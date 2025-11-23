Этот маршрут проведёт
Виза по прибытии в Индонезию (от $30 с человека в зависимости от срока действия визы).
Билеты лучше смотреть в Джакарту или Денпасар, а уже оттуда смотреть отдельно до Джокьякарты. Обращайтесь к нам с запросом, мы постараемся подобрать самый удобный вариант.
Программа тура по дням
Прибытие в Джокьякарту
Прилёт в Индонезию и пересадка на внутренний рейс в Джокьякарту (Джогью). По прилёте — индивидуальный трансфер и заселение в отель Royal Malioboro by ASTON 4*. Возможен отдых у бассейна или прогулка по рынку Берингарджо, который раньше располагался на месте баньяновой рощи. Если группа прибудет утром, можно провести экскурсию по центру города — все главные места находятся в шаговой доступности.
Ночёвка в Джогье.
Пещера Джомбланг и храм Прамбанан
Переезд к пещере Джомбланг в районе Gunung Kidul, около 2 часов от отеля. Спустимся на 60 метров в вертикальный провал, чтобы увидеть знаменитый «колодец света». Далее — поездка в храмовый комплекс Прамбанан, посвящённый Шиве, Вишну и Брахме. Познакомимся с историей индуизма и буддизма на Яве. Здесь встретим закат и вернёмся в отель.
Ночь в Джогье.
Переезд — около 120 км.
Боробудур и переезд к вулкану Бромо
Ранним утром отправляемся к Боробудуру — крупнейшему буддийскому храму Явы. После экскурсии — выезд на вокзал и переезд поездом в Моджокерто (3–4 часа). Далее — трансфер на микроавтобусе к подножию Бромо (ещё 3–4 часа). Заселение в Gubuk Ndeso Homestay или аналог. Вечером — выезд к кратеру на ночную прогулку (по желанию).
Ночь у вулкана Бромо.
Общий переезд — около 240 км + поезд.
Рассвет на Бромо и водопад Севу
Поездка на джипах к смотровой площадке на рассвете. Затем — прогулка по Песчаному Морю и, при возможности, подъём к жерлу вулкана. Увидим индуистский храм Пура Лухур Потен, связанный с местными ритуалами. После завтрака — выезд к водопаду Севу (Tumpak Sewu), окружённому джунглями. Заселение в Yanto Cottages 3*, свободное время. Возможен спуск к подножию и прогулки к смотровым точкам.
Ночь у водопада.
Переезд — около 100–120 км.
Переезд к вулкану Иджен
Утром можно вновь спуститься к водопаду. После завтрака выезжаем к вулкану Иджен — сегодня нас ждёт около 8 часов пути (250 км), включая обед. По прибытии — размещение в глэмпинге Lintang Luku Tent Resort Ijen 4*. Отдых, ужин и ранний отбой: в полночь — выезд для ночного восхождения. Те, кто не планирует подъём, могут остаться в глэмпинге.
Ночь у Иджена.
Иджен и переезд на Бали
Ночной подъём на Иджен, чтобы увидеть уникальное явление — «голубой огонь». Пеший подъём к кратеру займёт около 2 часов (можно не подниматься ночью, а дождаться раннего утра и вернуться в отель к 12:00). На вершине можно будет также встретить рассвет. После возвращения — завтрак и отдых. В полдень — переезд на Бали: часовой паром Кетапанг — Гилиманук и ещё около 40 км пути до Пемутерана. Заселение в Adi Assri Beach Resort & Spa 4*, вечерний отдых.
Ночь в Пемутеране.
Храм на озере Братан, переезд в Амед
Переезд к кратеру с озёрами Буян, Тамблинган и Братан. Остановки у смотровых площадок. Посещение храма Пура Улун Дану Братан, стоящего на воде и изображённого на купюре в 50 000 рупий.
Далее — переезд в Амед. Заселение в отель Amed Sunset Beach, возможны купание и закат на фоне вулкана Агунг. Ночь в Амеде.
Переезд — около 200 км.
Лемпуянг и дворец Тирта Ганга
Утром посещаем храм Пура Лухур Лемпуянг — один из древнейших на Бали. Далее — дворцово-парковый комплекс Тирта Ганга, восстановленный после извержения Агунга. После экскурсии — возвращение в отель и отдых.
Ночь в Амеде.
Переезд — около 50 км.
Храм Пура Бесаких, водопад Тукад и переезд в Убуд
После утреннего купания выезжаем в центр острова. Первым делом — храм Пура Бесаких, главный индуистский комплекс Бали. Затем — водопад Tukad Cepung (короткий треккинг). Далее — Candi Tebing Gunung Kawi, святилища 11 века, вырезанные в скалах (более 300 ступеней на обратном пути). По прибытии — заселение в Batu Empung Ubud by Mahaputra 3*.
Ночь в Убуде.
Переезд — около 100 км.
Свободный день в Убуде
День в вашем распоряжении. Можно выбрать прогулку по тропе Campuhan Ridge Walk с видами на рисовые террасы. Другие варианты — прогулки по центру Убуда, арт-рынок, Обезьяний лес. Вечером — музыкально-танцевальное шоу Легонг или Баронг.
Ночь в Убуде.
Кофейная плантация, храмы Танах Лот и Улувату, танцевальное шоу
Выезд из Убуда. Посещение кофейной плантации с дегустацией. Далее — храм Танах Лот, стоящий на скале у берега. После обеда — заселение в FOX Hotel Jimbaran Beach 4*, затем поездка к храму Улувату, расположенному на утёсе. Вечером — шоу Kecak Dance на закате. Возвращение на Джимбаран.
Ночь в Джимбаране.
Переезд — около 110 км.
Перелёт на Флорес, снорклинг, комодские вараны и остров Калонг
Утренний перелёт в Лабуан-Баджо. Заселение в отель Luwansa Beach Hotel 4*. Сразу отправляемся на морскую экскурсию: снорклинг на острове Келор и пляже Манжарит, наблюдение за комодскими варанами на острове Ринча, вечер на острове Калонг — увидим летающих лисиц на закате.
Ночь в Лабуан-Баджо.
Комодо, Падар, манты и Розовый пляж
Утром продолжим бороздить просторы океана. Вас ждёт посещение острова Падар и Розового пляжа, треккинг к варанам на острове Комодо, наблюдение за мантами у Manta Point. Если останется время — остановка на Себаюре. Возвращение в отель.
Ночь в Лабуан-Баджо.
Окончание тура
Свободное утро (если вылет вечером). Трансфер в аэропорт, перелёт в Денпасар или Джакарту в зависимости от дальнейшего маршрута.
До новых встреч!
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов
- Экскурсии, входные билеты, шоу по программе
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Бали (Денпасар или Джакарта)
- Внутренний перелёт до Джокьякарты (Джогьи)
- Внутренний перелёт на Флорес из Денпасара и обратно - от $145
- Обеды и ужины - от $250 с человека
- Фото - и видеосъёмка у достопримечательностей
- Виза по прибытии в Индонезию - от $30 в зависимости от срока действия визы
- Страховка
- Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
- При группе из 13-15 человек - $1840 с человека
- При группе из 10-12 человек - $1890 с человека
- При группе из 6-9 человек - $1950 с человека