Описание тура
Пляжный Дзен, 12 Дней Рая, Тюленинг Делюкс!
Добро пожаловать на Бали – остров, где каждое утро начинается с волшебных рассветов над рисовыми террасами, а вечер заканчивается закатами на фоне океанских скал. Этот тур создан для тех, кто хочет идеальный баланс отдыха и впечатлений.
Почему этот тур особенный?
✅Путешествие, в котором все продумано для вас – остается только наслаждаться!
✅Даты любые – мы подбираем удобный период под вас!
✅ Не групповой – только вы и ваши близкие. Тур подходит для пар, семей и компаний друзей, а также может быть организован в формате соло-путешествия.
✅ Видовые отели с бассейнами и первоклассным балийским сервисом – ваша локация будет не просто красивой, а потрясающей.
✅ Персональный водитель на весь маршрут – комфорт и свобода передвижения, никаких стрессов.
✅ Русскоговорящий гид на ключевые экскурсии – раскроет вам настоящую душу острова.
✅ Программа на ваш вкус – активные приключения или полный релакс у бирюзового океана? Выбираете вы!
Программа тура по дням
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ И ПЛЯЖЕЙ В НУСА-ДУА
Встретим вас в аэропорту. Наш внимательный водитель позаботится о вашем комфорте, поможет с сим-картой и обменом валют и отвезёт вас в Samabe Bali Suites & Villas — уединенный рай на побережье Нуса-Дуа с просторными номерами, великолепными видами на океан и первоклассным сервисом. Пляж отеля — один из лучших на Бали: мягкий белый песок, чистая вода без волн даже во время отлива и бесплатные водные развлечения. День в Samabe — это неспешные завтраки с панорамным видом, ленивый отдых у бассейна, прогулки по цветущему саду и купание в бирюзовом океане. Вечером вас ждет особенный момент — романтический ужин в гроте у океана, где мерцающие свечи и шум прибоя создают идеальную атмосферу. Здесь каждый гость чувствует себя особенным, а отдых превращается в настоящую сказку.
ПРОМЕНАД НУСА-ДУА И ТЕАТРАЛЬНОЕ ШОУ ДЕВДАН
У вас свободная программа, и мы подготовили для вас чек-лист мест, которые стоит посетить в этом райском уголке. Отправляйтесь к пляжам с бирюзовыми водами, прогуляйтесь по побережью или насладитесь брызгами на скалах Waterboom. Не упустите возможность заглянуть в Museum Pasifika, где собрано впечатляющее количество произведений искусства со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Вечером ждёт незабываемое театральное шоу Девдан, которое погрузит вас в традиции и культуру островов Индонезии.
При желании опционально (вдруг вы любите кулинарить), можно уделить 2 часа приготовлению блюд с местным шефом, на очень чистой и уютной кухне. А после пообедать тем, что приготовили, получить сертификат и рецепты в подарок.
А если вы с детьми, в Нуса Дуа есть классная семейная черепашья ферма (спасают и выхаживают), и можно классно провести время в контакте с этими забавными животными.
УЛУВАТУ. ХРАМ НА СКАЛАХ И ТОП-ПЛЯЖИ
Отправляйтесь с личным водителем в релакс поездку по топовым местам рядом с вашим отелем. Насладитесь живописными пляжами с бирюзовой водой и белоснежным песком - Меласти и Пандава. Обратите внимание на роскошные дороги среди скал ведущие к побережью.
Не переживайте за тайминг - водитель будет ждать, пока вы спокойно купаетесь, загораете и обедаете.
Для любителей острых ощущений опционально есть возможность полетать в тандеме на параплане, наслаждаясь видами океана с высоты. Дух захватывает — это настоящий подарок для искателей приключений.
Познакомьтесь с уникальным храмом Улувату - одна из главных святынь Бали. Этот храм, возвышающийся над океаном, окружен безопасными тропами с потрясающими панорамными видами. Здесь вы сможете прикоснуться к духовной атмосфере острова и встретить закат, который станет финальным аккордом вашего насыщенного дня.
УБУД. УМИРОТВОРЕНИЕ В СЕРДЦЕ ОСТРОВА
Поздний выезд. Насладитесь сполна морем и инфраструктурой отеля, а после выселения ваш личный водитель отвезет вас в Убуд, где вы сможете насладиться атмосферой искусства и культуры.
