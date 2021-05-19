Полезная информация о Маноквари
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Местное время в Маноквари
02:5805
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Маноквари
|По-английски
|Manokwari
|Столица региона
|Маноквари является столицей региона
|Население города
|53 190 чел.
|Аэропорт
|Маноквари MKW
|Часовой пояс
|Asia/Jayapura
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Маноквари на карте
Маноквари