Медовый месяц на Бали: SPA, отдых на яхте и полёт на вертолёте для влюблённых

Поучаствовать в ритуале очищения огнём, поплавать с мантами и устроить пикник на пляже
Приглашаем вас со второй половинкой в романтический отпуск на тропический остров Бали.

Вдвоём вы проживёте множество ярких эмоций, отправитесь на расслабляющие процедуры и посетите впечатляющие локации.

В программу включены церемония с огнём,
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которую проведёт священник, прогулка на яхте, плавание с морскими дьяволами, полёт на вертолёте и многое другое — скучать не придётся. А мы постараемся сделать всё, чтобы ваш медовый месяц запомнился навсегда.

Медовый месяц на Бали: SPA, отдых на яхте и полёт на вертолёте для влюблённых
Медовый месяц на Бали: SPA, отдых на яхте и полёт на вертолёте для влюблённых
Медовый месяц на Бали: SPA, отдых на яхте и полёт на вертолёте для влюблённых
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 22+

Проживание. Не входит в стоимость тура. При необходимости мы можем забронировать для вас роскошную виллу с включёнными завтраками (за доплату).

Питание. В стоимость включён пикник на пляже в 6-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Начало отдыха

Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим к отелю или вилле. Во время знакомства с организаторами вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.

2 день

День в Убуде, ритуал со священником

Начнём день с прогулки по Убуду. Мы исследуем центр городка, заглядывая в сувенирные лавки и музеи. Днём будет свободное время. Вечером вы поучаствуете в церемонии медитации и очищения огнём, которую проведёт священник из касты брахманов. Ритуал поможет избавиться от груза прошлого и определить намерения на будущее.

День в Убуде, ритуал со священникомДень в Убуде, ритуал со священникомДень в Убуде, ритуал со священникомДень в Убуде, ритуал со священником
3 день

Духовная жизнь острова

Утром поедем к священным источникам. Балийцы верят, что их воды смывают негативный опыт. Вы можете последовать примеру местных жителей и тоже окунуться.

Продолжим погружение в духовную жизнь острова, посетив храм Бесаких, расположенный в живописном уголке. Если повезёт, мы пообщаемся и помедитируем со священнослужителем. После заката успокоим дух и тело, поучаствовав в звуковой терапии.

Духовная жизнь островаДуховная жизнь островаДуховная жизнь островаДуховная жизнь острова
4 день

Релакс на природе

Этот день начнётся с ярких красок и удивительных созданий — мы устроим променад по саду, где обитают десятки бабочек и птиц. Затем доберёмся к водопадам, в которых можно будет освежиться. Вечером запланировано посещение SPA-процедур и расслабляющего массажа.

Релакс на природеРелакс на природеРелакс на природеРелакс на природе
5 день

Приключения на яхте

Сегодня вас ждут невероятные впечатления. На яхте вы отправитесь исследовать уединённые пляжи и живописные бухты Нуса Пениды. Увидите визитные карточки острова — скалу, напоминающую динозавра, и природную арку.

Поплаваете среди морских дьяволов — гигантских и безобидных мант. Будете снорклить у коралловых рифов и на каяках пройдёте вглубь мангрового леса. При желании вы можете пообедать в стильном пляжном клубе. Закат проводим на борту яхты, возвращаясь на Бали.

Приключения на яхтеПриключения на яхтеПриключения на яхтеПриключения на яхте
6 день

Вертолётная прогулка, пикник

В 11:00 вы пройдёте инструктаж и вместе с сертифицированным пилотом взлетите над островом на вертолёте — яркие эмоции! С высоты вы рассмотрите полуостров Букит, озеро Кинтамани, вулкан Батур, рисовые террасы и древние храмы.

Оставшееся время будем отдыхать на побережье, наслаждаясь солнцем и океаном. На закате устроим прощальный пляжный пикник.

Вертолётная прогулка, пикникВертолётная прогулка, пикникВертолётная прогулка, пикникВертолётная прогулка, пикник
7 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту по времени обратного рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Пикник
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
  • Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Аренда виллы с завтраками - $2000
  • Питание
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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