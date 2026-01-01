-
10%
Дзен-отдых на Бали: 12 дней безмятежности, комфорта и вдохновения
Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 264 535 ₽
293 928 ₽ за человека
Бали для двоих: роскошь и приключения от местного эксперта
Долгожданное душевное равновесие вдали от суеты повседневной жизни
«У вас есть время на аквапарк Waterbom в Куте — самый крутой в Азии»
25 янв в 10:00
27 фев в 10:00
от 138 566 ₽ за человека
Бали экспресс для двоих: максимум впечатлений за 14 дней
Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями
1 мар в 10:00
от 142 765 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нусе Дуе в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Нусе Дуе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Нусе Дуе в январе 2026
Сейчас в Нусе Дуе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 138 566 до 264 535 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Нусе Дуе (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 138566₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март