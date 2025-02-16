На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой

Поплавать со скатами, встретить рассвет на вулкане и покататься на квадроциклах
Мы побываем на четырёх островах: Бали, Нуса-Пенида, Лембонган и Ченинган.

Будем купаться и исследовать подводный мир, полюбуемся рисовыми террасами и пройдём по лавовым полям, увидим вулкан Батур и удивительные пляжи с
читать дальше

отвесными скалами.

А ещё насладимся танцевально-акробатическим шоу, пообщаемся с местным представителем высшей касты и проведём время со слонами: будем мыть, гладить и кормить животных. В нашей насыщенной программе есть и свободные дни. Вы сможете полежать на пляже или взять скутер и отправиться исследовать остров самостоятельно.

На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
Ближайшие даты:
16
фев23
фев2
мар9
мар16
мар23
мар30
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты, на страховку и визу вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно $450/15 дней на человека.

Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.

Проживание. Будем жить в отеле Merusaka Nusa Dua Bandolem Beach Club и на частной вилле с бассейном, 2-местное проживание. Возможно 1-, 3-, 4-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, мы подберём для вас 1-местные бюджетные или комфортабельные номера.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Mitsubishi Xpander Exceed 2020.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Уровень сложности. В туре запланирован несложный подъём на вулкан Батур (1717 метров): продолжительность около 2 часов, набор высоты 650 метров.

Виза. Оформляется по прилёте в аэропорту. Оплачивается наличными или картой иностранного банка.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

В аэропорту вас встретит личный водитель и отвезёт в отель, расположенный вблизи от пляжей Менгиа и Гегер. Сегодня не запланировано никаких активностей — вы сможете отдохнуть от перелёта.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Пляжный отдых и шоу «Девдан»

Первую половину дня проведём на пляже, нежась под жарким солнцем, слушая шум волн и наслаждаясь купанием в бирюзовой воде. А ещё погуляем по променаду, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться.

Вечером посетим танцевально-акробатическое шоу «Девдан»: в этом ярком представлении рассказывается об истории и культуре Индонезии, сплетается древнее и современное.

Пляжный отдых и шоу «Девдан»Пляжный отдых и шоу «Девдан»Пляжный отдых и шоу «Девдан»Пляжный отдых и шоу «Девдан»
3 день

Лес обезьян

Утром посетим аквапарк, один из самых современных и инновационных в Азии. Пообедаем в ресторане Kalamansi, где отведаем балийскую и индонезийскую кухни (за доплату).

Переедем в Убуд и побываем в Лесу обезьян, где живут длиннохвостые макаки — они настоящие хозяева этого места. После прогулки заселимся на частную виллу с бассейном, расположенную посреди рисовых террас.

Лес обезьянЛес обезьянЛес обезьянЛес обезьянЛес обезьянЛес обезьянЛес обезьянЛес обезьян
4 день

Знакомство с ритуалами и прогулка по Убуду

Желающие могут проснуться до восхода солнца, чтобы понаблюдать за зарождением дня. После завтрака мы познакомимся с местным жителем, который принадлежит к высшей касте (на Бали есть своя кастовая система наподобие индийской). Он проведёт для нас ритуалы и погрузит в культуру острова.

Затем пойдём гулять по Убуду, заглядывая в арт-галереи, осматривая дворцы и храмы. Посетим лавки мастеров по камню, коже и дереву — здесь можно купить необычные подарки и сувениры.

Знакомство с ритуалами и прогулка по УбудуЗнакомство с ритуалами и прогулка по УбудуЗнакомство с ритуалами и прогулка по УбудуЗнакомство с ритуалами и прогулка по УбудуЗнакомство с ритуалами и прогулка по Убуду
5 день

Рисовые террасы Тегаллаланг и слоны

Утром отправимся к рисовым террасам Тегаллаланг на высоте 800 метров, которые создали здесь ещё в 9 веке. Затем желающие смогут прокатиться на зиплайне над каньоном или покачаться на качелях над пропастью.

Ещё сегодня будем наблюдать за слонами, сможем помыть их, погладить и покормить. Дальше переедем в Кинтамани, на высоту 1050 метров, чтобы понежиться в горячих источниках. Ночевать будем в отеле вблизи вулкана Батур.

Рисовые террасы Тегаллаланг и слоныРисовые террасы Тегаллаланг и слоныРисовые террасы Тегаллаланг и слоныРисовые террасы Тегаллаланг и слоныРисовые террасы Тегаллаланг и слоны
6 день

Подъём на вулкан и катание на квадроциклах

Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет на вершину вулкана Батур. Подъём несложный, займёт около 2 часов, набор высоты 650 метров. Второй вариант: вместо восхождения устроим джип-тур на квадроциклах вместе с инструктором. Будем кататься по лавовым полям, возникшим здесь после извержения в 1963 году.

Пообедаем в ресторане Akasa (за доплату), откуда открывается невероятный вид на вулкан. Заселимся сегодня в новый отель на берегу моря с собственным пляжем.

