Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо

Побывать на Розовом пляже и увидеть комодских варанов
Приглашаем вас в путешествие по удивительным островам Индонезии. Мы будем бороздить просторы океана, наслаждаться живописными бухтами, отдыхать на пляже и гулять.

Посетим знаменитый Комодо, где увидим комодских варанов, побываем на Падаре и песчаной косе Така Макассар.

Заглянем на Кенаву или остров Сиаба, а в первый день у вас будет возможность погулять по Лабуан-Баджо. Передвигаться будем на комфортабельном спидботе.
5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

До стартовой точки — Лабуан-Баджо — вы сможете долететь с Бали. Билеты туда-обратно в среднем стоят 9 000 ₽.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Лабуан-Баджо

Встречаемся в аэропорту Лабуан-Баджо и едем в отель. У вас будет много свободного времени на прогулку по городу и отдых.

Прибытие на Лабуан-Баджо
2 день

Остров Падар, Розовый пляж, Комодо, снорклинг со скатами

Сегодня первым делом посетим остров Падар — жемчужину национального парка Комодо. Здесь нет ни отелей, ни ресторанов. Зато можно полюбоваться красноватыми горами и красивейшими бухтами. Также местные пляжи поражают своим разнообразием цветов: от чёрного до розоватого. Мы поднимемся на высшую точку Падара, чтобы в полной мере насладиться пейзажами (подъём займёт около 30-40 минут). Далее мы заглянем на Розовый пляж, где песок окрасился благодаря вымыванию на берег частиц цветных кораллов.

После этого отправимся наблюдать за комодскими варанами на острове Комодо. Эти существа обитают здесь с глубокой древности.

Затем посетим Така Макассар — песчаную косу посреди океана, привлекающую своим коралловым рифом.

Если повезёт, завершим экскурсию снорклингом с гигантскими скатами манта, а также посетим острова Сиаба/Кенава (на выбор капитана). Вернёмся в Лабуан-Баджо.

Остров Падар, Розовый пляж, Комодо, снорклинг со скатами
3 день

Окончание тура

Заберём вас из отеля и доставим в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За человека (при группе 1-2 человека)$195
За человека (при группе из 3 участников)$190
За человека (при группе из 4 участников))$185
За человека (при группе из 5 участников)$180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обед во второй день (ланч бокс)
  • Поездка на спидботе на острова Комодо
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер от отеля до причала и обратно
  • Оборудование для снорклинга
  • Англоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Перелёт до Лабуан-Баджо и обратно - около 10 000 ₽
  • Проживание в отеле - около 2 000 ₽/ночь
  • Остальное питание
  • Входной билет в национальный парк Комодо - $24
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лабуан-Баджо, время оговаривается индивидуально
Завершение: Лабуан-Баджо, время зависит от времени возвращения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваша команда гидов в Лабуханбаджо
Провели экскурсии для 1401 туриста
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие
читать дальше

местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии. Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгения
Евгения
4 авг 2025
Прошел уже месяц после возвращения из Индонезии. Много всего интересного увидела я в этой стране. . но самым запоминающимся было проживание на лодке и экскурсии по островам Комодо. Спасибо, Эдуарду и его помощнице ❤️
Прошел уже месяц после возвращения из Индонезии. Много всего интересного увидела я в этой стране. .
Виктория
Виктория
6 июн 2025
Комодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. Я бы даже сказала, что здесь раза в два экзотичнее, чем на Бали: белоснежные пляжи,
читать дальше

розовый песок, внеземные виды с Падара, настоящие вараны 🫣. Мне сказали, что мы за день посмотрели достаточно большую часть всей красоты местных островов. Так что, я довольна, что за один день многое успела увидеть. Еще нашла классную компанию ребят во время тура. Было круто!!

Комодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. Я

