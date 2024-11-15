Из Бали к древним храмам острова Ява

Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке
Ява — удивительный остров, на котором соседствуют джунгли и действующие вулканы, древние храмы и дворцы.

Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества
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и молитв. Вы прогуляетесь среди уникальных каменных барельефов, повествующих о жизни Индонезии. Увидите архитектурное чудо, храм Прамбанан, включенный в список Юнеско. А еще понаблюдаете за работой ремесленных мастеров и попробуете блюда яванской кухни.

5
2 отзыва
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Боробудур: путь Будды

Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры. Здесь сохранилось больше 500 статуй Будды, и прикосновение к каждой приносит счастье, согласно древнему поверью. Храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение нирваны. На стенах вы увидите уникальные каменные барельефы, повествующие о жизни Будды и быте местных жителей.

Прамбанан: архитектурное чудо острова

Затем вы окажетесь у храма Прамбанан, расположенного в центре острова. Это не просто храм, а сохранившийся памятник Всемирного наследия и архитектурное чудо, поражающее своими масштабами. Он состоит из 200 храмов и святилищ, последние из которых возведены во времена средневекового государства Матарам. Вы пройдетесь по самым важным отреставрированным храмам Прамбанана и почувствуете дух древней индонезийской культуры.

А после прогулки попробуете блюда яванской кухни, увидите, как работают индонезийские мастера в ремесленном центре и сможете заглянуть в местные торговые лавки.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. В поездке вас будет сопровождать гид-балиец, готовый помочь с организационными вопросами. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом.
  • В стоимость тура входит транспорт на острове, входные билеты по программе, обед
  • Дополнительно оплачиваются авиабилеты и трансфер на Бали (прилет в Джокьякарту должен состояться до 08:00, вылет из Джокьякарты — после 20:00). Вы можете обратиться к гиду, если понадобится помощь в выборе и покупке билетов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт или отель города Джокьякарта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
15 ноя 2024
Замечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому цена экскурсии оправдана и стоит своих денег
Замечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому ценаЗамечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому ценаЗамечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому ценаЗамечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому ценаЗамечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому цена
Ж
11 фев 2023
Хорошая видовая экскурсия. Когда мы попросили гида заехать в еще один храм, он с радостью согласился. Нас не торопили, давали время насладиться постройками и видами.
Экскурсия и заявлена, как видовая, но если бы было побольше информации о храмах и истории государства, было бы просто замечательно!

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