Сегодня первым делом посетим остров Падар — жемчужину национального парка Комодо. Здесь нет ни отелей, ни ресторанов. Зато можно полюбоваться красноватыми горами и красивейшими бухтами. Также местные пляжи поражают своим разнообразием цветов: от чёрного до розоватого. Мы поднимемся на высшую точку Падара, чтобы в полной мере насладиться пейзажами (подъём займёт около 30-40 минут). Далее мы заглянем на Розовый пляж, где песок окрасился благодаря вымыванию на берег частиц цветных кораллов.

После этого отправимся наблюдать за комодскими варанами на острове Комодо. Эти существа обитают здесь с глубокой древности.

Затем посетим Така Макассар — песчаную косу посреди океана, привлекающую своим коралловым рифом.

Если повезёт, завершим экскурсию снорклингом с гигантскими скатами манта, а также посетим острова Сиаба/Кенава (на выбор капитана). Вернёмся в Лабуан-Баджо.