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Авторские туры в Лабуханбаджо

Найдено 1 тур в Лабуханбаджо на русском языке, цена $288, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
2 дня
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25%
1 отзыв
Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар
Начало: Лабуан-Баджо, 10:00
$288$384 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2025
    Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
    Хотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. Брали тур лодка на 2
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    ночи и 3 дня, но я перепутала даты и мы прилетели на день позже. Эльдар нам очень помог и предложил альтернативу, и мы даже лучше провели время. И варанов увидели, и розовый песок и мантов. Это было незабываемо!

    Хотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. Брали
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