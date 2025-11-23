Переезд к кратеру с озёрами Буян, Тамблинган и Братан. Остановки у смотровых площадок. Посещение храма Пура Улун Дану Братан, стоящего на воде и изображённого на купюре в 50 000 рупий.

Далее — переезд в Амед. Заселение в отель Amed Sunset Beach, возможны купание и закат на фоне вулкана Агунг. Ночь в Амеде.

Переезд — около 200 км.