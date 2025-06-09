Готовы к захватывающим приключениям? Мы отправляемся в Индонезию, где за две недели путешествия вы увидите великолепные буддийские и индуистские святыни Боробудур и Прамбанан, полюбуетесь рассветом с высоты вулкана Бромо и

восхититесь бирюзовым озером Иджена. Встретите традиционный балийский Новый год Ньепи, погрузитесь в мистическую атмосферу Парада демонов и станете свидетелем очищающих обрядов Меласти. Вас ждут величественные храмы, мощь природы и, конечно, безмятежный отдых на райских островах Гили с кристально чистыми водами.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Особенности маршрута:

1. Все прогулки и подъёмы на вулканы совершаются налегке, с собой: вода, ланч, куртка. Будут ночные подъёмы, в случае дождя тропа может быть размытой.

2. Если погодные условия сложные (сильный ветер, сильный дождь) или вулкан проявляет повышенную активность, ночной спуск в кратер вулкана Иджен может быть запрещён администрацией нацпарка.

3. При подъёме на вулканы и на морской прогулке соблюдение распоряжений инструктора и местного гида ОБЯЗАТЕЛЬНО. На вулканах группа должна держаться вместе.

4. На маршруте будет много перемещений. В среднем переезды к достопримечательностям занимают 1–2 часа. Переезд на поезде — около 7 часов, переезд на микроавтобусе из Проболинго в Баньюванги — около 7 часов, на пароме — 45–60 минут, на катере на Гили — около 2,5 часов.

5. Церемониальная одежда для посещения храмов на Бали обязательна. Без такой одежды вход в балийские храмы невозможен. В больших храмах саронг и пояс могут выдать бесплатно или за небольшую плату, но это есть не везде. Комплект церемониальной одежды можно купить на Бали ($5–15) или привезти заранее. Мужскую головную повязку – только купить на месте.

6. На Яве нужно соблюдать дресс-код в соответствии с требованиями мусульманской этики. Одежда должна закрывать плечи и грудь, руки ниже локтя, ноги ниже колена — как для мужчин, так и для женщин. Исключается обтягивающая одежда. Головной платок для женщин не требуется.