Всё о Горонтало

Полезная информация о Горонтало

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Местное время в Горонтало
01:5742
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаГоронтало
По-английскиGorontalo
Столица регионаГоронтало является столицей региона
Население города144 195 чел.
АэропортТолотио GTO
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Горонтало на карте

Горонтало фото города
Горонтало

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