Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
Остров Ява, единственный султанат Индонезии, разительно отличается от других провинций жизненным укладом, культурными особенностями и потрясающей архитектурой.
Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, заглянете в покои султана, прикоснетесь к природной красоте и традициям острова.
В центре Явы вы посетите «восьмое чудо света» — крупнейший в мире буддистский храм Боробудур. Вы увидите сотни статуй Будды, рассмотрите барельефы на религиозные сюжеты и узнаете, почему Боробудур возведён в форме мандалы. Я расскажу вам, какие обряды проходят в храме паломники со всего мира и что вас ждет, если прикоснуться к каждой статуе Будды на верхнем ярусе.
Храмовая архитектура и религии острова Ява
Вы посетите известные на весь мир комплекс древних буддийских и индуистских храмов — археологический парк Прамбанан. Особое внимание мы уделим главному сокровищу комплекса, храму Лара Джонгранг. Это грандиозное сооружение потрясающе смотрится издалека, но мы обязательно подойдем поближе, чтобы рассмотреть каменные барельефы, которые иллюстрируют индонезийскую версию эпоса Рамаяна.
Будни во дворце Султана
Об истории и политическом устройстве Явы вам расскажет Кратон — обширный архитектурный комплекс, включающий в себя действующий дворец султана, сады, мечеть, красивейший Таман Сари (Водный замок) и жилой район, в котором когда-то жили слуги султана. Вы посетите открытую публике часть дворца: пройдете по внутренним дворикам и комнатам, рассмотрите портреты членов семьи султана и роскошные вещи правителей Явы: фарфор, одежду, батик. А если повезет, во дворце вы сможете посетить выступление кукольного театра теней и ансамбля гамелан, традиционного индонезийского оркестра.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: индивидуальный автомобиль с водителем на Яве; русскоязычный гид на Яве; все входные билеты по программе.
Дополнительно оплачиваются трансфер отель-аэропорт-отель на Бали, авиабилеты Бали-Джокьякарта-Бали, обед. Если возникнут трудности с бронью, мы будем рады вам помочь!
В аэропорту Джокьякарты вас встречает отличный русскоязычный гид из нашей команды, который будет сопровождать вас весь день. Вечером вы вылетаете обратно на Бали.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Джакарте
Провели экскурсии для 111 туристов
Привет! Меня зовут Ольга. Наша команда работает на замечательном острове Бали в Индонезии и мы организовываем не только стандартные программы экскурсий, но и предлагаем индивидуальные варианты досуга на острове, а также за его пределами, исходя из ваших пожеланий. Ждем вас в гости!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
8 окт 2024
Отличная экскурсия! Ожидание =реальность. Читала отзывы и ко всему была готова. Организовано все четко! Гид отличный. Я довольна.
Сергей
22 июн 2019
Прамбанан и Боробудур увидеть стоит, места очень живописные. Из минусов мы отметили высокую стоимость, много времени на дорогу, толпы туристов. Дворец султана не очень впечатлил. Не удалось посетить сувенирные магазины Прамбанан и Боробудур, а они должны быть на объектах под охраной ЮНЕСКО. Заезды на шоппинг просьба согласовывать в начале экскурсии или написать о них в программе.