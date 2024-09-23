Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Джокьякарта: первое знакомство
Добравшись до Индонезии — в Джакарту или Денпасар, — совершите пересадку на внутренний рейс в Джокьякарту (Джогью). Остров Ява, на котором живут около 140 миллионов человек, является самым густонаселенным в мире. Именно отсюда начал свой путь Homo Erectus, а позже цивилизация оставила след в виде древних святынь Боробудура и Прамбанана, а также буйных джунглей, вулканов и водопадов.
После прибытия в Джокьякарту — индивидуальный трансфер и размещение в отеле. После заселения — отдых у бассейна или прогулка до колоритного рынка Берингарджо, который вырос на месте древнего леса благодаря влиянию Голландской Ост-Индской компании.
Если большинство прилетит утром, устроим экскурсию по знаковым местам города. Почти все достопримечательности сосредоточены в центре, а при желании можно воспользоваться велорикшей для возвращения в отель.
Ночь в Джокьякарте.
Пещера Джомбланг и закат в Прамбанане
Сегодня отправляемся исследовать пещеру Джомбланг (Goa Jomblang), расположенную в карстовых землях Гунунг-Кидул, около города Воносари. Два часа пути — и мы в этом уникальном месте: глубокий вертикальный колодец высотой 60 метров открывает путь в подземный туннель, ведущий к соседнему колодцу Goa Grubug. Именно здесь, в полдень, столб света прорывается сквозь свод пещеры, создавая волшебную картину.
После обеда едем к величественному индуистскому комплексу Прамбанан (Candi Prambanan), посвящённому Шиве, Вишну и Брахме. О тонкостях истории и взаимодействии религий на Яве расскажет гид на месте.
Закат встретим среди древних храмов. После возвращаемся в отель на ужин.
Ночь в Джокьякарте.
Переезды за день: около 120 км.
Рассвет в Боробудуре и переезд к вулкану Бромо
Ранним утром едем к знаковому буддийскому комплексу Боробудур (Candi Borobudur), сооруженному в 8-9 веках правителями династии Сьяйлендра. Этот объект наследия невозможно описать словами — его нужно видеть.
По возвращении в отель — сбор вещей и переезд на поезд до Восточной Явы. Через 3–4 часа прибываем в город Моджокерто, откуда продолжаем путь в сторону вулкана Бромо на микроавтобусе (ещё около 3–4 часов).
По прибытии — размещение в отеле, ужин и, по желанию, поездка к кальдере вулкана при свете луны.
Ночь у Бромо.
Переезды за день: около 240 км + 3,5 часа на поезде.
Рассвет у вулкана Бромо и водопад Севу
На рассвете отправляемся на джипах к одной из смотровых площадок на краю кальдеры. Здесь можно будет увидеть, как вулкан Бромо окрашивается первыми лучами солнца.
Затем джипы доставят нас на дно кальдеры. Пешком преодолеем Песчаное море, чтобы подняться по лестнице к кратеру, если вулкан будет спокойным. Те, кто захочет поспать дольше, смогут отправиться к вулкану позже утром.
У подножия вулкана стоит индуистский храм Пура Лухур Потен — центр религиозной жизни народа тэнггер, который проводит здесь церемонии, такие как Ядня Касада.
После утренних приключений завтракаем и отправляемся в путь к водопаду Севу (Tumpak Sewu). Дорога займёт около 3 часов. Севу — один из крупнейших водопадов Восточной Явы, окружённый пышными джунглями.
Размещаемся в отеле. После заселения — свободное время для прогулок к водопаду и фотосессии у его подножия.
Ночь у водопада Севу.
Переезды за день: около 100–120 км.
Переезд к вулкану Иджен
Желающие смогут ещё раз на рассвете отправиться к водопаду, а затем после завтрака начинается наш самый длинный переезд — около 250 км.
В пути будет остановка на обед. Регион Восточной Явы остаётся труднодоступным, поэтому нужно запастись терпением.
Наградой станет размещение в роскошном глэмпинге — настоящем оазисе комфорта среди джунглей. После ужина — ранний отбой для подготовки к ночному восхождению к кратеру вулкана Иджен.
Ночь у Иджена.
Переезды за день: около 250 км.
Голубой огонь Иджена и переезд на Бали
Тех, кто решится на ночное восхождение, ожидает встреча с феноменом Голубого огня. Для этого около полуночи выедем к месту старта, чтобы к 3 часам ночи быть на вершине. Подъем займёт около 2 часов.
На Иджене добывают серу: носильщики вручную переносят по 80–90 кг минерала. Мы же увидим светящееся синеватым пламенем чудо природы.
После наблюдения за рассветом спускаемся, завтракаем и отдыхаем несколько часов.
В полдень выезжаем на паром до Бали. После часа в пути и короткого переезда по суше заселяемся в отель на берегу Пемутеран-Бич.
Вечером — отдых на пляже и закат.
Ночь на Пемутеран-Бич.
Переезды за день: около 70 км + 1 час на пароме.
