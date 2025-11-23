Мои заказы

Большое индонезийское путешествие: острова Ява, Бали, Флорес и Комодо

Осмотреть главные храмы, подняться на Бромо и Иджен, увидеть комодских варанов
Откройте для себя Индонезию во всём её природном и культурном многообразии: от мистических храмов Явы до пылающих кратеров, от Розового пляжа Комодо до балийских озёр, утопающих в облаках.

Этот маршрут проведёт
читать дальше

вас через древние святыни, дымящиеся вулканы, джунгли и водопады, познакомит с комодскими варанами, покажет восходы над кратерами и закаты у океана.

Вы увидите Боробудур и Прамбанан, полюбуетесь голубым пламенем Иджена, пройдёте по тропам Убуда и подниметесь к «вратам неба».

Ближайшие даты:
23
ноя9
фев
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Виза по прибытии в Индонезию (от $30 с человека в зависимости от срока действия визы).
Билеты лучше смотреть в Джакарту или Денпасар, а уже оттуда смотреть отдельно до Джокьякарты. Обращайтесь к нам с запросом, мы постараемся подобрать самый удобный вариант.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Джокьякарту

Прилёт в Индонезию и пересадка на внутренний рейс в Джокьякарту (Джогью). По прилёте — индивидуальный трансфер и заселение в отель Royal Malioboro by ASTON 4*. Возможен отдых у бассейна или прогулка по рынку Берингарджо, который раньше располагался на месте баньяновой рощи. Если группа прибудет утром, можно провести экскурсию по центру города — все главные места находятся в шаговой доступности.

Ночёвка в Джогье.

2 день

Пещера Джомбланг и храм Прамбанан

Переезд к пещере Джомбланг в районе Gunung Kidul, около 2 часов от отеля. Спустимся на 60 метров в вертикальный провал, чтобы увидеть знаменитый «колодец света». Далее — поездка в храмовый комплекс Прамбанан, посвящённый Шиве, Вишну и Брахме. Познакомимся с историей индуизма и буддизма на Яве. Здесь встретим закат и вернёмся в отель.

Ночь в Джогье.

Переезд — около 120 км.

3 день

Боробудур и переезд к вулкану Бромо

Ранним утром отправляемся к Боробудуру — крупнейшему буддийскому храму Явы. После экскурсии — выезд на вокзал и переезд поездом в Моджокерто (3–4 часа). Далее — трансфер на микроавтобусе к подножию Бромо (ещё 3–4 часа). Заселение в Gubuk Ndeso Homestay или аналог. Вечером — выезд к кратеру на ночную прогулку (по желанию).

Ночь у вулкана Бромо.

Общий переезд — около 240 км + поезд.

4 день

Рассвет на Бромо и водопад Севу

Поездка на джипах к смотровой площадке на рассвете. Затем — прогулка по Песчаному Морю и, при возможности, подъём к жерлу вулкана. Увидим индуистский храм Пура Лухур Потен, связанный с местными ритуалами. После завтрака — выезд к водопаду Севу (Tumpak Sewu), окружённому джунглями. Заселение в Yanto Cottages 3*, свободное время. Возможен спуск к подножию и прогулки к смотровым точкам.

Ночь у водопада.

Переезд — около 100–120 км.

5 день

Переезд к вулкану Иджен

Утром можно вновь спуститься к водопаду. После завтрака выезжаем к вулкану Иджен — сегодня нас ждёт около 8 часов пути (250 км), включая обед. По прибытии — размещение в глэмпинге Lintang Luku Tent Resort Ijen 4*. Отдых, ужин и ранний отбой: в полночь — выезд для ночного восхождения. Те, кто не планирует подъём, могут остаться в глэмпинге.

Ночь у Иджена.

6 день

Иджен и переезд на Бали

Ночной подъём на Иджен, чтобы увидеть уникальное явление — «голубой огонь». Пеший подъём к кратеру займёт около 2 часов (можно не подниматься ночью, а дождаться раннего утра и вернуться в отель к 12:00). На вершине можно будет также встретить рассвет. После возвращения — завтрак и отдых. В полдень — переезд на Бали: часовой паром Кетапанг — Гилиманук и ещё около 40 км пути до Пемутерана. Заселение в Adi Assri Beach Resort & Spa 4*, вечерний отдых.

