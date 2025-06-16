Остров, обязательный к посещению Сократите время, затрачиваемое на дорогу, и увеличьте время, посвященное учебе, благодаря этому скоростному и удобному трансферу на катере между Бали и Нуса-Лембонган. Расположенный в 29 километрах к юго-востоку через пролив Бадунг, соседний остров Бали славится как идиллическое место для отдыха со всеми современными удобствами. Легко исследуйте его нетронутую природу и умиротворяющую атмосферу. Начните свое путешествие из порта Санур или Лембонган, воспользовавшись одним из 3 ежедневных рейсов в обе стороны. По прибытии выделите достаточно времени, чтобы исследовать остров в удобном для вас темпе:

погрузитесь с аквалангом или поплавайте с маской и трубкой среди ярких коралловых рифов;

насладитесь круглогодичными возможностями для серфинга;

отдохните на безлюдном пляже с белоснежным песком в тихой бухте;

ощутите деревенский колорит, гуляя пешком или катаясь на велосипеде. Комфорт и безопасность Для вашего спокойствия все суда для переправы оборудованы навигационным и спасательным оборудованием, соответствующим мировым стандартам безопасности. Устройтесь поудобнее, отдохните и насладитесь путешествием на Нуса-Лембонган и обратно. Важная информация:.

