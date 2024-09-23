Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали
Подняться к вулканам Бромо и Иджен, полюбоваться живописными водопадами и посетить знаковые храмы
Начало: Аэропорт Джокьякарты, время зависит от времени ваш...
«1 ночь у вулкана Иджен в Lintang Luku Tent Resort Ijen 4*»
13 июн в 10:00
23 ноя в 10:00
$1490 за человека
Гранд-тур по островам Индонезии: главные святыни, вулканы, острова и Парад демонов
Встретить балийский Новый год, увидеть парад Ого-ого и подняться на вулканы Бромо и Иджен
Начало: Аэропорт Джокьякарты, до 13:00
«Если погодные условия сложные (сильный ветер, сильный дождь) или вулкан проявляет повышенную активность, ночной спуск в кратер вулкана Иджен может быть запрещён администрацией нацпарка»
$2450 за человека
Вулканы, святыни, ремёсла: большое путешествие с фотографом по острову Ява
Покорить Бромо и Иджен, посетить дворец султана и кузницу и встретить рассвет у ступы Боробудур
Начало: Аэропорт Джокьякарты, точное время - по договорённ...
«На вулкане Иджен вероятны выбросы серных газов»
9 июн в 09:00
$1900 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена23 сентября 2024Благодарю за очень хорошо организованный тур по Яве и Бали. Все детали тура очень хорошо продуманы Александром, особенно хочется отметить
Ответы на вопросы от путешественников по Джокьякарте в категории «Вулкан Иджен»
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