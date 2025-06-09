Описание тура
Организационные детали
Особенности маршрута:
1. Все прогулки и подъёмы на вулканы совершаются налегке, с собой: вода, ланч, куртка. Будут ночные подъёмы, в случае дождя тропа может быть размытой.
2. Если погодные условия сложные (сильный ветер, сильный дождь) или вулкан проявляет повышенную активность, ночной спуск в кратер вулкана Иджен может быть запрещён администрацией нацпарка.
3. При подъёме на вулканы и на морской прогулке соблюдение распоряжений инструктора и местного гида ОБЯЗАТЕЛЬНО. На вулканах группа должна держаться вместе.
4. На маршруте будет много перемещений. В среднем переезды к достопримечательностям занимают 1–2 часа. Переезд на поезде — около 7 часов, переезд на микроавтобусе из Проболинго в Баньюванги — около 7 часов, на пароме — 45–60 минут, на катере на Гили — около 2,5 часов.
5. Церемониальная одежда для посещения храмов на Бали обязательна. Без такой одежды вход в балийские храмы невозможен. В больших храмах саронг и пояс могут выдать бесплатно или за небольшую плату, но это есть не везде. Комплект церемониальной одежды можно купить на Бали ($5–15) или привезти заранее. Мужскую головную повязку – только купить на месте.
6. На Яве нужно соблюдать дресс-код в соответствии с требованиями мусульманской этики. Одежда должна закрывать плечи и грудь, руки ниже локтя, ноги ниже колена — как для мужчин, так и для женщин. Исключается обтягивающая одежда. Головной платок для женщин не требуется.
Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочных отелях с удобствами внутри номеров. В некоторых отелях есть бассейны. Более простые условия проживания будут на острове Гили из-за слабо развитой инфраструктуры.
Питание. В стоимость входят завтраки (кроме дней с очень ранними выездами), ланчи во время поездок на природу и ужин в театре в Джокьякарте.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте с кондиционером и местом для багажа.
Дети. Строго 18+.
Уровень сложности. Средняя физическая подготовка, так как предусмотрены подъёмы на вулканы. Если у вас есть проблемы с суставами ног, убедительно просим использовать наколенники/эластичные бинты и треккинговые палки.
Виза. Оформляется по прибытии.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Джокьякарту
Прибытие в Джакарту. Рекомендуем обменять небольшую сумму валюты в аэропорту на 1–2 дня, основную часть удобнее поменять в банке Джокьякарты.
Перелёт в Джокьякарту, где вас встретит наш инструктор до 13:00. Далее — заселение в отель, отдых и акклиматизация. Вечером группа соберётся на ужин для знакомства и обсуждения предстоящих дней.
Боробудур и Прамбанан
После раннего завтрака мы отправляемся к знаменитому храму Боробудур, уникальному памятнику буддизма, возведённому в 8 веке и охраняемому ЮНЕСКО. Мы поднимемся на вершину, чтобы насладиться видом на вулкан Мерапи, исследуем барельефы и постараемся найти статуи Будды вне каменных колоколов.
Затем направимся к индуистскому храмовому комплексу Прамбанан, построенному в 9 веке. По пути остановимся в уютном ресторане на обед. Полюбуемся резными фасадами Прамбанана и исследуем окрестные храмы, а потом посетим храм-близнец Candi Plaosan. Вечером нас ждёт красочное представление — индонезийский балет «Рамаяна». Поужинаем в театре и вернёмся в отель.
Переезд в Проболинго
Утром — ранний выезд на поезде в Проболинго. Дорога займёт примерно 7 часов, обед берём с собой. По пути из окна можно наблюдать оживлённую природу и население острова Ява. Заселение в отель по прибытии, вечерняя прогулка по городу и покупка местных вкусностей для пикника в нацпарке. Ложимся пораньше — впереди ночное путешествие!
Вулкан Бромо и водопады Мадакарипура
Ночью выезжаем в национальный парк Bromo Tengger Semeru. На рассвете мы доберёмся до смотровой площадки, чтобы увидеть, как солнце касается вершин. Затем начнём подъем на вулкан Бромо, откуда открывается захватывающий вид на Море песка и вулканические долины.
