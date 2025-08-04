Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо
Побывать на Розовом пляже и увидеть комодских варанов
Приглашаем вас в путешествие по удивительным островам Индонезии. Мы будем бороздить просторы океана, наслаждаться живописными бухтами, отдыхать на пляже и гулять.
Посетим знаменитый Комодо, где увидим комодских варанов, побываем на Падаре и песчаной косе Така Макассар.
Заглянем на Кенаву или остров Сиаба, а в первый день у вас будет возможность погулять по Лабуан-Баджо. Передвигаться будем на комфортабельном спидботе.
2 отзыва
Описание тура
Организационные детали
До стартовой точки — Лабуан-Баджо — вы сможете долететь с Бали. Билеты туда-обратно в среднем стоят 9 000 ₽.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие на Лабуан-Баджо
Встречаемся в аэропорту Лабуан-Баджо и едем в отель. У вас будет много свободного времени на прогулку по городу и отдых.
2 день
Остров Падар, Розовый пляж, Комодо, снорклинг со скатами
Сегодня первым делом посетим остров Падар — жемчужину национального парка Комодо. Здесь нет ни отелей, ни ресторанов. Зато можно полюбоваться красноватыми горами и красивейшими бухтами. Также местные пляжи поражают своим разнообразием цветов: от чёрного до розоватого. Мы поднимемся на высшую точку Падара, чтобы в полной мере насладиться пейзажами (подъём займёт около 30-40 минут). Далее мы заглянем на Розовый пляж, где песок окрасился благодаря вымыванию на берег частиц цветных кораллов.
После этого отправимся наблюдать за комодскими варанами на острове Комодо. Эти существа обитают здесь с глубокой древности.
Затем посетим Така Макассар — песчаную косу посреди океана, привлекающую своим коралловым рифом.
Если повезёт, завершим экскурсию снорклингом с гигантскими скатами манта, а также посетим острова Сиаба/Кенава (на выбор капитана). Вернёмся в Лабуан-Баджо.
3 день
Окончание тура
Заберём вас из отеля и доставим в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За человека (при группе 1-2 человека)
$195
За человека (при группе из 3 участников)
$190
За человека (при группе из 4 участников))
$185
За человека (при группе из 5 участников)
$180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Обед во второй день (ланч бокс)
Поездка на спидботе на острова Комодо
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер от отеля до причала и обратно
Оборудование для снорклинга
Англоговорящий гид
Что не входит в цену
Перелёт до Бали и обратно
Перелёт до Лабуан-Баджо и обратно - около 10 000 ₽
Проживание в отеле - около 2 000 ₽/ночь
Остальное питание
Входной билет в национальный парк Комодо - $24
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лабуан-Баджо, время оговаривается индивидуально
Завершение: Лабуан-Баджо, время зависит от времени возвращения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Лабуханбаджо
Провели экскурсии для 1401 туриста
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие читать дальше
местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии.
Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга.
Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Евгения
4 авг 2025
Прошел уже месяц после возвращения из Индонезии. Много всего интересного увидела я в этой стране. . но самым запоминающимся было проживание на лодке и экскурсии по островам Комодо. Спасибо, Эдуарду и его помощнице ❤️
Виктория
6 июн 2025
Комодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. Я бы даже сказала, что здесь раза в два экзотичнее, чем на Бали: белоснежные пляжи, читать дальше
розовый песок, внеземные виды с Падара, настоящие вараны 🫣. Мне сказали, что мы за день посмотрели достаточно большую часть всей красоты местных островов. Так что, я довольна, что за один день многое успела увидеть. Еще нашла классную компанию ребят во время тура. Было круто!!