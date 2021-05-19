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Полезная информация о Самаринде

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Местное время в Самаринде
01:5840
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаСамаринда
По-английскиSamarinda
Столица регионаСамаринда является столицей региона
Население города355 160 чел.
АэропортСамаринда SRI
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Самаринда на карте

Самаринда фото города
Самаринда

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