Ночь в Пемутеране.

7 день

Храм на озере Братан, переезд в Амед

Переезд к кратеру с озёрами Буян, Тамблинган и Братан. Остановки у смотровых площадок. Посещение храма Пура Улун Дану Братан, стоящего на воде и изображённого на купюре в 50 000 рупий.

Далее — переезд в Амед. Заселение в отель Amed Sunset Beach, возможны купание и закат на фоне вулкана Агунг. Ночь в Амеде.

Переезд — около 200 км.

8 день

Лемпуянг и дворец Тирта Ганга

Утром посещаем храм Пура Лухур Лемпуянг — один из древнейших на Бали. Далее — дворцово-парковый комплекс Тирта Ганга, восстановленный после извержения Агунга. После экскурсии — возвращение в отель и отдых.

Ночь в Амеде.

Переезд — около 50 км.

9 день

Храм Пура Бесаких, водопад Тукад и переезд в Убуд

После утреннего купания выезжаем в центр острова. Первым делом — храм Пура Бесаких, главный индуистский комплекс Бали. Затем — водопад Tukad Cepung (короткий треккинг). Далее — Candi Tebing Gunung Kawi, святилища 11 века, вырезанные в скалах (более 300 ступеней на обратном пути). По прибытии — заселение в Batu Empung Ubud by Mahaputra 3*.

Ночь в Убуде.

Переезд — около 100 км.

10 день

Свободный день в Убуде

День в вашем распоряжении. Можно выбрать прогулку по тропе Campuhan Ridge Walk с видами на рисовые террасы. Другие варианты — прогулки по центру Убуда, арт-рынок, Обезьяний лес. Вечером — музыкально-танцевальное шоу Легонг или Баронг.

Ночь в Убуде.

11 день

Кофейная плантация, храмы Танах Лот и Улувату, танцевальное шоу

Выезд из Убуда. Посещение кофейной плантации с дегустацией. Далее — храм Танах Лот, стоящий на скале у берега. После обеда — заселение в FOX Hotel Jimbaran Beach 4*, затем поездка к храму Улувату, расположенному на утёсе. Вечером — шоу Kecak Dance на закате. Возвращение на Джимбаран.

Ночь в Джимбаране.

Переезд — около 110 км.

12 день

Перелёт на Флорес, снорклинг, комодские вараны и остров Калонг

Утренний перелёт в Лабуан-Баджо. Заселение в отель Luwansa Beach Hotel 4*. Сразу отправляемся на морскую экскурсию: снорклинг на острове Келор и пляже Манжарит, наблюдение за комодскими варанами на острове Ринча, вечер на острове Калонг — увидим летающих лисиц на закате.

Ночь в Лабуан-Баджо.

13 день

Комодо, Падар, манты и Розовый пляж

Утром продолжим бороздить просторы океана. Вас ждёт посещение острова Падар и Розового пляжа, треккинг к варанам на острове Комодо, наблюдение за мантами у Manta Point. Если останется время — остановка на Себаюре. Возвращение в отель.

Ночь в Лабуан-Баджо.

14 день

Окончание тура

Свободное утро (если вылет вечером). Трансфер в аэропорт, перелёт в Денпасар или Джакарту в зависимости от дальнейшего маршрута.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1840
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов
  • Экскурсии, входные билеты, шоу по программе
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Бали (Денпасар или Джакарта)
  • Внутренний перелёт до Джокьякарты (Джогьи)
  • Внутренний перелёт на Флорес из Денпасара и обратно - от $145
  • Обеды и ужины - от $250 с человека
  • Фото - и видеосъёмка у достопримечательностей
  • Виза по прибытии в Индонезию - от $30 в зависимости от срока действия визы
  • Страховка
  • Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
  • При группе из 13-15 человек - $1840 с человека
  • При группе из 10-12 человек - $1890 с человека
  • При группе из 6-9 человек - $1950 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Джокьякарты, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Международный аэропорт Денпасар / аэропорт Джакарты, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Джокьякарте
Провели экскурсии для 12 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.
Задать вопрос

