Ява — удивительный остров, на котором соседствуют джунгли и действующие вулканы, древние храмы и дворцы.Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества

и молитв. Вы прогуляетесь среди уникальных каменных барельефов, повествующих о жизни Индонезии. Увидите архитектурное чудо, храм Прамбанан, включенный в список Юнеско. А еще понаблюдаете за работой ремесленных мастеров и попробуете блюда яванской кухни.

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Описание экскурсии

Боробудур: путь Будды

Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры. Здесь сохранилось больше 500 статуй Будды, и прикосновение к каждой приносит счастье, согласно древнему поверью. Храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение нирваны. На стенах вы увидите уникальные каменные барельефы, повествующие о жизни Будды и быте местных жителей.

Прамбанан: архитектурное чудо острова

Затем вы окажетесь у храма Прамбанан, расположенного в центре острова. Это не просто храм, а сохранившийся памятник Всемирного наследия и архитектурное чудо, поражающее своими масштабами. Он состоит из 200 храмов и святилищ, последние из которых возведены во времена средневекового государства Матарам. Вы пройдетесь по самым важным отреставрированным храмам Прамбанана и почувствуете дух древней индонезийской культуры.

А после прогулки попробуете блюда яванской кухни, увидите, как работают индонезийские мастера в ремесленном центре и сможете заглянуть в местные торговые лавки.

Организационные детали