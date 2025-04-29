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25%
Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар
Начало: Лабуан-Баджо, 10:00
$288
$384 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 апреля 2025Хотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. Брали тур лодка на 2
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