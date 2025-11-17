Ранним утром отправимся в захватывающее дух приключение на катере. Вы позавтракаете на борту, а затем мы сойдём на берег острова Падар. Прогуляемся и поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться видами с высоты.

Доберёмся к бухте с богатым коралловым рифом, где вы сможете поплавать с маской и трубкой. Посетим национальный парк «Комодо», в котором обитают гигантские вараны — земное воплощение сказочных драконов. На обратном пути вы успеете поужинать, любуясь бескрайними океанскими просторами.