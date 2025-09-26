читать дальше

моей поддержке 24/7. О себе: Исследователь, основатель клуба путешествий. Мечта объехать мир, родившаяся в Магадане из-за найденной индийской монеты, привела к 54 странам и 15-летнему опыту создания приключений для других. Как отец троих детей и любитель активного отдыха (дайвинг, яхтинг, кайтсёрфинг, велосипед), создаю туры, где приключения идут рука об руку с комфортом. В планах - авторский кругосветный тур, а пока - ваше идеальное путешествие! Как создаются мои туры: Я открываю страны не как турист, а как первооткрыватель: погружаюсь в языки, живу в местных семьях, исследую традиции. Моя страсть - находить уникальные места и знакомиться с людьми, которые становятся друзьями и частью моей команды. Так рождаются маршруты, и таким будет ваше путешествие, созданное из личных впечатлений и настоящих открытий. Приключения с комфортом: Это не отдых в одном отеле с анимацией. Я создаю динамичные маршруты, где мы комбинируем лучшие форматы перемещений и впечатлений: - Ваши туры могут быть наполнены классными активностями: каньонинг в ущельях, трекинги на вулканы, сафари на джипах, снорклинг с китовыми акулами или мантами. - Часто мы делаем Уникальные ночевки: виллы с бассейнами у гор, глемпинги в джунглях, лоджии в сафари-парках или простая и такая романтичная палатка (отель 1000 звезд) у кальдеры вулкана. - Используем Эксклюзивный транспорт: вертолеты, яхты и круизы, поездки на джипах или гидроциклы между островами для самых фотогеничных локаций. - Некоторые выбирают мою страсть к глубокому погружению: пожить в племенах и наблюдать за дикими животными вместе с рейнджерами. - Свобода вместо расписания: Гибкий сценарий маршрута, который можно изменить в любой момент. - Погружение через прямое общение, где это необходимо с присутствием переводчика и проводника. - Персональный подход: Тур создаётся именно для вас, под ваши интересы, ритм и бюджет. Вы хотите глубины и трансформации через путешествие; цените моменты тишины и единения с природой; устали от шаблонных программ и туристических толп; ищете активный отдых в балансе комфорта и приключений, а не пляжный отель с анимацией? Выбирайте направления моих туров, на текущий момент - это Индонезия, Непал, Индия, Танзания. Готовы к путешествию, где главный - вы? Давайте создадим вашу уникальную историю!