Подъём на вулкан и катание на квадроциклахПодъём на вулкан и катание на квадроциклахПодъём на вулкан и катание на квадроциклахПодъём на вулкан и катание на квадроциклахПодъём на вулкан и катание на квадроциклахПодъём на вулкан и катание на квадроциклахПодъём на вулкан и катание на квадроциклахПодъём на вулкан и катание на квадроциклахПодъём на вулкан и катание на квадроциклах
7 день

Пляжный отдых

Весь день вы можете провести на пляже, купаясь, загорая и расслабляясь.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
8 день

Свободный день

Продолжаем отдыхать. По желанию вы можете заняться снорклингом и полюбоваться коралловым рифом, поплавать на сапе, заглянуть в зал для йоги и фитнеса, а ещё прогуляться в деревню за фруктами и морепродуктами.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Горные ущелья и местная Швейцария с полями клубники

После завтрака поедем в регион Мундук, чтобы увидеть живописные водопады и полюбоваться горными ущельями. Пеший маршрут составит 5 км. Будем гулять по обустроенным дорожкам и много фотографироваться. Увидим храм на воде и ворота Чанди Бентар в регионе Бедугул. Его называют «местной Швейцарией» за бескрайние фермерские поля и красивые озёра, образованные в кратерах вулканов. А ещё здесь выращивают клубнику. Рекомендуем попробовать блинчики, фреши и даже плов с ягодой.

Горные ущелья и местная Швейцария с полями клубникиГорные ущелья и местная Швейцария с полями клубникиГорные ущелья и местная Швейцария с полями клубникиГорные ущелья и местная Швейцария с полями клубникиГорные ущелья и местная Швейцария с полями клубники
10 день

Пляжный день

Весь день проведём у моря в пляжном клубе Bondalem Beach Club. Желающие могут взять в аренду скутер и самостоятельно исколесить остров.

Пляжный деньПляжный деньПляжный день
11 день

Водный дворец Тирта Ганга и прибытие на остров Нуса Лембонган

Отправляемся на острова. По пути будем любоваться вулканом Агунг и остановимся у водного дворца Тирта Ганга, где пруды образуют настоящий лабиринт. Прибудем в порт и на быстроходной лодке доплывём до острова Нуса Лембонган.

Водный дворец Тирта Ганга и прибытие на остров Нуса ЛембонганВодный дворец Тирта Ганга и прибытие на остров Нуса ЛембонганВодный дворец Тирта Ганга и прибытие на остров Нуса ЛембонганВодный дворец Тирта Ганга и прибытие на остров Нуса ЛембонганВодный дворец Тирта Ганга и прибытие на остров Нуса ЛембонганВодный дворец Тирта Ганга и прибытие на остров Нуса Лембонган
12 день

Снорклинг и наблюдение за скатами и черепахами

Сегодня снова устроим путешествие на лодке, чтобы понырять с маской и трубкой и увидеть скатов-манта и огромных черепах. Затем прогуляемся по острову, понаблюдаем за тем, как фермеры выращивают водоросли, и отдохнём на лучших пляжах.

Снорклинг и наблюдение за скатами и черепахамиСнорклинг и наблюдение за скатами и черепахамиСнорклинг и наблюдение за скатами и черепахамиСнорклинг и наблюдение за скатами и черепахамиСнорклинг и наблюдение за скатами и черепахами
13 день

Пляжи Нуса-Пениды

Отправляемся на остров Нуса-Пенида за самыми сочными кадрами и невероятными пейзажами. Побываем на пляжах Келингкинг и Атух и полюбуемся отвесными скалами, уходящими в лазурь моря. Прокатимся по пляжам: Diamond beach и Crystal Bay, Broken beach и Angels Billabong — один живописнее другого!

Пляжи Нуса-ПенидыПляжи Нуса-ПенидыПляжи Нуса-ПенидыПляжи Нуса-ПенидыПляжи Нуса-Пениды
14 день

Развлечения на выбор

Утром поплаваем на сапе или каяке посреди мангровых зарослей, а вечером поужинаем в отеле The Anvaya Beach Resort Bali на первой линии (за доплату).

Развлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выбор
15 день

Отъезд

После завтрака у вас будет немного времени, чтобы снова отдохнуть на пляже. Затем отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на лодки до острова в обе стороны
  • Экскурсии и активности по программе
  • Координация турлидером и сопровождение местными водителями и гидами, в том числе русскоговорящими
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Бали и обратно
  • Обеды и ужины
  • Минимальная страховка на медицинскую помощь и экстренную эвакуацию - $30-50 на человека
  • Виза - $35 (оплачивается наличными или картой иностранного банка)
  • Активности вне программы
  • Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Денпасара, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Бали

1000 и 1 удовольствие в Индонезии: пляжи Бали и Нуса-Пениды, вулканы Явы, манты и дельфины
3 отзыва
14 дней
1000 и 1 удовольствие в Индонезии: пляжи Бали и Нуса-Пениды, вулканы Явы, манты и дельфины
Подняться к кратерам, поплавать с океанскими гигантами и совершить ритуальное омовение
Начало: Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего...
4 июл в 08:00
17 окт в 08:00
$1850 за человека
Познать себя и открыть горизонты: женский йога-ретрит на Бали
На машине
2 отзыва
9 дней
Познать себя и открыть горизонты: женский йога-ретрит на Бали
Отдохнуть на пляжах Санура и Убуда, посетить главные места острова и гармонизировать своё состояние
Начало: Денпасар, аэропорт, время встречи зависит от време...
1890 за человека
Из зимы в лето: новогодний отпуск в Индонезии со снорклингом, восхождением на вулкан и вечеринкой
На автобусе
1 отзыв
12 дней
Из зимы в лето: новогодний отпуск в Индонезии со снорклингом, восхождением на вулкан и вечеринкой
Исследовать пляжи и храмы 2 островов, поплавать с мантами и дельфинами и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего...
$1800 за человека