По пути обязательно загляните в парк птиц, здесь классно и взрослым и детям, и это далеко не зоопарк, а райское местечко, ухоженный и стильный парк для долгих прогулок, где можно встретить разнообразие редчайших эндемичных птиц со всех уголков Индонезии. А далее, отправляйтесь в уединённый уголок среди джунглей Убуда. Отель утопает в зелени, а ваша приватная вилла подарит ощущение полного спокойствия и гармонии с природой. Вечером расслабьтесь на террасе у бассейна, наблюдая закат среди рисовых полей. Здесь вас ждёт абсолютный комфорт, внимательный персонал и незабываемая атмосфера уединённого отдыха в сердце Бали.
УБУД. КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА
Под шепот террас, пронизанных духовной красотой, встречайте балийский рассвет, наполненный тысячелетней мудростью. Сегодня вместе с балийцем высшей касты мы погружаемся в ритуалы острова Богов. Время замирает. Это будет настоящее проникновение в самобытность и неповторимость Бали.
Мы погуляем по неповторимому Убуду - эта деревня навсегда отпечатается в вашем сердце, настоящее очарование острова. Вас ждут Арт-галереи, дворцы и храмы. Пообедать и перекусить в уютных видовых кафе, наведаться в лавки местных мастеров по камню, коже и дереву - обязательная часть программы!
СПА В ДЖУНГЛЯХ, ТЕРРАССЫ И ВУЛКАН
Утро начнётся с чувственного спа-опыта в Mekar — уединённом святилище, спрятанном в балийских джунглях. Вас ждёт эксклюзивный ритуал для двоих: массаж, уход за волосами или масляной массаж головы, ботаническая джакузи с видом на джунгли, игристое вино и полное уединение в коконе под звуки природы.
Затем — прогулка по рисовым террасам Тегаллаланг, зелёные каскады, тропинки и полёт на знаменитых качелях над джунглями.
Во второй половине дня вы отправитесь к подножию вулкана Агунг. Обед в ресторане Akasa — в уютном гнезде с панорамным видом на кальдеру, лавовые поля и священное озеро. Место, где природа говорит громче слов.
Этот день — про телесные удовольствия, живую силу природы и незабываемую красоту.
ОСТРОВА ГИЛИ
Трансфером с Бали на фастботе прибываем на остров Гили Эйр, самый сбалансированный и расслабленный из трёх островов архипелага. Здесь нет машин, мопедов и шума — только песок, океан и лошадиные повозки, которые везут чемоданы до отелей.
Вы будете отдыхать в Isla de Agua — это не просто отель, это философия уединённого отдыха. Просторные деревянные виллы среди зелени, натуральные материалы, бассейн в тени кокосов, открытые ванные и абсолютный дзен. Здесь не торопятся, а растворяются в моменте.
1 День вливания в ритм острова:
— пляж с бирюзовой водой в двух минутах от виллы
— гамак, кокос, мягкий песок
— ужин в одном из местных рыбных ресторанчиков, где рыбу ловят утром, а вечером жарят прямо при вас
Опционально:
— закатная прогулка по кругу острова (полтора часа пешком, barefoot style)
— релакс-массаж или занятие йогой
Снорклинг-сафари - три острова, три мира
Сегодня день бирюзы, кораллов и черепах. Вас ждёт приватный снорклинг-тур на лодке с прозрачным дном по знаковым точкам архипелага: Гили Эйр, Гили Мено и Гили Траванган.
— Черепахи у Гили Мено — здесь часто встречаются большие морские черепахи, спокойно скользящие среди кораллов
— Затонувшие скульптуры — подводная галерея среди коралловых отмелей
— Коралловые рифы Гили Аир — разноцветные рыбы, морские ежи, игра света и воды
— Пляжи с белым песком, где вы можете остановиться, искупаться, выпить коктейль и продолжить дальше ваше путешествие.
Во время прогулки запланирован обед — на одной из sandbank-отмелей или в ресторане на Гили Мено.
После снорклинга неспешно возвращаемся на свой остров и отдыхаем у бассейна, а вечером нас ждёт свежая рыба на гриле в одном из ресторанчиков у моря.
Гриль, лайм, дым, океан.
Велосипеды, дайвинг и пляжный дзен
Утром идеально взять велосипеды на Гили Траванган и прокатиться вокруг острова. По пути посещая — разные пляжи, кафе, swing на закате, вас ждет безмятежный отдых.
Опционально можно отправиться на дайвинг, ведьОстрова Гили — один из лучших регионов для дайвинга в Индонезии.
— Shark Point (Гили Траванган) — встреча с рифовыми акулами
— Meno Wall — вертикальные стенки рифа, черепахи, макромир
— Air Slope — мягкий спуск с кораллами, мурены, рыбы-клоуны
Дайв-центры международного уровня работают прямо на берегу. Можно также попробовать интро-дайв без сертификата.
