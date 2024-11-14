Встанем пораньше, доедем к порту и на скоростной лодке доберёмся к соседнему острову Нуса-Пенида, где останемся на следующие несколько дней. Здесь много красивейших пляжей, о которых ещё 10 лет назад путешественники не слышали.

Позавтракаем в видовом кафе, любуясь океаном и вулканом Агунг. Затем устроим трип по визитным карточкам острова — пляжам западного побережья. Будем подниматься на смотровые и наблюдать, как пенящиеся волны со всей мощи разбиваются о причудливые скалы, а огромные фонтаны брызг взмывают к облакам.

К закату прибудем на пляж с чёрным вулканическим песком, искупаемся. Вечером разместимся в отеле и поужинаем в кафе на берегу.