручную добывают серу. Ночью она горит синим пламенем. А на рассвете нам откроется вид на зелёное кислотное озеро с клубами серного дыма — впечатляющая картинка!
За время восхождения преодолеем пешком 4,2 км, максимальная высота — 2386 м.
Вулканы Явы
К 8:00 вернёмся в отель, позавтракаем и немного поспим. Затем поедем к вулкану Бромо, дорога займёт около 6 часов. По прибытии в гостиницу наберёмся сил, ведь впереди — ещё одна бессонная ночь.
В 2:30 на джипах поедем в сторону вулканического массива Тенгер. Остаток пути к смотровой площадке преодолеем пешком. Встретим рассвет с панорамой кальдеры и 5 вулканов — головокружительные пейзажи!
Затем на внедорожниках спустимся в кальдеру, напоминающую море песка. Здесь расположено подножие вулкана Бромо, откуда мы начнём восхождение на вершину. Погуляем вдоль кромки кратера и сделаем фантастические фотографии.
За время восхождения преодолеем пешком 1 км, максимальная высота — 2329 м.
Возвращение на Бали
К 9:00 утра вернёмся в отель, позавтракаем и немного отдохнём. Затем поедем к аэропорту (3 часа в пути) и внутренним рейсом прибудем на Бали. Далее — трансфер к отелю в Убуде, где особенно сильно чувствуется балийская духовность.
Отдых в Убуде
После активных восхождений на вулканы острова Ява нас ждёт расслабленный день. Выспимся и неспешно пройдёмся по атмосферным улочкам Убуда, который называют культурной столицей Бали. Снимем усталость в спа, где нам сделают массаж и наполнят ванну с цветами.
Прогуляемся по тропе художника, а вечером посмотрим танцевальное шоу, которым сопровождают храмовые церемонии. Плавные движения под аккомпанемент гамелана (оркестра), яркие наряды и макияж — увлекательное зрелище.
Полный релакс
Сегодня — пляжный релакс. Поедем на восточное побережье, где нет больших волн и комфортно купаться. Весь день будем плавать, загорать и набираться сил.
Окрестности Убуда
Этот день посвятим окрестностям Убуда. Погуляем вдоль рисовых террас, попробуем кофе копи-лювак и покачаемся на качелях. Поедем к месту силы — святым источникам, в которых балийцы совершают ритуальные омовения, чтобы избавиться от негативного прошлого. При желании вы можете последовать их примеру. Далее — свободное время.
Северный Бали
После завтрака поедем на север Бали. Здесь абсолютно другие ландшафты, горная прохлада и много клубники, поэтому мы обязательно попробуем местный деликатес — клубничную пиццу.
Осмотрим баньяновое дерево, которому не меньше 500 лет. Увидим впечатляющие красотой каскадные рисовые террасы, охраняемые ЮНЕСКО. Прогуляемся к живописному водопаду, в котором можно будет освежиться. Вечером заселимся в отель на пляже Ловина.
Снорклинг с дельфинами
Встанем пораньше и поедем на ещё одну встречу с очаровательными жителями океана — дельфинами. Доберёмся к месту, где обитают десятки этих животных, и поплаваем вместе с ними. На обратном пути в отель остановимся, чтобы выпить кофе с видами на вулкан Батур.
Возвращение домой
Наше большое путешествие по Индонезии завершено. Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Индивидуальные трансферы от/до аэропорта под каждый рейс
- Все трансферы по маршруту, включая внутренний перелёт
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
- Разрешения на посещение нацпарков
- Аренда фонариков, масок, тёплых курток для восхождений
- Аренда лежаков на пляжах
- Снорклинг с мантами и дельфинами
- Спа-процедуры
- Танцевальное шоу
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город - от $1000
- Обеды и ужины - $300 за всю поездку
- Виза - $35
- Медицинская страховка