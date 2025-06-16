Оцените удобство и скорость перемещения между Бали и Нуса Пенидой, воспользовавшись нашими скоростными лодками.
Мы предлагаем билеты как в одну сторону, так и в обратную, обеспечивая комфортную поездку с прекрасными морскими пейзажами и гарантированным ежедневным расписанием.
Мы предлагаем билеты как в одну сторону, так и в обратную, обеспечивая комфортную поездку с прекрасными морскими пейзажами и гарантированным ежедневным расписанием.
Описание тура
Остров, обязательный к посещению Сократите время, затрачиваемое на дорогу, и увеличьте время, посвященное учебе, благодаря этому скоростному и удобному трансферу на катере между Бали и Нуса-Лембонган. Расположенный в 29 километрах к юго-востоку через пролив Бадунг, соседний остров Бали славится как идиллическое место для отдыха со всеми современными удобствами. Легко исследуйте его нетронутую природу и умиротворяющую атмосферу. Начните свое путешествие из порта Санур или Лембонган, воспользовавшись одним из 3 ежедневных рейсов в обе стороны. По прибытии выделите достаточно времени, чтобы исследовать остров в удобном для вас темпе:
- погрузитесь с аквалангом или поплавайте с маской и трубкой среди ярких коралловых рифов;
- насладитесь круглогодичными возможностями для серфинга;
- отдохните на безлюдном пляже с белоснежным песком в тихой бухте;
ощутите деревенский колорит, гуляя пешком или катаясь на велосипеде. Комфорт и безопасность Для вашего спокойствия все суда для переправы оборудованы навигационным и спасательным оборудованием, соответствующим мировым стандартам безопасности. Устройтесь поудобнее, отдохните и насладитесь путешествием на Нуса-Лембонган и обратно. Важная информация:.
ощутите деревенский колорит, гуляя пешком или катаясь на велосипеде. Комфорт и безопасность Для вашего спокойствия все суда для переправы оборудованы навигационным и спасательным оборудованием, соответствующим мировым стандартам безопасности. Устройтесь поудобнее, отдохните и насладитесь путешествием на Нуса-Лембонган и обратно. Важная информация:.
• ощутите деревенский колорит, гуляя пешком или катаясь на велосипеде. Комфорт и безопасность Для вашего спокойствия все суда для переправы оборудованы навигационным и спасательным оборудованием, соответствующим мировым стандартам безопасности. Устройтесь поудобнее, отдохните и насладитесь путешествием на Нуса-Лембонган и обратно. Важная информация:
- На одного человека разрешено провозить не более 2 мест багажа весом до 30 кг.
- Время отправления и прибытия зависит от состояния моря и погодных условий. Поставщик услуг не несет ответственности за любые задержки на маршруте.
- В целях безопасности оператор лодки оставляет за собой право проверять содержимое любого багажа. Коррозийные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости или любые опасные предметы не допускаются.
- Поставщик услуг не несет ответственности за потерю или повреждение багажа во время транспортировки.
- Данный трансфер не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца, людям в инвалидных креслах и людям старше 95 лет.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Автомобиль с кондиционером
- Wi-Fi
- Вода
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 дня 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- На одного человека разрешено провозить не более 2 мест багажа весом до 30 кг
- Время отправления и прибытия зависит от состояния моря и погодных условий. Поставщик услуг не несет ответственности за любые задержки на маршруте
- В целях безопасности оператор лодки оставляет за собой право проверять содержимое любого багажа. Коррозийные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости или любые опасные предметы не допускаются
- Поставщик услуг не несет ответственности за потерю или повреждение багажа во время транспортировки
- Данный трансфер не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца, людям в инвалидных креслах и людям старше 95 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жорик
16 июн 2025
Соответствует описанию, рекомендую. Очень пунктуально, без опозданий.
И
Иван
3 июн 2025
Отличная лодка. Быстрая поездка. Все организовано хорошо.
B
Bryan
1 июн 2025
Безупречное путешествие, бесперебойная посадка, рекомендую.
k
kate
10 мая 2025
Легко ориентироваться, даже если вы никогда раньше не были на Нуса-Лембонгане.
I
Iva
19 апр 2025
Отличная поездка, все было организовано и согласовано. Хорошая лодка.
Тур входит в следующие категории Бали
Похожие туры из Бали
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Встретить рассвет на вулкане Батур, поплавать с дельфинами и мантами и попробовать рафтинг
Начало: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего при...
1 дек в 14:00
3 янв в 08:00
172 500 ₽ за человека
На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
Поплавать со скатами, встретить рассвет на вулкане и покататься на квадроциклах
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$2500 за человека
-
25%
Расписание: См. расписание
16 ноя в 07:00
17 ноя в 07:00
$9.60
$12.84 за человека