После дайвинга — пообедать на пляже, поваляться в гамаке, книга, коктейль. Тюленинг продолжается.
Вечером по плану — чилл в класcном beach-клубе на Гили Эйр. Лучшая атмосфера на острове — в Mowies: уютные светильники, закатный саундтрек, отличные коктейли и атмосфера полного дзена.
Утренний штиль и прощание с Гили
Сегодняшнее утро для медленного пробуждения, купания в кристальной воде и кокоса с видом на остров Ломбок. Можно успеть на йогу на берегу, поплавать в бассейне, взять SUP-доску и проскользить по зеркальной воде. Днём вас ждёт обратный трансфер на лодке, прощание с островом, на котором всё было легко, красиво и в ритме себя.
Заселение в Amnaya Resort Kuta — стильный, спокойный бутик-отель с продуманным дизайном, авторской кухней и удобным расположением рядом с пляжем, магазинами и ресторанами. Это идеальное место для комфортной адаптации к городской части острова перед возвращением домой.
День — в лёгком ритме. Можно отправиться на пляж, побродить по улочкам, заглянуть в спа или просто полежать у бассейна в тени. Вечером — ужин в одном из гастрономических мест Куты или Jimbaran с морепродуктами и бокалом вина под звук прибоя.
Адреналин и красота Бали
В этот день мы хотим предложить вам на выбор две самые лучшие по нашему мнению активности на Бали
1 - Джет-ски сафари вдоль скал Улувату. Волны, ветер в лицо, рев мотора и чувство полной свободы. Под тобой — океан, вокруг — отвесные скалы, уединённые бухты и храм, парящий над обрывом. Это не просто прогулка, это момент, когда ты в потоке — на грани скорости и красоты.
2 - Каньонинг, для тех, кто хочет завершить путешествие не просто красиво, а по-настоящему мощно. Это не просто водопады — это настоящее приключение в сердце дикой природы Бали. Вы будете прыгать с уступов в чистейшие природные бассейны, спускаться по каньонам, пробираться сквозь тропическую зелень, скользить по гладким каменным горкам, и всё это — в сопровождении опытных гидов и с полной экипировкой. Энергия, природа, восторг и полное вовлечение.
И обязательно в этот день вы должны увидеть самый романтичный храм Улун Дану Бератан, парящий на озере, один из самых узнаваемых символов Бали. Сюда можно подойти не только пешком, но и на катере — для полноты кадра и впечатлений. По пути проедем знаменитые рисовые террасы Джатилувих, охраняемые ЮНЕСКО. Мягкие зелёные волны риса уходят за горизонт, отражая небо и облака. Настоящее визуальное наслаждение.
Вечером по возвращению в Куту у вас будет время для финального шопинга, прощального ужина и заката на море, где можно остановиться, обернуться назад и сказать: «Это было прекрасно».
Вылет домой
Завтрак, неспешные сборы и трансфер в аэропорт. До встречи, Бали. И до следующей главы путешествий.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещения и Завтраки
- Координация тим-лидером и сопровождение местными водителями и гидами, в том числе и русскоговорящими
- Все трансферы на комф. авто, начиная от аэропорта и далее по маршруту программы. Топливные расходы, платные дороги и оплата паркингов. Билеты в обе стороны на лодки до островов
- Входные билеты в парки и на все достопримечательности, оплаченная экскурсионная программа и все активности
Что не входит в цену
- Авиаперелет до места назначения и обратно (от 680$ для участников из Москвы)
- Минимальная страховка на медицинскую помощь и экстренную эвакуацию (30-50$ на чел.)
- Виза по прилёту в аэропорту Денпасара Бали (35$ наличными или картой иностранного банка)
- Любая деятельность, не описанная в разделе «Что включено»
- Самостоятельное питание (обеды и ужины из расчета 30$/день на чел.), алкогольные напитки
- Чаевые водителю и гидам
О чём нужно знать до поездки
Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от 680$), на страховку (30-50$) и на визу (35$) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно 450$/15 дней на человека.
Сувениры на Бали по доступным ценам, водитель по запросу сможет остановить вас на улице мастеров в Убуде. А ещё можно неплохо пошопиться в день вылета или за день до вылета в Куте, а также в первые дни, находясь в Нуса Дуа.
Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.
Да, вы можете остаться на Бали после тура. Мы поможем подобрать и забронировать вам жильё для дальнейшего отдыха на Бали или островах Индонезии.