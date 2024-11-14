1000 и 1 удовольствие в Индонезии: пляжи Бали и Нуса-Пениды, вулканы Явы, манты и дельфины

Подняться к кратерам, поплавать с океанскими гигантами и совершить ритуальное омовение
Отправляемся в удивительную Индонезию за массой ярких впечатлений! Мы объездим Бали и Нуса-Пениду: посетим самые открыточные пляжи, поплаваем среди гигантских мант и дружелюбных дельфинов, полюбуемся каскадами рисовых террас. Побываем на
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Яве, чтобы совершить восхождения к кратерам действующих вулканов Иджен и Бромо.

Прикоснёмся к экзотической культуре, наблюдая, как делают подношения в пещерном храме, танцуют под аккомпанемент гамелана, совершают ритуальное омовение в святом источнике.

А также снимем усталость с помощью традиционного массажа и ванны с цветами и попробуем необычную пиццу с клубникой.

1000 и 1 удовольствие в Индонезии: пляжи Бали и Нуса-Пениды, вулканы Явы, манты и дельфины
1000 и 1 удовольствие в Индонезии: пляжи Бали и Нуса-Пениды, вулканы Явы, манты и дельфины
1000 и 1 удовольствие в Индонезии: пляжи Бали и Нуса-Пениды, вулканы Явы, манты и дельфины
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: нескользящую удобную обувь, солнцезащитный крем с защитой не менее 30 SPF, спрей от насекомых, пляжное полотенце. Лучше брать наличные доллары нового образца. Загранпаспорт должен быть действителен не менее полугода. Могут также попросить показать обратный авиабилет.

Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. В некоторых гостиницах есть бассейн.

*Фото гостиниц предоставлены организатором для примера в 1-м дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Включены все трансферы: на минивэне, пароме, скоростных лодках, джипах, такси. Также в стоимость входит внутренний перелёт Сурабайя – Денпасар.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Уровень сложности. 3 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Максимальный набор высоты во время восхождений — 2386 м, общий километраж, который мы преодолеем в этот период пешком, — 5,2 км. Переживать не о чем — восхождения на яванские вулканы обычно безопасны. В случае возникновения опасности (много дыма, извержение), организатор оставляет за собой право изменить программу.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Бали

Встретим вас у аэропорта Денпасара. Под каждый рейс запланирован индивидуальный трансфер, поэтому остальных участников ждать не нужно. Уже через полчаса вы будете отдыхать в уютном отеле в Легиане. Будет время поплавать в бассейне или позагорать на пляже. Вечером соберёмся всей группой, чтобы познакомиться, обсудить предстоящее путешествие и поужинать.

Прибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на Бали
2 день

Пляжный отдых на Бали

Сегодня отправимся исследовать полуостров Букит, где сосредоточены самые живописные балийские пляжи. Весь день будем загорать и купаться, любоваться скалистыми утёсами и бирюзовым океаном, наблюдать за сёрферами.

Закат проводим на атмосферном пляже Джимбаран. Здесь нет дорогих ресторанов, зато много традиционных кафе — варунгов. В одном из таких поужинаем морепродуктами из свежайшего улова, а затем вернёмся в отель.

Пляжный отдых на БалиПляжный отдых на БалиПляжный отдых на БалиПляжный отдых на Бали
3 день

Пляжный отдых на Нуса-Пениде

Встанем пораньше, доедем к порту и на скоростной лодке доберёмся к соседнему острову Нуса-Пенида, где останемся на следующие несколько дней. Здесь много красивейших пляжей, о которых ещё 10 лет назад путешественники не слышали.

Позавтракаем в видовом кафе, любуясь океаном и вулканом Агунг. Затем устроим трип по визитным карточкам острова — пляжам западного побережья. Будем подниматься на смотровые и наблюдать, как пенящиеся волны со всей мощи разбиваются о причудливые скалы, а огромные фонтаны брызг взмывают к облакам.

К закату прибудем на пляж с чёрным вулканическим песком, искупаемся. Вечером разместимся в отеле и поужинаем в кафе на берегу.

Пляжный отдых на Нуса-ПенидеПляжный отдых на Нуса-ПенидеПляжный отдых на Нуса-ПенидеПляжный отдых на Нуса-Пениде
4 день

Релакс у океана

Целый день посвятим восточному побережью Нуса-Пениды. Будем загорать, купаться и побываем на одном из красивейших и труднодоступных пляжей острова, к которому не так уж легко спуститься. Также прогуляемся к двум видовым пляжам с головокружительными панорамами.

Релакс у океанаРелакс у океанаРелакс у океанаРелакс у океана
5 день

Снорклинг с мантами

Утром отправимся на поиски мант — гигантских и безопасных для человека скатов, словно парящих в океанской бездне. Посетим локацию, где они могут находиться, и, если повезёт, поплаваем среди этих прекрасных созданий. И точно поснорклим на 3-х точках у коралловых рифов, где обитает множество ярких рыбок и морских черепах.

Сойдя на берег, прикоснёмся к духовной жизни острова. Спустимся к алтарю пещерного храма и увидим, как балийцы делают подношения богам. Затем вернёмся на Бали, чтобы хорошенько отдохнуть и выспаться перед встречей с вулканами, ведь в следующие 2 дня вам будет не до сна!

