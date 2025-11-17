Мои заказы

Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено)

Отдохнуть в глэмпинге только для взрослых, увидеть комодских «драконов» и посетить SPA в пещере
Отдохнуть вдвоём на крошечном островке, где работает всего один отель, — это незабываемый опыт для влюблённой пары! Вы разместитесь в атмосферном шатре, поужинаете на уединённом пляже и борту катера, посетите
SPA-процедуры в пещере и увидите комодских варанов, напоминающих сказочных драконов.

И это далеко не всё: в поездке запланировано множество развлечений, активностей и живописных локаций. Беспокоиться ни о чём не нужно — в туре учтены все организационные нюансы, от перелётов до питания.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 22+

Питание. Полный пансион.

Транспорт. Комфортабельный седан, катер между островами. Также включены 2 внутренних перелёта.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Релакс на приватном острове

Утром — самостоятельный перелёт с Бали на остров Флорес (авиабилеты включены). Встретим вас у аэропорта Лабуан Баджо и доставим в глэмпинг только для взрослых на небольшом островке Саболо, где нет других отелей. В стоимость проживания входят трёхразовое питание и разнообразные развлечения: снорклинг, каноэ, настольные игры, теннис. Вечером для вашей пары накроют романтический ужин на уединённом пляже.

2 день

Приключения в океане и на островах

Ранним утром отправимся в захватывающее дух приключение на катере. Вы позавтракаете на борту, а затем мы сойдём на берег острова Падар. Прогуляемся и поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться видами с высоты.

Доберёмся к бухте с богатым коралловым рифом, где вы сможете поплавать с маской и трубкой. Посетим национальный парк «Комодо», в котором обитают гигантские вараны — земное воплощение сказочных драконов. На обратном пути вы успеете поужинать, любуясь бескрайними океанскими просторами.

3 день

Прогулки по Лабуан Баджо, посещение спа

Вернёмся в Лабуан Баджо и после размещения в отеле пойдём гулять. Осмотрим достопримечательности городка и несколько пещер. В одной из них для вас запланированы спа-процедуры — незабываемый опыт! Днём будет свободное время, а на закате состоится прощальный ужин.

4 день

Завершение поездки

После завтрака — самостоятельный перелёт обратно на Бали (авиабилеты включены).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Все трансферы по маршруту по суше и воде
  • Перелёты между островами
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
  • Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Трансфер от вашего балийского отеля к аэропорту Денпасара и обратно
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лабуан Баджо, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Лабуан Баджо, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марин
Марин — Организатор в Лабуханбаджо
Меня зовут Марин. Я и моя балийская семья с трепетом встретим вас на Бали, организуем сопровождение и эксклюзивные туры по островам. Индонезия — страна удивительных возможностей, и мы готовы открыть
для вас её самые сокровенные жемчужины. Мы понимаем, насколько важно для вас каждое путешествие, и готовы сделать всё возможное, чтобы оно стало по-настоящему особенным. Наши программы разработаны с особой заботой, чтобы вы могли полностью погрузиться в гармонию с окружающим миром. Если у вас есть пожелания или мечты, которые вы хотите воплотить в реальность, мы с радостью адаптируем поездку под ваш запрос. Я искренне верю, что путешествие с нами станет источником вдохновения, радости и укрепления отношений с близкими.

