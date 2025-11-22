Да, это возможно – за три дня познакомиться с замечательным островом Богов и Демонов – Бали.
Всё самое интересное – дворцы, храмы, водопады, деревни, пляжи и скульптуры будут на пути вашего путешествия.
Описание тураМаршрут 1 дня: храм Танах Лот - рисовые террасы Джатилувих - озеро Братан - храм Улан Дану - фруктовый рынок - клубничная плантация - водопад Гит-Гит – смотровая площадка на горных озерах Буян и Тамблинган - ночь в отеле • Наша экскурсия начнётся с храма Tанах Лот. Если переводить его название дословно, то оно означает "земля в море". Этот храм является одним из самых знаменитых на острове Бали. Примечателен он тем, что находится на скале в море, и подойти к нему можно только во время отлива.
- Затем мы посетим рисовые террасы необычайной красоты под названием Джатилувих. Общая площадь полей составляет 303 га, и расположены они на высоте 850 метров над уровнем моря у подножия южного склона горы Батукару. В 2012 году террасы Джатилувих были признаны всемирным наследием ЮНЕСКО.
- После мы проедем к озеру Братан, где находится храм на воде Улан Дану. Он является одним из самых важных по значимости для балийцев. Здесь проходят ритуалы, посвященные богине воды и плодородия Деви Дану.
- Следующим пунктом станут фруктовый рынок и клубничная плантация, где вы вдоволь сможете насладиться свежими фруктами, а так же прихватить их с собой.
- Следующей точкой нашего путешествия станет шикарный сорокаметровый водопад Гит-Гит. Помимо красоты самого водопада ничуть не хуже и окружающий его ландшафт: горные склоны, изумрудные рисовые поля, небольшие домики на склонах.
- Финальной точкой первого дня будет смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид сразу на два горных озера Буян и Тамблинган. После гид отвезёт вас в отель, проживание в котором уже забронировано и оплачено для вас. Маршрут 2 дня: буддийский храм Брахмавихара Арама – вулкан Батур – храм Бесаких – водный дворец Тирта Гангга - Вайт сенд бич – ночь в отеле • Утро второго дня начнётся с поездки в буддийский храм Брахмавихара Арама. Это самый крупный действующий буддийский храм на Бали. Он расположен на холме среди живописной природы и виноградников. Брахмавихара Арама — оазис тишины и умиротворения!
- Затем мы поедем на обзорную площадку Батура. Прохладный горный ветер и потрясающие воображение виды горного озера и вулкана надолго останутся в вашей памяти! Здесь можно недорого и вкусно пообедать в ресторанчике или расслабиться в горячих термальных источниках, расположенных у подножья Батура в кальдере древнего вулкана.
- Далее мы отправимся в альма-матер всех храмов на Острове Богов и Демонов – храм Бесаких. Комплекс пережил два извержения вулкана Агунг, у подножия которого он расположен, и считается самым главным храмом на Острова Богов.
- Далее вы посетите Водный дворец Тирта Гангга, построенный в 1946 году королём Анак Агунг Англурах Кетут и представляющий из себя прекрасный парк с большим количеством фонтанов и купален.
- И, конечно же, нельзя не побывать в Карангасеме и не посетить знаменитый Вайт сенд бич. Вы сможете искупаться, позагорать и полакомиться свежей рыбой в одном из пляжных кафе! На этом программа второго дня закончена. Время отдыха в отеле на берегу моря. Маршрут 3 дня: водопад Тегенунган – тропа художников - Лес Обезьян - пещера Гоа-Гаджа - плантация кофе и какао – храм Батуан - деревни ремесленников (серебро, дерево, батик) • С чего лучше всего начать свой день? Правильно – с водопада! Мы отправимся на водопад Тегенунган, один из самых живописнейших на Бали. Вы сможете освежиться и зарядиться бодростью на весь день.
- Затем мы поедем в сторону Убуда. Нас ждёт визит к обезьянкам в знаменитом Лесе обезьян. Вы сможете покормить их с рук и сделать замечательные фотографии. Но будьте осторожны, так как эти маленькие воришки иногда могут вести себя довольно агрессивно.
- После этого вы прогуляетесь по невероятно живописной тропе художников.
- Далее вас ждёт посещение слоновьей пещеры Гоа Гаджа. Впервые белый человек попал в это место лишь в 1923 году. Вход в пещеру оформлен в виде лица огромного демона, охраняющего это место от зевак.
- Вы заедете на плантации кофе и какао. Вы увидите процесс производства самого дорогого и знаменитого в мире кофе — Лювак — и сможете его попробовать.
- Следующей точкой станет храм Батуан.
- И завершится наше путешествие в деревнях ремесленников Челук, Мас и Топати, где с давних времён производятся изделия из серебра, золота, камня, дерева, а также батик. Умения и традиции передаются уже много поколений от отцов к сыновьям. Вот и всё! Вас ждет дорога обратно в отель.
В 09:00 по согласованию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Tанах Лот
- Рисовые террасы Джатилувих
- Озеро Братан
- Храм на воде Улан Дану
- Фруктовый рынок
- Клубничная плантация
- Водопад Гит-Гит
- Озеро Буян и Тамблинган
- Буддийский храм Брахмавихара Арама
- Вулкан Батур
- Храм Бесаких
- Водный дворец Тирта Гангга
- Вайт сенд бич
- Водопад Тегенунган
- Лес обезьян
- Тропа художников
- Слоновья пещера Гоа Гаджа
- Плантации кофе и какао
- Храм Батуан
- Деревни ремесленников Челук, Мас и Топати
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер с кондиционером
- Проживание в отелях
- Завтраки
- Входные билеты по маршруту
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Горячие термальные источники - $20/взрослый, $1/дети 6-12 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В 09:00 по согласованию.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