Снорклинг с мантамиСнорклинг с мантамиСнорклинг с мантамиСнорклинг с мантами
6 день

Восхождение на вулкан Иджен

Начнём день с долгого переезда — пересечём Бали, чтобы оказаться в порту Гилиманук. Дорога займёт 5 часов, но мы постараемся, чтобы вы их не заметили: вас ждут увлекательные рассказы об острове и весёлые игры.

Далее на пароме доберёмся к острову Ява. Благодаря мусульманской культуре он сильно отличается от соседнего Бали. Доедем до деревушки у подножия вулкана Иджен (1,5 часа в пути) и разместимся в отеле.

После ужина рекомендуем немного поспать. Уже в 1:00 ночи мы начнём восхождение (1,5 часа пешком) к кратеру действующего вулкана, в котором шахтёры вручную добывают серу. Ночью она горит синим пламенем. А на рассвете нам откроется вид на зелёное кислотное озеро с клубами серного дыма — впечатляющая картинка!

За время восхождения преодолеем пешком 4,2 км, максимальная высота — 2386 м.

Восхождение на вулкан ИдженВосхождение на вулкан ИдженВосхождение на вулкан ИдженВосхождение на вулкан Иджен
7 день

Вулканы Явы

К 8:00 вернёмся в отель, позавтракаем и немного поспим. Затем поедем к вулкану Бромо, дорога займёт около 6 часов. По прибытии в гостиницу наберёмся сил, ведь впереди — ещё одна бессонная ночь.

В 2:30 на джипах поедем в сторону вулканического массива Тенгер. Остаток пути к смотровой площадке преодолеем пешком. Встретим рассвет с панорамой кальдеры и 5 вулканов — головокружительные пейзажи!

Затем на внедорожниках спустимся в кальдеру, напоминающую море песка. Здесь расположено подножие вулкана Бромо, откуда мы начнём восхождение на вершину. Погуляем вдоль кромки кратера и сделаем фантастические фотографии.

За время восхождения преодолеем пешком 1 км, максимальная высота — 2329 м.

Вулканы ЯвыВулканы ЯвыВулканы ЯвыВулканы Явы
8 день

Возвращение на Бали

К 9:00 утра вернёмся в отель, позавтракаем и немного отдохнём. Затем поедем к аэропорту (3 часа в пути) и внутренним рейсом прибудем на Бали. Далее — трансфер к отелю в Убуде, где особенно сильно чувствуется балийская духовность.

Возвращение на БалиВозвращение на БалиВозвращение на БалиВозвращение на Бали
9 день

Отдых в Убуде

После активных восхождений на вулканы острова Ява нас ждёт расслабленный день. Выспимся и неспешно пройдёмся по атмосферным улочкам Убуда, который называют культурной столицей Бали. Снимем усталость в спа, где нам сделают массаж и наполнят ванну с цветами.

Прогуляемся по тропе художника, а вечером посмотрим танцевальное шоу, которым сопровождают храмовые церемонии. Плавные движения под аккомпанемент гамелана (оркестра), яркие наряды и макияж — увлекательное зрелище.

Отдых в УбудеОтдых в УбудеОтдых в УбудеОтдых в Убуде
10 день

Полный релакс

Сегодня — пляжный релакс. Поедем на восточное побережье, где нет больших волн и комфортно купаться. Весь день будем плавать, загорать и набираться сил.

Полный релаксПолный релаксПолный релаксПолный релакс
11 день

Окрестности Убуда

Этот день посвятим окрестностям Убуда. Погуляем вдоль рисовых террас, попробуем кофе копи-лювак и покачаемся на качелях. Поедем к месту силы — святым источникам, в которых балийцы совершают ритуальные омовения, чтобы избавиться от негативного прошлого. При желании вы можете последовать их примеру. Далее — свободное время.

Окрестности УбудаОкрестности УбудаОкрестности УбудаОкрестности Убуда
12 день

Северный Бали

После завтрака поедем на север Бали. Здесь абсолютно другие ландшафты, горная прохлада и много клубники, поэтому мы обязательно попробуем местный деликатес — клубничную пиццу.

Осмотрим баньяновое дерево, которому не меньше 500 лет. Увидим впечатляющие красотой каскадные рисовые террасы, охраняемые ЮНЕСКО. Прогуляемся к живописному водопаду, в котором можно будет освежиться. Вечером заселимся в отель на пляже Ловина.

Северный БалиСеверный БалиСеверный БалиСеверный Бали
13 день

Снорклинг с дельфинами

Встанем пораньше и поедем на ещё одну встречу с очаровательными жителями океана — дельфинами. Доберёмся к месту, где обитают десятки этих животных, и поплаваем вместе с ними. На обратном пути в отель остановимся, чтобы выпить кофе с видами на вулкан Батур.

Снорклинг с дельфинамиСнорклинг с дельфинамиСнорклинг с дельфинамиСнорклинг с дельфинами
14 день

Возвращение домой

Наше большое путешествие по Индонезии завершено. Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Индивидуальные трансферы от/до аэропорта под каждый рейс
  • Все трансферы по маршруту, включая внутренний перелёт
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
  • Разрешения на посещение нацпарков
  • Аренда фонариков, масок, тёплых курток для восхождений
  • Аренда лежаков на пляжах
  • Снорклинг с мантами и дельфинами
  • Спа-процедуры
  • Танцевальное шоу
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город - от $1000
  • Обеды и ужины - $300 за всю поездку
  • Виза - $35
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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