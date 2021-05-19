Полезная информация о Джамби
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Местное время в Джамби
03:3318
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Джамби
|По-английски
|Jambi City
|Столица региона
|Джамби является столицей региона
|Население города
|420 323 чел.
|Аэропорт
|Султан Таха Сярифадн DJB
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря
Где находится Джамби на карте
Джамби