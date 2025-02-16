Будем купаться и исследовать подводный мир, полюбуемся рисовыми террасами и пройдём по лавовым полям, увидим вулкан Батур и удивительные пляжи с
Описание тура
Организационные детали
Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты, на страховку и визу вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно $450/15 дней на человека.
Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.
Проживание. Будем жить в отеле Merusaka Nusa Dua Bandolem Beach Club и на частной вилле с бассейном, 2-местное проживание. Возможно 1-, 3-, 4-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, мы подберём для вас 1-местные бюджетные или комфортабельные номера.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Mitsubishi Xpander Exceed 2020.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Уровень сложности. В туре запланирован несложный подъём на вулкан Батур (1717 метров): продолжительность около 2 часов, набор высоты 650 метров.
Виза. Оформляется по прилёте в аэропорту. Оплачивается наличными или картой иностранного банка.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
В аэропорту вас встретит личный водитель и отвезёт в отель, расположенный вблизи от пляжей Менгиа и Гегер. Сегодня не запланировано никаких активностей — вы сможете отдохнуть от перелёта.
Пляжный отдых и шоу «Девдан»
Первую половину дня проведём на пляже, нежась под жарким солнцем, слушая шум волн и наслаждаясь купанием в бирюзовой воде. А ещё погуляем по променаду, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться.
Вечером посетим танцевально-акробатическое шоу «Девдан»: в этом ярком представлении рассказывается об истории и культуре Индонезии, сплетается древнее и современное.
Лес обезьян
Утром посетим аквапарк, один из самых современных и инновационных в Азии. Пообедаем в ресторане Kalamansi, где отведаем балийскую и индонезийскую кухни (за доплату).
Переедем в Убуд и побываем в Лесу обезьян, где живут длиннохвостые макаки — они настоящие хозяева этого места. После прогулки заселимся на частную виллу с бассейном, расположенную посреди рисовых террас.
Знакомство с ритуалами и прогулка по Убуду
Желающие могут проснуться до восхода солнца, чтобы понаблюдать за зарождением дня. После завтрака мы познакомимся с местным жителем, который принадлежит к высшей касте (на Бали есть своя кастовая система наподобие индийской). Он проведёт для нас ритуалы и погрузит в культуру острова.
Затем пойдём гулять по Убуду, заглядывая в арт-галереи, осматривая дворцы и храмы. Посетим лавки мастеров по камню, коже и дереву — здесь можно купить необычные подарки и сувениры.
Рисовые террасы Тегаллаланг и слоны
Утром отправимся к рисовым террасам Тегаллаланг на высоте 800 метров, которые создали здесь ещё в 9 веке. Затем желающие смогут прокатиться на зиплайне над каньоном или покачаться на качелях над пропастью.
Ещё сегодня будем наблюдать за слонами, сможем помыть их, погладить и покормить. Дальше переедем в Кинтамани, на высоту 1050 метров, чтобы понежиться в горячих источниках. Ночевать будем в отеле вблизи вулкана Батур.
Подъём на вулкан и катание на квадроциклах
Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет на вершину вулкана Батур. Подъём несложный, займёт около 2 часов, набор высоты 650 метров. Второй вариант: вместо восхождения устроим джип-тур на квадроциклах вместе с инструктором. Будем кататься по лавовым полям, возникшим здесь после извержения в 1963 году.
Пообедаем в ресторане Akasa (за доплату), откуда открывается невероятный вид на вулкан. Заселимся сегодня в новый отель на берегу моря с собственным пляжем.
Пляжный отдых
Весь день вы можете провести на пляже, купаясь, загорая и расслабляясь.
Свободный день
Продолжаем отдыхать. По желанию вы можете заняться снорклингом и полюбоваться коралловым рифом, поплавать на сапе, заглянуть в зал для йоги и фитнеса, а ещё прогуляться в деревню за фруктами и морепродуктами.
Горные ущелья и местная Швейцария с полями клубники
После завтрака поедем в регион Мундук, чтобы увидеть живописные водопады и полюбоваться горными ущельями. Пеший маршрут составит 5 км. Будем гулять по обустроенным дорожкам и много фотографироваться. Увидим храм на воде и ворота Чанди Бентар в регионе Бедугул. Его называют «местной Швейцарией» за бескрайние фермерские поля и красивые озёра, образованные в кратерах вулканов. А ещё здесь выращивают клубнику. Рекомендуем попробовать блинчики, фреши и даже плов с ягодой.
Пляжный день
Весь день проведём у моря в пляжном клубе Bondalem Beach Club. Желающие могут взять в аренду скутер и самостоятельно исколесить остров.
Водный дворец Тирта Ганга и прибытие на остров Нуса Лембонган
Отправляемся на острова. По пути будем любоваться вулканом Агунг и остановимся у водного дворца Тирта Ганга, где пруды образуют настоящий лабиринт. Прибудем в порт и на быстроходной лодке доплывём до острова Нуса Лембонган.
Снорклинг и наблюдение за скатами и черепахами
Сегодня снова устроим путешествие на лодке, чтобы понырять с маской и трубкой и увидеть скатов-манта и огромных черепах. Затем прогуляемся по острову, понаблюдаем за тем, как фермеры выращивают водоросли, и отдохнём на лучших пляжах.
Пляжи Нуса-Пениды
Отправляемся на остров Нуса-Пенида за самыми сочными кадрами и невероятными пейзажами. Побываем на пляжах Келингкинг и Атух и полюбуемся отвесными скалами, уходящими в лазурь моря. Прокатимся по пляжам: Diamond beach и Crystal Bay, Broken beach и Angels Billabong — один живописнее другого!
Развлечения на выбор
Утром поплаваем на сапе или каяке посреди мангровых зарослей, а вечером поужинаем в отеле The Anvaya Beach Resort Bali на первой линии (за доплату).
Отъезд
После завтрака у вас будет немного времени, чтобы снова отдохнуть на пляже. Затем отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2250
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на лодки до острова в обе стороны
- Экскурсии и активности по программе
- Координация турлидером и сопровождение местными водителями и гидами, в том числе русскоговорящими
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Бали и обратно
- Обеды и ужины
- Минимальная страховка на медицинскую помощь и экстренную эвакуацию - $30-50 на человека
- Виза - $35 (оплачивается наличными или картой иностранного банка)
- Активности вне программы
- Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты