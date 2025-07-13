Бали экспресс для двоих: максимум впечатлений за 14 дней
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20 июл в 10:00
от 133 206 ₽ за человека
Бали для двоих: роскошь и приключения от местного эксперта
Долгожданное душевное равновесие вдали от суеты повседневной жизни
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 166 508 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нусе Дуе
Самые популярные туры в Нусе Дуе
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Сколько стоит тур в Нусе Дуе в июле 2025
Сейчас в Нусе Дуе можно забронировать 2 тура от 133 206 до 166 508. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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