Спустившись, посетим индуистский храм Pura Luhur Poten, а затем отправимся к водопадам Мадакарипура, где перед входом в парк нас ждёт пикник. Здесь можно искупаться под освежающими потоками воды, которые считаются священными. Вечером возвращаемся в Проболинго на ужин и отдых.
Переезд в Баньюванги и ночной подъем на вулкан Иджен
После завтрака — переезд в Баньюванги и заселение в отель. Далее вы сможете прогуляться по побережью или отдохнуть, так как ночью нам предстоит подъём на вулкан Иджен, знаменитый своим синим пламенем. С собой берём фонарики и респираторы (мы их предоставим), ведь испарения в кратере сильные. Рассвет встречаем на вершине, наблюдая бирюзовое серное озеро и уникальный ландшафт.
Путь на Бали
Позавтракав, собираемся и отправляемся на пароме к Бали, где нас ждёт Новый год Ньепи. Добравшись до Ловины, заселяемся в отель и отдыхаем. Вечером рекомендуем пройтись по пляжам и насладиться местной кухней, особенно морепродуктами.
Северный Бали: главные святыни
Сегодня мы станем частью церемонии Меласти, во время которой балийцы идут к морю с дарами и алтарями, очищаясь перед Ньепи. Также мы посетим несколько северных храмов и водопады, а к вечеру расслабимся в серных источниках. Возможно, заедем и в местный буддийский храм, если останется время.
Парад демонов в Убуде
Переезжаем в Убуд, где вечером улицы заполнят статуи Ого-Ого — скульптуры демонов из папье-маше, которые соревнуются в устрашении. Мы полностью погрузимся в колоритное действо: понаблюдаем за танцами и шествиями в сопровождении ритуальных оркестров.
Ньепи: день тишины
Сегодня Бали затихает, и остров погружается в умиротворение. Наступил Ньепи! Все магазины и рестораны закрыты, даже аэропорт не работает. Путешественники остаются в отеле, отдыхая у бассейна и медитируя. Ночь пройдёт под звездами — это уникальный день для спокойного отдыха.
Храм Бесаких
Сегодня остров оживает, и мы отправляемся к главной святыне Бали — храму Бесаких у подножия Агунга. На обратном пути в Убуд посетим Гунунг Кави, древнюю усыпальницу, и храм святых источников Тирта Эмпул. Вечер в городе посвятим покупкам.
Исследуем Убуд
День для знакомства с достопримечательностями Убуда: посетим Дом-музей художника Антонио Бланко, Королевский дворец и храм Обезьяньего леса. Вечером нас ждёт представление традиционных балийских танцев — яркий завершающий штрих этого насыщенного дня.
Переезд на Гили
Утром направляемся в Паданг Бай и на катере добираемся до острова Гили Траванган. Это место — рай для отдыха на побережье, купания и полного релакса. Здесь нет машин, и жизнь течёт в расслабленном ритме. Заселившись в отель, пойдём на пляж.
Три острова Гили, снорклинг
Сегодня мы отправляемся к трём островам Гили, чтобы увидеть Голубую лагуну, подводные статуи у Гили Мено, пляжи с морскими черепахами и коралловые сады у Гили Аир.
Далее — отдых на Травангане.
Свободный день
Этот день — ваш: можно заниматься снорклингом, каякингом, взять велосипед или повозку и исследовать остров, либо отправиться на дайвинг. Вечером — прощальный ужин.
Окончание тура
Ранний выезд с Гили на катере на остров Ломбок до аэропорта. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (кроме дней с очень ранними выездами), ланчи во время поездок на природу и ужин в театре в Джокьякарте
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (паром, катер, автомобили)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Посещение спектакля «Рамаяна»
- Респиратор с фильтрами для подъёма на Иджен
- Снаряжение для снорклинга
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Перелёт до Джакарты и Джокьякарты, обратно из Праи
- Остальное питание
- Виза
- Страховка, включающая горный треккинг и снорклинг
- Церемониальная одежда для посещения храмов