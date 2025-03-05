Проживание. Не входит в стоимость тура. При необходимости мы можем забронировать для вас роскошную виллу с включёнными завтраками (за доплату).

Питание. В стоимость включён пикник на пляже в 6-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.