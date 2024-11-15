Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества
Описание экскурсии
Боробудур: путь Будды
Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры. Здесь сохранилось больше 500 статуй Будды, и прикосновение к каждой приносит счастье, согласно древнему поверью. Храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение нирваны. На стенах вы увидите уникальные каменные барельефы, повествующие о жизни Будды и быте местных жителей.
Прамбанан: архитектурное чудо острова
Затем вы окажетесь у храма Прамбанан, расположенного в центре острова. Это не просто храм, а сохранившийся памятник Всемирного наследия и архитектурное чудо, поражающее своими масштабами. Он состоит из 200 храмов и святилищ, последние из которых возведены во времена средневекового государства Матарам. Вы пройдетесь по самым важным отреставрированным храмам Прамбанана и почувствуете дух древней индонезийской культуры.
А после прогулки попробуете блюда яванской кухни, увидите, как работают индонезийские мастера в ремесленном центре и сможете заглянуть в местные торговые лавки.
Организационные детали
- Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. В поездке вас будет сопровождать гид-балиец, готовый помочь с организационными вопросами. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом.
- В стоимость тура входит транспорт на острове, входные билеты по программе, обед
- Дополнительно оплачиваются авиабилеты и трансфер на Бали (прилет в Джокьякарту должен состояться до 08:00, вылет из Джокьякарты — после 20:00). Вы можете обратиться к гиду, если понадобится помощь в выборе и покупке билетов.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия и заявлена, как видовая, но если бы было побольше информации о храмах и истории государства, было бы просто замечательно!