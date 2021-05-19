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Полезная информация о Маноквари

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Местное время в Маноквари
02:5805
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаМаноквари
По-английскиManokwari
Столица регионаМаноквари является столицей региона
Население города53 190 чел.
АэропортМаноквари MKW
Часовой поясAsia/Jayapura
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Маноквари на карте

Маноквари фото города
Маноквари

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