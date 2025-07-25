Встретим вас в аэропорту Лабуан-Баджо и поедем на причал, где нас будет ждать корабль. Первым делом побываем на острове Себаюр и устроим снорклинг.

Далее посетим Така Макассар — песчаную косу посреди океана, привлекающую своим коралловым рифом. Во время снорклинга встретим гигантских скатов манта, если повезёт.

Завершим экскурсию на острове Келор. Он славится своим белоснежным песчаным пляжем, великолепным морским садом и обилием ярких тропических рыб.