Озёра кратера и храм Улу Дану Бератан
Сегодня с утра мы отправимся в горные районы Бали, на высоту около 1200 метров. Здесь, в кратере древнего вулкана, расположились три живописных озера: Буян, Тамблинган и Братан. Остановимся на обзорных площадках, чтобы насладиться панорамными видами. Учтите, на популярных инста-пойнтах за фото могут попросить дополнительную плату — около 5–10 долларов с человека.
Затем едем к одному из самых известных храмов Бали — Пура Улу Дану Братан. Этот живописный храм, словно парящий на глади озера Братан, был построен в 17 веке в честь богини воды Дану и до сих пор играет важную роль в орошении окрестных рисовых полей. Его изображение украшает купюру в 50 000 рупий.
После посещения храма направляемся на восточное побережье острова, в Амед. Заселяемся в отель Amed Sunset Beach. При наличии времени можно искупаться в море и полюбоваться закатом на фоне священного вулкана Агунг.
Ночь в Амеде.
Переезды за день: около 200 км.
Лемпуянг и Водный дворец Тирта Ганга
На рассвете отправляемся к одному из древнейших храмовых комплексов Бали — Пура Лухур Лемпуянг. Этот священный ансамбль включает семь храмов, расположенных на высоте более тысячи метров. Пура Лухур Лемпуянг входит в число девяти главных святынь острова и является одним из самых популярных мест для фото в Instagram. Имейте в виду: чтобы сделать знаменитый кадр у «Ворот Небес», придётся постоять в очереди 2–3 часа.
Следующей остановкой станет Водный дворец Тирта Ганга, построенный в 1946 году последним раджа Карангасема. После разрушения извержением вулкана Агунг в 1963 году дворец был восстановлен. Его название переводится как «Священные воды Ганга», и место действительно наполнено атмосферой умиротворения.
Возвращаемся в отель в Амеде для отдыха на пляже.
Ночь в Амеде.
Переезды за день: около 50 км.
Переезд в Убуд через Пура Бесаких и водопад Тукад Чепунг
Желающие смогут с утра искупаться в море на фоне освещённого солнцем вулкана Агунг. После завтрака отправляемся в Убуд — культурное сердце Бали.
Первая остановка — Пура Бесаких, главный индуистский храмовый комплекс острова. Более 80 святилищ раскинулись на склонах Агунга, создавая величественную картину.
Далее — короткий трекинг к водопаду Тукад Чепунг. Чтобы дойти до водопада, придётся преодолеть участок по ручью — обязательно возьмите купальники и коралловую обувь.
Перед приездом в Убуд заедем в уникальный храмовый комплекс Гунунг Кави, где в скалах вырезаны монументальные святилища в честь членов королевской семьи XI века. Обратите внимание: дорога туда и обратно включает в себя преодоление более 300 ступеней.
Вечером размещаемся в отеле.
Ночь в Убуде.
Переезды за день: около 100 км.
Свободный день в Убуде
Этот день можно провести на своё усмотрение. Тем, кто любит прогулки, рекомендуем Тропу художников — маршрутчерез зелёные холмы с потрясающими видами на природу и окрестные деревни.
Тем, кто хочет провести день спокойно, стоит отправиться в центр Убуда на рынок искусств Art Market или просто побродить по уютным улочкам.
Для любителей живой природы открыт Обезьяний лес — заповедник с сотнями балийских макак. Нужно соблюдать осторожность: животные могут вести себя непредсказуемо.
А вечером отправляемся на колоритное музыкальное шоу Легонг или Баронг.
Ночь в Убуде.
Храмы Танах Лот и Улувату
Перед тем как покинуть Убуд, посетим кофейную ферму лювак, где можно попробовать и приобрести различные сорта кофе.
Затем направляемся на юг Бали, сначала заезжая к знаменитому храму Танах Лот, стоящему на скале, которую обтекает океан. Во время отлива к храму можно пройти пешком по узкому перешейку.
После короткой остановки едем размещаться в отеле, а затем отправляемся к мысу Улувату. Там, на вершине утёса, возвышается храм Улувату, построенный в 11 веке и посвящённый морским духам. На закате здесь проходит знаменитое шоу Kecak Dance.
После представления возвращаемся в отель.
Ночь на Джимбаране.
Переезды за день: около 110 км.
Окончание тура
Для тех, кто заканчивает путешествие, сегодня будет организован трансфер в аэропорт. Для желающих остаться и продлить отдых доступен вариант присоединиться к более продолжительной версии тура и отправиться с нами после основной программы еще на пару дней на Флорес и Комодо.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов
- Экскурсии, входные билеты, шоу по программе
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Бали (Денпасар или Джакарта)
- Внутренний перелёт до Джокьякарты (Джогьи)
- Обеды и ужины (от $200 с человека)
- Страховка
- Фото - и видеосъёмка у достопримечательностей
- Виза по прибытии в Индонезию (от $30 в зависимости от срока действия визы)
- Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
- При группе из 13-15 человек - $1490 с человека
- При группе из 10-12 человек - $1540 с человека
- При группе из 6-9 человек - $1590 с человека