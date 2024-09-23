Добравшись до Индонезии — в Джакарту или Денпасар, — совершите пересадку на внутренний рейс в Джокьякарту (Джогью). Остров Ява, на котором живут около 140 миллионов человек, является самым густонаселенным в мире. Именно отсюда начал свой путь Homo Erectus, а позже цивилизация оставила след в виде древних святынь Боробудура и Прамбанана, а также буйных джунглей, вулканов и водопадов.

После прибытия в Джокьякарту — индивидуальный трансфер и размещение в отеле. После заселения — отдых у бассейна или прогулка до колоритного рынка Берингарджо, который вырос на месте древнего леса благодаря влиянию Голландской Ост-Индской компании.

Если большинство прилетит утром, устроим экскурсию по знаковым местам города. Почти все достопримечательности сосредоточены в центре, а при желании можно воспользоваться велорикшей для возвращения в отель.

Ночь в Джокьякарте.