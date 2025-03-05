Вдвоём вы проживёте множество ярких эмоций, отправитесь на расслабляющие процедуры и посетите впечатляющие локации.
В программу включены церемония с огнём,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 22+
Проживание. Не входит в стоимость тура. При необходимости мы можем забронировать для вас роскошную виллу с включёнными завтраками (за доплату).
Питание. В стоимость включён пикник на пляже в 6-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный седан.
Дети. Возраст участников — 22+.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Начало отдыха
Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим к отелю или вилле. Во время знакомства с организаторами вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.
День в Убуде, ритуал со священником
Начнём день с прогулки по Убуду. Мы исследуем центр городка, заглядывая в сувенирные лавки и музеи. Днём будет свободное время. Вечером вы поучаствуете в церемонии медитации и очищения огнём, которую проведёт священник из касты брахманов. Ритуал поможет избавиться от груза прошлого и определить намерения на будущее.
Духовная жизнь острова
Утром поедем к священным источникам. Балийцы верят, что их воды смывают негативный опыт. Вы можете последовать примеру местных жителей и тоже окунуться.
Продолжим погружение в духовную жизнь острова, посетив храм Бесаких, расположенный в живописном уголке. Если повезёт, мы пообщаемся и помедитируем со священнослужителем. После заката успокоим дух и тело, поучаствовав в звуковой терапии.
Релакс на природе
Этот день начнётся с ярких красок и удивительных созданий — мы устроим променад по саду, где обитают десятки бабочек и птиц. Затем доберёмся к водопадам, в которых можно будет освежиться. Вечером запланировано посещение SPA-процедур и расслабляющего массажа.
Приключения на яхте
Сегодня вас ждут невероятные впечатления. На яхте вы отправитесь исследовать уединённые пляжи и живописные бухты Нуса Пениды. Увидите визитные карточки острова — скалу, напоминающую динозавра, и природную арку.
Поплаваете среди морских дьяволов — гигантских и безобидных мант. Будете снорклить у коралловых рифов и на каяках пройдёте вглубь мангрового леса. При желании вы можете пообедать в стильном пляжном клубе. Закат проводим на борту яхты, возвращаясь на Бали.
Вертолётная прогулка, пикник
В 11:00 вы пройдёте инструктаж и вместе с сертифицированным пилотом взлетите над островом на вертолёте — яркие эмоции! С высоты вы рассмотрите полуостров Букит, озеро Кинтамани, вулкан Батур, рисовые террасы и древние храмы.
Оставшееся время будем отдыхать на побережье, наслаждаясь солнцем и океаном. На закате устроим прощальный пляжный пикник.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту по времени обратного рейса и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3000
Ответы на вопросы
Что включено
- Пикник
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты
- Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
- Аренда виллы с завтраками - $2000
- Питание
- Виза
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты