Мы побываем на четырёх островах: Бали, Нуса-Пенида, Лембонган и Ченинган.Будем купаться и исследовать подводный мир, полюбуемся рисовыми террасами и пройдём по лавовым полям, увидим вулкан Батур и удивительные пляжи с

отвесными скалами. А ещё насладимся танцевально-акробатическим шоу, пообщаемся с местным представителем высшей касты и проведём время со слонами: будем мыть, гладить и кормить животных. В нашей насыщенной программе есть и свободные дни. Вы сможете полежать на пляже или взять скутер и отправиться исследовать остров самостоятельно.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты, на страховку и визу вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно $450/15 дней на человека.

Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.