Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар
Всего 2 дня путешествия подарят вам незабываемые эмоции и откроют красоты индонезийских островов Келор, Себаюр, Калонг, Падар и Комодо. Между точками маршрута будем передвигаться на комфортабельном корабле, наслаждаясь красотами океана. Увидим комодских варанов и поплаваем со скатами, если повезёт.
Встретим рассвет и поднимемся на высшую точку Падара, а также полюбуемся песчаной косой Така Макассар.
2 отзыва
Описание тура
Организационные детали
До стартовой точки — Лабуан-Баджо — вы сможете долететь с Бали. Билеты туда-обратно в среднем стоят 9 000 ₽.
Питание. В стоимость входят обеды, ужины и завтрак во 2-й день, питьевая вода, фрукты и снеки.
Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
1 день
Острова Себаюр, Така Макассар и Келор
Встретим вас в аэропорту Лабуан-Баджо и поедем на причал, где нас будет ждать корабль. Первым делом побываем на острове Себаюр и устроим снорклинг.
Далее посетим Така Макассар — песчаную косу посреди океана, привлекающую своим коралловым рифом. Во время снорклинга встретим гигантских скатов манта, если повезёт.
Завершим экскурсию на острове Келор. Он славится своим белоснежным песчаным пляжем, великолепным морским садом и обилием ярких тропических рыб.
2 день
Падар, Розовый пляж, Комодо и Калонг
Сегодня первым делом посетим остров Падар — жемчужину национального парка Комодо. Здесь нет ни отелей, ни ресторанов. Зато можно полюбоваться красноватыми горами и красивейшими бухтами. Также местные пляжи поражают своим разнообразием цветов: от черного до розоватого. Мы поднимемся на высшую точку Падара, чтобы в полной мере насладиться пейзажами и рассветом (подъём займёт около 30-40 минут). Далее мы заглянем на Розовый пляж, где песок окрасился благодаря вымыванию на берег частиц цветных кораллов.
После этого отправимся наблюдать за комодскими варанами на острове Комодо. Эти существа обитают здесь с глубокой древности.
Завершим день на острове Калонг: понаблюдаем с борта за стаями летучих мышей, которые ночью отправляются на охоту.
Затем вернёмся в Лабуан-Баджо (после 18:00). На следующий день при необходимости мы организуем для вас трансфер до аэропорта. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За человека (при группе 1-2 человека)
$327
За человека (при группе из 3 участников)
$314
За человека (при группе из 4 участников))
$295
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание на корабле
Обеды, ужины и завтрак во 2-й день
Трансфер из аэропорта
Трансфер до причала
Трансфер по маршруту
Оборудование для снорклинга
Фото - и видеосъёмка
Англоговорящий гид
Что не входит в цену
Перелёт до Бали и обратно
Перелёт до Лабуан-Баджо и обратно
Завтрак в 1-й день
Проживание в отеле - около 2 000 ₽
Входной билет в национальный парк «Комодо» - $38
Мы можем организовать для вас сокращённую или расширенную программу тура под запрос. Детали уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лабуан-Баджо, аэропорт, 10:00
Завершение: Лабуан-Баджо, центр, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эльдар — ваша команда гидов в Лабуханбаджо
Провели экскурсии для 1401 туриста
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие читать дальше
местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии.
Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга.
Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Olga
25 июл 2025
Незабываемое путешествие! Всего за два дня посетили столько уникальных мест архипелага Комодо! Эти воспоминания долго будут с нами! Только понадблюдать за драконами - стоило того, чтобы добраться на другой конец света) читать дальше
Спасибо за организацию, за четкое следование графику, трансферы, за онлайн поддержку Эльдара и Марины каждого нашего шага - благодаря этому в путешествии не тяготили заботы, оставалось наслаждаться фантастическими видами этих мест) на борту гид Анди и капитан с командой создали все условия для релакса, несмотря на скромные удобства) была простая, но очень вкусная еда (без особой остроты), мастерски приготовленная свежейшая рыба! Попали в компанию с туристами из Китая, что немного смущало поначалу) но в итоге прожили эти два дня тепло и по семейному, большой дружной компанией. Анди держал всё под контролем) много рассказывал об этих местах, создавал дружелюбную атмосферу) снимал для всех фото и видео по всему маршруту, с дрона) единственное о чем можно пожалеть - не увидели мант, заштормило, но здесь не угадаешь - как повезет) поэтому будет повод вернуться!
Татьяна
29 апр 2025
Хотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. Брали тур лодка на 2 ночи и 3 дня, но я перепутала даты и мы прилетели на день позже. Эльдар нам очень помог и предложил альтернативу, и мы даже лучше провели время. И варанов увидели, и розовый песок и мантов. Это было незабываемо!
Эльдар
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Приезжайте еще. Мы также организовываем следующие туры: Тур на Комодо на 3 дня, Тур на Комодо на 4 и 5 дней, однодневный тур на Комодо на спидботе. Также организуем туры на остров Сумба и остров Сумбава:)