Полезная информация о Джамби

Что нужно знать о Джамби: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Султан Таха Сярифадн, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джамби
03:3318
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаДжамби
По-английскиJambi City
Столица регионаДжамби является столицей региона
Население города420 323 чел.
АэропортСултан Таха Сярифадн DJB
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Джамби на карте

Джамби фото города
Джамби

Когда лучше лететь в Джамби

Расписание авиа-рейсов